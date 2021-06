Una película necesaria: Entrevista por ‘Cosas imposibles’ de Ernesto Contreras

El gusto se rompe en géneros y la audiencia mexicana es el mejor ejemplo de una variedad de necesidades frente a la pantalla. En redes se suelen atacar las comedias que triunfan en taquilla a pesar (o quizá por) de sus fórmulas repetitivas, sus historias absurdas y un humor basado en las diferencias de clases con clichés de lo que es ser [email protected]

Y del otro extremo, está el cine que toma una responsabilidad de denuncia para revelar que México es un país de distintas realidades en las que imperan la violencia, la corrupción, la falta de justicia, la desesperación, la desaparición, las búsquedas y la muerte. Es un cine que nos ha representado en el mundo por ser realista y por sus cualidades técnicas y artísticas.

Estos dos cines obtienen atención por distintas razones. Pero, ¿hay un punto medio? Desde luego, y es un espectro tan amplio, que cometeríamos un error al siquiera intentar definirlo. Y con esto no queremos decir que los otros dos puntos no tengan su complejidad como fenómeno y arte, respectivamente, sino que es más fácil detectarlos a partir de ciertas cualidades.

También puedes leer: 30 DE LAS MEJORES PELÍCULAS MEXICANAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Pero es en este punto medio del cine mexicano, amplísimo, en donde hay historias tan fascinantes, tan complejas y tan representativas, que destacan de entre las demás con una atención que nos parece contrarresta lo abrumador que pueden a llegar a ser aquellos extremos. Y aquí es donde se encuentra el nombre del director veracruzano, Ernesto Contreras.

Contreras recibió una nominación a la Cámara de Oro en el Festival de Cannes por su primer largometraje titulado Párpados azules. Tres años después, en 2010, le entro al quite a los documentales (en México somos especialistas en el filme documental) con Seguir siendo: Café Tacvba para conversar sobre los últimos 20 años de la banda más representativa en el país.

En 2014 estrenó Las oscuras primaveras que puso al centro el fin de un matrimonio a partir de lo que solemos entender como “se acabo el amor”, el cual se transforma en un punto de honestidad extrema con uno mismo, en deseo. ¿Qué es y por qué solemos arriesgar nuestra estabilidad frágil por un aparente arranque?

Para 2017 llegó la que se podría considerar su mejor película: Sueño en otro idioma, un filme poética que explora la posibilidad de perder nuestra memoria y perder una forma única de interpretar el mundo a partir de la muerte de un idioma. El zikirl (creado para esta cinta) está a punto de desaparecer, y su destino depende de dos hombres que no se dirigen la palabra desde hace 50 años.

El cine de Ernesto Contreras es uno de que no le dice al mundo que en México somos algo, sino que somos una variedad de historias y personajes complejos que se rompen constantemente en la comunicación. Y este 2021, con Cosas imposibles, no es la excepción. Así que tuvimos la oportunidad de platicar con el mismo Contreras y los protagonistas de este filme a propósito de su estreno.

También puedes leer: LAS 15 PELÍCULAS MEXICANAS MÁS DESTACADAS DE LA DÉCADA

Cosas imposibles nos presenta a Matilde, una viuda de poco más de 60 años que comienza una relación de amistad con Miguel, un joven que vende drogas en la zona (una unidad habitacional de Iztacalco). Interpretados por Nora Velázquez y Benny Emmanuel, ambos personajes se encuentran en el momento indicado: el punto más vulnerable de sus vidas.

Matilde fue víctima de violencia doméstica en manos de su esposo, por lo que a un año de su muerte, lo alucina: la sigue humillando, le prohibe ciertas cosas, la molesta, la convierte en una víctima. Mientras, Miguel vive una vida que no quiere y que detesta porque le da miedo revelar quien realmente es.

Los dos se descubren en la soledad, en la desesperación, y en la necesidad de encontrar una conexión que no los violente, sino que los libere. Algo que se agradece de Cosas imposibles es que nos muestra dos personajes que son marginados emocionalmente hablando. Por tanto, no. hay necesidad de que hablen de cierta manera, que vivan de otra, que su contexto sea específico. Son la representación de todos.

Por lo que le preguntamos a Nora y Benny sobre esta salida de sus personajes marginados a un nivel emocional, no necesariamente un nivel económico como usualmente lo vemos. Y con esto no queremos decir que exista un factor, pero el tema central no es ese…

“Que chido que lo mencionas porque su marginación no tiene que ver con algo, en este caso, meramente económico o cómo se vean ni nada de esto. En el caso de Miguel es una marginación incluso social, como bien dices, por una narrativa impuesta, con unos parámetros sociales a seguir en los que él, o una de dos: no cabe o siente que va a ser rechazado “, comentó Benny Emmanuel.

La necesidad de aceptación en [email protected] [email protected] individuos es real, y tiene un impacto directo en cómo nos sentimos. Miguel es el ejemplo perfecto: un sujeto que decidió dejar la escuela, que comienza a vender drogas y no puede crear conexiones reales con las personas que lo rodean porque sabe que lo van a rechazar.

Esta es la segunda vez que Ernesto se fue a Iztacalco a filmar. Las oscuras primaveras también está ambientada en la zona, y el escenario es más importante de lo que parece en la superficie. ¿La razón? En estas unidades habitacionales (aquellas diseñadas por Mario Pani como parte de un sueño modernista) ocurren todas las historias.

Aquí convergen todo tipo de personas, familias, de tragedias y de historias que no se cuentan porque parecen inverosímiles. En Cosas imposibles, el espacio físico toma relevancia porque hace que Miguel y Matilda se sientan más realistas. Parecía obvio, entonces, que Contreras volviera a un lugar así.

La fui a conocer… no conocía esa parte de Iztacalco y nada, me encantó porque había este juego mecánico que está con los dragones. Eso estaba ahí tal cual. Entonces, de pronto fue decir ‘Ok, que esto se convierta en el eje rector de la estética de la película , de este universo que se va a construir para la película’.

César Gutiérrez se hizo cargo de la fotografía mientras Diana Saade manejó la dirección de arte. Ambos jugaron con el color de la unidad y los espacios para marcar una pauta que inspiró los demás aspectos del filme.

El personaje de Matilde es sensacional. Primero porque la actuación de Nora Velázquez es impresionante. Y en segundo lugar, porque de alguna forma representa esta generación de mujeres (nuestras abuelas, incluso nuestras madres) que siempre creyeron o creen que nunca hicieron nada y no saben hacer nada.

Ese es un punto muy importante para conversar a partir de una historia que lo hace de una manera muy orgánica, emocional, sensible, y sin necesidad de llegar a desarrollos que ya hemos visto en la pantalla. Al estar atadas a una relación basada en el machismo y en las estructuras patriarcales, mujeres como Matilde que se quedaron en el limbo de sí mismas.

“En este caso, que es muy común que en este tipo de relaciones, la pareja se la pasa humillando a la mujer, sometiéndola con sus frases y su comportamiento, haciéndola sentir que no vale nada, que no sirve para nada. Y en ese caso me parece que ahí se proyecta como un imbécil (el hombre) porque qué hace con una mujer que no sirve para nada, que no sabe hacer nada. ¿Por qué no se va? Entonces es un autocastigo de él.

A mí me gusta mucho Matilde porque ella, aunque soporta toda esta situación, durante muchos años, finalmente cuando él se va y a pesar de que se le aparece todo el tiempo, tiene un espíritu de fortaleza que la ayuda a seguir adelante. Cuando se encuentra con Benny, ahí se complementan las fortalezas de cada uno y los dos se apoyan y logran salir adelante.

Pero ella ha sido una mujer muy fuerte que ha aguantado todos estos años a este monstruo que la golpea, la insulta, la humilla y que aparentemente es muy débil pero no. Él es el que quiere hacerla sentir débil, que no sirve para nada. Ella es una gran mujer, muy capaz pero no tuvo la oportunidad de desenvolverse“, nos comenta Nora sobre el desarrollo de Matilde que se ve en la pantalla y el que es inherente a su historia.