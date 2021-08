‘The Suicide Squad’: ¿Quién es Ratcatcher 2 y cómo surgió el personaje?

La espera terminó… Luego de un buen rato de andar de aquí para allá, por fin podremos ver la nueva película de The Suicide Squad dirigida por el buenazo de James Gunn. De nuevo, el catálogo de personajes se expande y la producción tuvo carta abierta para usar a algunos de los más icónicos villanos -ahora antihéroe- de esta franquicia.

Por supuesto, hay varios de la nueva cinta que llaman la atención, pero para la ocasión nos centraremos en uno en especial: Ratcatcher 2, el cual es interpretado por la portuguesa Daniela Melchior. Eso sí, no fue nada sencillo que ella consiguiera el papel, así que te platicamos un poco sobre el casting que hizo la actriz y la historia del personaje.

Antes de pasar de lleno a la explicación sobre el personaje, vale la pena señalar cómo fue que la joven Daniela Melchior consiguió el papel. Y es que el personaje de Ratcatcher no lleva ese nombre nomás porque suena badass, sino que en realidad, como lo sabrán los fanáticos de hueso colorado de los cómics, el villano tiene una fijación por las ratas y sus poderes básicamente se basan en esa premisa.

Para actuar el papel, era importante que la actriz que fuese escogida se sintiera cómoda de convivir con estos tiernos roedores incluso desde el casting. Melchior contó a CBR cómo fue que en la audición convenció a James Gunn de que ella era la indicada para quedarse con el papel.

“Trajeron una caja de plástico bien grande ya abierta con las ratas y no me dijeron nada… Querían ver qué es lo que haría. Entonces, yo estaba como: ‘Oh, Dios mío. Qué dulzura’. No estaba fingiendo, lo juro. Tomé una rata y empezó a escalar por mi hombro y tomé otra más… James Gunn y yo, parecíamos niños chiquitos con sus juguetes. Estábamos muy contentos de tenerlas. Supongo que pasé la prueba“, dijo Daniela.

Hace unas semanas, el mismo Gunn publicó en su cuenta de Twitter un par de fotos del día en que la actriz fue elegida para interpretar a Ratcatcher 2. En las imágenes precisamente podemos verla con una de las ratas y pasándola bastante bien. “Audicionamos a cientos de actores de todo el mundo. Daniela Melchior terminó siendo una de las tres actrices que hizo la prueba en pantalla… Este es el día en que ella se ganó el papel”, escribió el director en su tuit.

For Ratcatcher 2, we auditioned hundreds of actors from across the world. @MelchiorDaniela from Portugal ended up being one of 3 actresses to screen test – a test which included making sure she was ok chilling with rats. Here she is the day she won the role. #TheSuicideSquad pic.twitter.com/y9Diq8uLIy

— James Gunn (@JamesGunn) July 7, 2021