Disney+ bloquea ‘Dumbo’, ‘Peter Pan’ y más clásicos de sus perfiles infantiles

Para ser honestos, la llegada de Disney+ a México y Latinoamérica el pasado 17 de noviembre de 2020 nos emocionó y mucho. Pues después de casi un año de su lanzamiento en Estados Unidos y gran parte del mundo, y esperar por un buen rato, por fin podríamos disfrutar de los clásicos de la compañía, así como las series y películas originales de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Todo en un solo lugar.

Sin embargo, no todo ha sido color rosa para la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse. Al menos en nuestro país, muchas personas pegaron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta de que no estaban disponibles las temporadas más queridas de Los Simpson (POR ACÁ les contamos qué pasó), además varios curiosos también notaron que varias cintas con las que crecimos no aparecen para todo el público.

Disney+ bloquea algunos de sus clásicos

De acuerdo con El País, desde el estreno de Disney+ en Estados Unidos en noviembre de 2019 y un año después en México, un montón de usuarios se dieron cuenta de que no era posible ver algunos títulos clásicos teniendo un perfil infantil. En particular se trata de películas que muchos queremos, como Dumbo, La Dama y El Vagabundo, Los Aristogatos, El Libro de la Selva, Aladdin y Peter Pan, las cuales no pueden disfrutar los más pequeños del hogar en el servicio.

Y sí, quizá se estén preguntando, ¿por qué bloquean estas cintas? Bueno, pues desde hace años y a raíz de distintos movimientos sociales en contra del racismo, el estudio de animación ha intentado recordar que algunas de sus producciones tienen contenido que no es apto para estos tiempos en los que vivimos, y que por supuesto podrían incluir estereotipos con los cuales, el público quizá no se sienta tan cómodo a la hora de verlos.

El contenido racista en estas cintas

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, en Dumbo (1941) aparecen unos cuervos negros que hablan en jerga negra y uno de ellos se llama Jim (Jim Crow –cuervo en inglés–, es el nombre de las leyes que permitieron la segregación racial en Estados Unidos). Por otro lado, en La dama y el vagabundo (1955), los gatos siameses que le hacen la vida de cuadritos a Reina hablan con un acento asiático estereotipado.

Además de esto, en Los aristogatos (1970) vemos a otro gato siamés que toca el piano con palillos chinos haciendo referencia a la cultura asiática. También en Peter Pan (1955) a los nativos americanos se les llama injuns (término despectivo para decir indians en Estados Unidos) y por si esto no fuera suficiente también cantan una canción llamada “What Makes the Red Man Red” (Qué hace al pielrroja tener la piel roja).

La plataforma publicó advertencias

Es por eso que Disney+ puso un mensaje al inicio de cada una de estas películas, donde advierten que el público está a punto de ver un producto de otros tiempos, con ciertas sensibilidad y que la compañía renegaba ahora de ellos. Pero esto no fue suficiente, más tarde apareció otro mensaje en el que mencionaban que las cintas “incluyen representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora”.

La casa de Mickey Mouse también dice en esta advertencia que “en lugar de eliminar dicho contenido, quieren reconocer el impacto perjudicial que podrían tener sus clásicos, así como aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo”. Sin embargo, parece que esto no es suficiente, así que decidieron restringir el acceso a los niños a todas estas películas que podrían traerles una imagen negativa.

Los perfiles infantiles en Disney+

Resulta que el usuario que, desde un perfil infantil –el cual solamente muestra contenido para niñ@s menores de siete años–, quiera buscar estas películas en Disney+, lo único que verá será un anuncio que dice: “Este título excede la configuración de control parental de tu perfil”. Incluso si le das play en una cuenta normal e intentas pasarte a una infantil, automáticamente se cancelará la reproducción y te dirigirá a las series y películas para menores.

Y no los estamos bromeando, si tienen una cuenta infantil pueden checar que lo que les decimos es verdad, los más pequeños del hogar no tienen chance de disfrutar clásicos como Peter Pan, Dumbo, Los Aristogatos, Aladdin, La Dama y el Vagabundo y El Libro de la Selva, ¿se imaginan que hubiera sido de sus vidas si jamás las hubieran visto?. Por otro lado, cintas para mayores de seis años como La Sirenita, sí están, aunque mencionan que puede haber escenas donde hagan referencias al tabaco.

¿Cómo le hago para activar y desactivar un perfil infantil?

Crear una cuenta para niñ@s menores de siete años es muy fácil. Lo único que debes hacer es ir a la sección de perfiles, dar click en “crear perfil”, seleccionar el avatar que más te guste, poner tu nombre y justo al final viene una sección que dice “perfil infantil”. Si lo que deseas es que tus pequeños vean contenido exclusivamente apto para ellos, tienes que picarle en el botoncito para que así la plataforma sepa lo que quieres.

Por otro lado, si ya cuentas con un perfil y quieres desactivar las series y películas infantiles, también es muy sencillo. Solo ve a la sección de perfiles y selecciona la opción de “editar”, una vez que elijas la cuenta que deseas modificar, justo hasta abajo encontrarás la opción de controles parentales y ahí podrás cancelarlo.