El creador de ‘The Sopranos’, David Chase, reveló accidentalmente el destino de Tony Soprano

Ha pasado más de una década desde que The Sopranos se dejó de transmitir. Sin embargo, la pregunta ¿qué le pasó a Tony Soprano? se ha quedado en las mentes de sus fanáticos desde entonces como si la hubiera plantado el mismísimo Dom Cobb de Inception. Pero ahora, 13 años después, por fin tenemos la respuesta a esta pregunta.

Durante una reciente mesa redonda en la que David Chase se encontraba promocionando su nuevo libro, The Sopranos Sessions, se le resbaló y más importantemente, confirmó el destino de su legendario personaje Tony Soprano, poniendo fin al agotador debate que ha dejado a los fanáticos dándole vueltas una y otra vez.

Pero antes que nada, hay que llenarnos de contexto para poder disfrutar de la confesión como se debe. Recordando el final de la serie titulado Made In America, podemos ver a la familia Soprano reunirse en el restaurante Holsten’s. Pero durante todo este tiempo, hay un sicario misteriosamente familiar en por ahí rondando. Al final todo se va a negros antes de que algo más se desenvuelva. Lo pueden ver aquí una vez más:

Entonces, ¿pasó algo?, ¿la escena final simplemente infiere que Tony siempre estaría mirando por encima de sus hombros?, ¿vive o muere? El creador Chase lo mantuvo en secreto durante años, y seguramente así hubiera sido siempre si no fuera por su desliz.

Regresemos a la mesa redonda, el coautor de Sopranos Sessions, Alan Sepinwall, le preguntó a Chase: “Cuando dijiste que había un punto final, no te refieres a Tony en Holsten’s, sólo querías decir: ‘Creo que tengo dos años más de historias de valor en mí'”.

Para lo que Chase respondió soltando toda la sopa: “Sí, creo que tuve esa escena de la muerte alrededor de dos años antes del final… Pero no hicimos eso”. Afirmando que en esa escena Tony muere después de todo.

Casi de inmediato, su otro coautor de Sopranos Sessions, Matt Zoller Seitz, se dio cuenta de su declaración y dijo: “Te das cuenta, por supuesto, que acabas de referirte a eso como una escena de muerte”. Rompiendo con su cara de “se me chispoteó”, Chase respondió: “Jódense, muchachos”.

Y así, de un segundo a otro y trece años después, el misterio ha sido resuelto. Afortunadamente para los fans, hay muchas más historias que contar, ya que la precuela de Chase, The Many Saints of Newark, llegará a los cines el 12 de marzo de 2021.