¡Es Kat! Barbie Ferreira anda en la CDMX y la vieron paseando en La Condesa

Para nadie es un secreto que México es uno de los países que tienen un montón de lugares para turistear. Además de los miles de paisanos que planean darse una vuelta por los estados de la república, cada año también recibimos a un montón de turistas internacionales y algunos incluso vienen directamente desde Hollywood. Justo como lo que estamos por contarles, pues la mismísima Barbie Ferreira anda de paseo por la CDMX.

Todavía no nos recuperamos del final de la segunda temporada de Euphoria y parece que el elenco ya se está tomando unas merecidas vacaciones luego de dejarnos durante varias semanas al filo del sillón. Probablemente la mayoría prefirió quedarse en casa, volar hacia un destino paradisiaco o una ciudad que de plano no conocieran, pero quien dio vida a Katherine ‘Kat’ Hernandez en la producción de HBO decidió dar el rol por la capital chilanga.

Fue a través de un video de TikTok donde una usuaria en dicha plataforma llamada @feer_alpizar contó que se encontró a Barbie Ferreira por las calles de la Ciudad de México. En el clip, la joven relata que fue a desayunar de lo más casual a la colonia Condesa cuando de repente notó que en el restaurante había una mujer que era muy parecida a la popular actriz, pero todavía tenía que confirmar si se trataba de ella.

Luego de corroborar sus sospechas, se acercó a ella e incluso se tomó una selfie con Barbie y ambas se veían muy contentas. Sin embargo, ella no fue la única que vio a Ferreira dando la vuelta por la bella CDMX, pues varios usuarios de Twitter dijeron que también la cacharon en dicha parte de la capital paseando de lo más tranquilo. Si no nos creen, a continuación les dejamos la evidencia de que la mismísima Kat está por acá.

BYEEEEE ME ENCONTRÉ A BARBIE FERREIRA EN PARQUE MEXICO Y NO SABIA Q ESTABA AQUI EN CDMX AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Me pareció haber visto a Barbie Ferreira (Kat de Euphoria) cuando saqué a mis bebés a pasear pero creí que ya estaba alucinando y no hice caso pero justo me acaba de salir un Tiktok de que Barbie está en México. Me quiero matAR, si era ella y desperdicié la oportunidad.

— . (@caoticoure) March 7, 2022