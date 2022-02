¡Dakota Johnson podría ser Madame Web en el Spiderverse de Sony!

Ya pasaron algunas semanas desde el esperado estreno de Spider-Man: No Way Home y no dejan de aparecer noticias sobre los planes que Sony Pictures podría tener con los personajes del arácnido. A pesar de que por ahí retrasaron el estreno de Morbius, todavía hay un montón de proyectos basados en el Spiderverse en los que se rumora que está trabajando la productora. Uno de ellos es Madame Web y al parecer, Dakota Johnson sería la protagonista.

Para nadie es un secreto que desde hace un buen rato, la compañía detrás de los derechos cinematográficos de Spidey ha buscado introducir algunas de las heroínas de su universo. Por ahí se hablaba hace algunos años que la elegida podría ser Spider-Gwen e incluso Spider-Girl, aunque por alguna u otra razón estas ideas nomás no llegaron a nada. Sin embargo, todo indica que ahora sí estarían decididos a presentar una figura femenina.

Dakota Johnson podría llegar al Spiderverse como Madame Web

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que de acuerdo con Deadline, Sony Pictures está en conversaciones con la mismísima Dakota Johnson para que sea la protagonista de la primera película de Madame Web. Hasta el momento no se ha confirmado que ella vaya a interpretar a este personaje, pero según lo que comentan las pláticas van algo avanzadas y podrían darnos una sorpresa al respecto muy pronto.

Esta misma fuente menciona que la directora de la cinta sería S.J. Clarkson, quien ha trabajado en series como Succesion, The Defenders, Jessica Jones, Bates Motel y Dexter. Además, los encargados de escribir el guión fueron ni más ni menos que Matt Sazama y Burk Sharpless, que crearon tramas como Dracula Untold, Gods of Egypt, The Last Witch Hunter y estuvieron detrás de Morbius. Así que como verán, este equipo suena muy interesante.

En los cómics, Madame Web es una anciana con una enfermedad llamada miastenia gravis, por lo que está conectada a un sistema de soporte vital que parece la tela de araña. Debido a su edad y a su condición médica, nunca luchó activamente contra ningún villano. A pesar de que su origen no tiene mucha acción, algunas personas cercanas a la producción han dicho que es posible que cambien un poco la historia para hacerla más interesante.

Por si esto no fuera suficiente, las fuentes también mencionan que debido a sus poderes sensoriales psíquicos, podría ser la versión de Sony de Dr. Strange. Como ya lo mencionábamos antes, estos son solo algunos rumores y lo único que queda es esperar a que la compañía confirme si todo esto es cierto y que Dakota Johnson será la encargada de darle vida por primera vez en la pantalla grande a este personaje.