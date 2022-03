Disney y Warner Bros. suspenden sus estrenos en Rusia tras los ataques a Ucrania

La situación entre Ucrania y Rusia sigue sumamente tensa. Luego del ataque –u “operación militar especial”, como la llamó el presidente Vladimir Putin– del pasado 24 de febrero que sacudió y entristeció a todo el mundo, muchas cosas han pasado. No solo los políticos han rechazado la ocupación rusa, también otras industrias se han pronunciado al respecto y recientemente la que reaccionó fue la cinematográfica con Disney y Warner Bros.

Varias han sido las figuras del entretenimiento que han alzado la voz en apoyo al pueblo ucraniano, como el gran David Lynch, quien le dijo a Putin hasta de lo que se iba morir (ACÁ pueden checar el mensajito que le dedicó). Sin embargo, ahora fueron estas dos productoras –de las más grandes e importantes de Hollywood– las que dieron el siguiente paso para intentar dar un duro golpe sobre la mesa, a pesar de que a ellos los afectará económicamente.

Disney no estrenará sus películas fuertes en Rusia

De acuerdo con Deadline, Disney tomó la decisión de suspender hasta nuevo avisos sus estrenos en Rusia tras los ataques a Ucrania. Para empezar, no proyectarán la más reciente cinta de Pixar, Turning Red, además están evaluando hacer lo mismo con las demás cintas que vienen en camino si la situación no mejora. Probablemente esto no les parezca suficiente pero en 2021, la casa de Mickey Mouse se embolsó 45 millones de dólares en la taquilla rusa.

“Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el lanzamiento de películas en cines en Rusia. Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis emergente de refugiados, estamos trabajando con nuestras ONG asociadas para proporcionar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados”, dijo Disney en un comunicado.

Warner Bros. hará lo mismo con ‘The Batman’

Sin embargo, la casa de Mickey Mouse no fue la única que canceló sus estrenos fuertes en Rusia. Luego de evaluar todo lo que está pasando y tras una serie de cambios, Warner Bros. hará lo mismo con The Batman –una de las películas más esperadas del año–, a pesar de que las cintas ya habían llegado a los cines rusos y eso sin contar la enorme campaña de marketing que pusieron en marcha en dicho país desde hace varios meses.

La retirada de los estrenos estadounidenses de Rusia es un movimiento financiero bastante impactante, que afectará tanto a los estudios como a los exhibidores locales cuando salgan de la pandemia. Sin embargo, queda por ver si el país comandado por Vladimit Putin frenará el negocio de las películas norteamericanas en el extranjero, porque se vienen cintas como Sonic the Hedgehog 2 de Paramount, Morbius de Sony/Marvel, Ambulance de Universal y Fantastic Beasts también de Warner Bros.