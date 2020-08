Creadores de ‘Avatar: The Last Airbender’ abandonan el live-action de Netflix

Los live-actions son un volado. Pueden salir o muy bien (Alita: Battle Angel), o muy mal (Dragon Ball Evolution)… Afortunadamente, los últimos años hemos visto adaptaciones bastante buenas. En gran parte, se lo deben a la fidelidad de las historias de la mano de los creadores originales. Pero a veces, esto no siempre llega a suceder. Ahora, los creadores de Avatar: The Last Airbender, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, dejaron el live-action de Netflix por diferencias creativas.

“Muchos de ustedes me han estado pidiendo actualizaciones sobre la serie de acción en vivo de Netflix ‘Avatar'”, escribió DiMartino en una carta en su sitio web. “Por fin puedo decirles que ya no estoy involucrado en el proyecto. En junio de este año, después de dos años de trabajo de desarrollo, Bryan Konietzko y yo tomamos la difícil decisión de dejar la producción”.

Los creadores de Avatar dejan la producción

Cuando DiMartino y Konietzko firmaron inicialmente para hacer Avatar: The Last Airbender, en teoría Netflix se comprometió a trabajar la visión de los creadores, sin embargo, esto no fue así. “Desafortunadamente, las cosas no salieron como esperábamos”, escribió.

“Mira, pasan cosas. Las producciones son un desafío”, continuó. “Surgen acontecimientos imprevistos. Los planes tienen que cambiar. Y cuando esas cosas han sucedido en otros momentos de mi carrera, trato de ser como un Air Nomad y adaptarme. Hago mi mejor esfuerzo para seguir la corriente, sin importar qué obstáculo se ponga en mi camino. Pero incluso un Air Nomad sabe cuándo es el momento de reducir sus pérdidas y seguir adelante”.

“¿Y quien sabe? La adaptación en vivo de Netflix de Avatar tiene el potencial de ser buena”, escribió. “Puede que resulte ser un espectáculo que muchos de ustedes terminen disfrutando. Pero de lo que puedo estar seguro es de que cualquier versión que termine en la pantalla, no será la que Bryan y yo habíamos imaginado o previsto hacer”.

Para los fanáticos de Avatar: The Last Airbender, por lo menos les llega la noticia que DiMartino todavía está involucrado en el universo de Avatar. Desde que se hizo disponible The Last Airbender en Netflix.

Respuesta de Netflix

Según una persona con conocimiento de la situación, el proyecto todavía está avanzando en Netflix con Nickelodeon, Dan Lin y la compañía de Lin, Rideback, todavía en conjunto

“Tenemos un respeto y una admiración completos por Michael y Bryan y la historia que crearon en la serie animada Avatar”, dijo un portavoz de Netflix en un comunicado. “Aunque han optado por abandonar el proyecto de acción en vivo, confiamos en el equipo creativo y su adaptación”.