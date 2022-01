Chris Noth queda fuera del final de la secuela de ‘Sex and the City’ tras acusaciones

A mediados de diciembre de 2021, salieron a la luz distintas acusaciones en contra de Chris Noth por agresión sexual. El artículo de The Hollywood Reporter, donde mujeres hablaron de sus experiencias con Noth en distintos casos, salió en medio del estreno de And Just Like That, el revival de Sex and the City donde el actor interpretó al famoso Mr. Big. ACÁ la noticia completa.

De manera inmediata, la policía tomó el caso y abrió una investigación. Días después de que las acusaciones fueran públicas, Sarah Jessica Parker junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes interpretan a Carrie, Miranda y Charlotte en And Just Like That, lanzaron un comunicado para apoyar a las víctimas de Chris Noth. AQUÍ se los dejamos completo.

Y ahora, se acaba de dar a conocer que el final de esta serie, programado para salir el 3 de febrero, fue editado para sacar al personaje de Mr. Big. Acá les contamos más de esta decisión.

Chris Noth queda fuera de And Just Like That

De acuerdo con los reportes retomados por medios como Variety, Chris Noth quedó fuera del final de And Just Like That. Ahora bien, acá les va un spoiler, así que tengan cuidado. Si han visto la serie, al menos el primer episodio, sabrán que Mr. Big muere de un infarto mientras anda en una Peloton (bici para hacer ejercicio).

Sin emabrgo, el actor aparecería en el episodio final. ¿Cómo? Carrie, el personaje de SJP, iría al Pont des Arts de Paris para tirar las cenizas de su esposo. Aquí, en una escena de ensueño, se reecontraría con Mr. Big para despedirse de él. Pero con los nuevos reportes, parece que editarán el final y sacarán a Noth de esta secuencia.

HBO Max no ha comentado nada al respecto. Pero el mismo medio que citamos asegura que el equipo ceativo de esta secuela de Sex and the City cree que la participación de Mr. Big con Chris Noth no es tan “significativa” como para no editar el final.

Chris Noth ha negado las acusaciones en su contra

Chris Noth también protagonizaba la serie The Equalizer de la CBS. Pero tras las acusaciones de agresión sexual que surgieron por parte de varias mujeres, es que la cadena decidió sacarlo de la producción. Su última aparición quedó programada para este domingo 9 de enero.

Noth negó las primeras dos acusaciones hechas en su contra al decir que los encuentros siempre se dieron con el consentimiento de las mujeres porque “no siempre es no, y esa es una línea que nunca he cruzado“. También dijo que “las acusaciones hechas en mi contra por personas que conocía hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas“.