Joyas ocultas: 10 películas y series para ver en Disney+

Después de nuestras recomendaciones de joyas ocultas de Netflix y de HBO Go, les dejamos este listado de Disney+.

Hace unos días se estrenó Soul, el último largometraje de Pixar bajo la dirección de Pete Docter, su jefe creativo. Todos han coincidido en que se trata de una de las producciones más destacadas de este estudio, una de las mejores cintas de este 2020 y otros tantos aseguran que es la mejor en la historia de Pixar.

Sin embargo, queremos recordarles que no es el único contenido de calidad que se van a encontrar disponible (y de manera exclusiva) en Disney+. Esta plataforma llegó con un sinfín de propuestas tanto en sus originales como “de archivo”, que de verdad valen la pena echarles un vistazo.

Pero como son tantas y no queremos que pierdan su tiempo buscando, es que aquí en sopitas.com nos echamos ese clavado para encontrar unas 10 series y películas que pueden ver para armarse una tarde o fin de semana de maratón. Aquí van a encontrar de todo un poco: cortos animados y no tan animados, series documentales, documentales, películas y series que parecen películas…

PELÍCULAS

Spark Shorts (Pixar)

Como mencionamos, Pixar siempre va un paso adelante en cuanto a técnicas de animación. Es sorprendente lo que han logrado en 25 años y la última prueba es Soul. Basta con ver los detalles de algunos escenarios (Dorothea Williams tocando el jazz en la prueba de Joe) para comprender lo que este estudio ha logrado.

Pero también van a la cabeza en el desarrollo de historias que si bien son animadas, no son exclusivas de un público infantil, sino todo lo contrario: situaciones que cuando eres niño o niña te sirven para conocer algún concepto, pero que de adulto analizas, reflexionas y tienen un impacto emocional.

Y es precisamente por esto que aparece Pixar en nuestra cinta con un programa titulado Spark Shorts, el cual consiste en una serie de cortometrajes sobre diversidad e inclusión que son tan emotivos como maravillosos. Diversidad de género, sexualidad, color de piel. Quizá recuerden que hace unos meses, salió Out, el primer corto de Pixar con un protagonista homosexual.

Pues bien, Out forma parte de los Spark Shorts, para entablar una conversación orgánica sobre temas de nuestra realidad que urgen. Out es sobre un sujeto llamado Greg que no se atreve a decirle a sus padres que es gay y tiene una relación. Purl tiene como protagonista a una bola de estambre rosa que ha de desarrollarse en un mundo laboral comandado únicamente por hombres.

KitBull es sobre una relación de amistad entre un perro de pelea y un gatito callejero. float es una hermosa carta de amor para los padres que desafían el mundo s partir de que sus hijos e hijas tienen capacidades distintas. Actualmente, hay ocho cortometrajes disponibles en la región de América Latina en Disney+.

En entrevista para sopitas.com, el jefe creativo de Pixar, Pete Docter, y el productor Jonas Rivera, nos hablaron de estos cortometrajes y cómo en el estudio están comprometidos no con un aspecto social, sino com los creadores para que estos tengan la libertad de contar las historias que los representen, los identifiquen y generen conversaciones que necesitamos. Bajo este principio es que nació el programa de Spark Shorts.

Ver en YouTube

10 cosas que odio de ti

¿Pueden creer que 10 cosas que odio de ti no llega ni al 70 de calificación en Rotten Tomatoes? Más de 30 millones de usuarios la han calificado y no podemos entender cómo es posible que no esté catalogada como una de las mejores comedias románticas y adolescentes de la época.

Quizá sea cuestión de regiones, pero tenemos entendido que de este lado es bastante popular, y por eso la metemos en esta lista tras descubrir que forma parte del catálogo de Disney+. Seremos breves, pues 10 cosas que odio de ti no necesita presentación ni una larga explicación. Es de esas películas que cada vez que salen en la televisión, le dejas pata verla aunque ya lo hayas hecho mil veces.

Desde luego, nos atrevemos a decir que es una de las mejores teen movies de la década de los 90 que integran varios de los elementos que nos gustan: momentos musicales inesperados, soundtrack de la época, ropa de la época que ha regresado y lo más importante, Heath Ledger.

Ver en YouTube

Black is King

Ver Black is King puede ser un poco confuso para los espectadores. Lo fue para nosotros en un principio hasta que agarras el hilo y descubres que se trata de una reinterpretación de El rey león, pero con elementos humanos y nuevas canciones que apelan a un aspecto mucho más urbano.

La mejor manera de describirlo es como un nuevo musical de El rey león donde Simba es un niño, las hienas son unos pandilleros y Scar es un sujeto con pinta de mafioso. Los escenarios si retoman a la sabana, pero también a las periferias devastadas de las grandes ciudades, las costas, un desierto y más paisajes naturales.

Beyoncé participa como una narradora que va dirigiendo las distintas partes que conforman Black is King en el mismo orden que en The Lion King. Ahora bien, no es una película como tal, sino un “video musical extendido” sobre lo que escuchamos en The Gift y vimos en el remake de esta historia en 2019.

Visualmente es impresionante, de verdad. Es una cinta que, como mencionamos, funciona como acompañamiento de The Gift con componentes visuales y conceptuales que rescatan y resaltan los aspectos más tradicionales de la cultura africana (usualmente estereotipados), pero con detalles contemporáneos que se reflejan en algunos escenarios y el vestuario de Beyoncé, así como todo el elenco que la acompaña.

Black is King tiene de fondo, al menos en algunas partes, diálogos de la película de 2019 que nos ayudan a situarnos en qué parte de la historia vamos. Pero hemos de decirles que hay tantas posturas a lo largo de la cinta, que la historia por sí misma deja de ser importante para enfocarnos en la música, la cual también es sensacional.

Black is King es el segundo álbum visual de Beyoncé después de Lemonade en el que también tuvo participación de Pharrell y JAY-Z en el lado musical, más la aparición de su familia como Blue Ivy, Michelle Williams o incluso su mamá. 90 por ciento o más del elenco son africanos o afrodescendientes, mientras algunos mozos o sirvientes son personas blancas.

Ver en YouTube

The Boys: The Sherman Brothers’ Story (Disney)

Todos nos sabemos las canciones de la mayoría de las películas de Disney. De hecho, algunas las tenemos más presentes que la película misma y son tan pegajosas, que las cantamos de vez en cuando. El “Supercalifragilisticexpialidocious” es un clásico de Mary Poppins como “Chim Chim Cher-ee”.

Y ni qué decir de “Let’s Get Together” de The Parent Trap de 1961. Pero la realidad es que nos sentimos más familiarizados con las cintas animadas de la época dorada de Disney. Una de las mejores es “I wanna be like you” interpretada por el rey Louis en El libro de la selva más el “Higitus Figitus” de Merlín en La espada en la piedra, más las canciones de Charlie Brown y Winnie the Pooh.

Todas las conocemos a la perfección, pero pocos sabemos el nombre de quienes las escribieron y compusieron. Fue gracias a un documental de Disney+ que descubrimos una historia fascinante, pero no tan encantadora, de aquellos que escribieron las primeras canciones de esta época de Disney.

El documental lleva por nombre The Boys: The Sherman Brothers’ Story, y nos presenta a Bob y Dick Sherman, los primeros compositores firmados por Disney que trabajaron de cerca con el mismo Walt en algunas de sus producciones más famosas. Este trabajo fílmico de 2009, dirigido por los hijos de Bob y Dick, nos cuenta la historia de vida de estos hermanos y cómo trabajaron en la música de películas y musicales.

Primero, hace un repaso de su historia. Su padre, Al Sherman, era de la primera generación de rusos que llegaban a Estados Unidos y que formaron un grupo muy sólido de compositores de clásicos para la televisión americana y artistas de la época, mientras su madre, era una actriz de la época muda del cine.

The Boys: The Sherman Brothers’ Story también nos revela cómo es que encontraron trabajo en Walt Disney Company y con qué personajes de la época hicieron mancuerna, además de Walt, quien los contrató no sólo para escribir canciones, sino historias. El ejemplo más destacado fue el de Mary Poppins…

El documental falla en no darle su espacio a las canciones más populares de los Sherman, pues sólo las mencionan sin adentrarse en el proceso creativo de algunas. Sin embargo, es un vistazo de cómo la magia de Disney se construye a través de personas extremadamente creativas e inspiradas.

Los Sherman se llevan el crédito de más de mil canciones, algunas dentro de 50 películas. Pero quizá uno de los aspectos más destacados de esta cinta, es cómo dos hermanos que trabajaron juntos por más de 50 años y construyeron clásicos, no podían ni compartir la misma mesa con sus familias.

Ver en YouTube

Jane (National Geographic)

Los programas o documentales de naturaleza siempre son una delicia. Quizá uno les agarra amor conforme va creciendo, pero sólo asó uno se da cuenta de lo complejo de la naturaleza, todas sus formas y cómo los seres humanos somos tan sólo una pequeña parte de lo que construye el universo.

Por eso, en esta lista les queremos recomendar un extraordinario documental de National Geographic, disponible en Disney+, sobre los primeros años que construyeron la carrera de Jane Goodall. Quizá no la conocen, pero Jane fue la primera persona en desarrollar un estudio sobre los chimpancés.

Jane, nombre del documental, nos presenta la llegada de Goodall a Gombe en Tanzania en la década de los 60. No tenía título ni credenciales, pero llegó con el objetivo de estudiar a los chimpancés en su estado salvaje, algo que nunca antes se había hecho. Jane llegó a África sin estudios en qué basar su próxima investigación, por lo que se convirtió en la primera en establecer literatura dentro de este campo.

Brett Morgen, director de Jane, en 2014 encontró más de 100 horas de videos nunca antes vistos sobre la llegada de Jane Goodall a Tanzania en la década de los 60, cómo su proyecto se convirtió en algo de interés científico y cómo gracias “a sus piernas”, logró recaudar fondos para crear un centro de investigación especializado en chimpancés.

Nota: lo de las piernas es interesante. La primera vez que se publicó su trabajo, los medios resaltaron el físico de Jane más que su investigación. Decían que lo más destacable eran sus piernas, lo cual “era tan estúpido, que me daba risa”, menciona Jane en el documental. Ella aprovechó la atención que eso le daba para hablar del tema que más le interesaba.

Estas imágenes nos muestran el paso del tiempo no sólo en Jane y su primero esposo (su camarógrafo), sino en los chimpancés que le permitieron acercarse a ella para analizar su comportamiento, el cual siempre ella ha descrito como casi humano.

Jane es el retrato más íntimo sobre Goodall, una mujer que creó todo un campo de estudio para comprender mejor no el comportamiento de los animales en un estado meramente natural, y así poder entender por qué los seres humanos nos sentimos tan alejados de la naturaleza en la que deberíamos desarrollarnos.

Ver en YouTube

Hamilton

Hamilton es un contenido que sólo podrás ver de manera exclusiva a través de Disney+. Se trata de un musical escrito y protagonizado por Lin-Manuel Miranda que ha sido uno de los más exitosos en Broadway. Pero no, Hamilton no es una adaptación de la historia y la música, sino una grabación fiel de lo que se ve en el escenario. En pocas palabras, en ver la obra de teatro en tu televisión.

Sabemos que no es lo ideal, y que la experiencia de un musical o de cualquier obra de teatro, no se puede comparar con ver la historia en un monitor; sin embargo, para todos aquellos que no tenemos acceso a Broadway, es una maravilla y se agradece infinitamente.

Ahora bien. Antes que nada, si no son fan de los musicales, quizá encuentran algo tedioso Hamilton con sus 2 horas con 40 minutos. Pero para todos aquellos amantes o aquellos que tengan la mente un poco más abierta, Hamilton es un escape perfectamente bien producido, actuado, cantado y con todos sus elementos.

Los planes de Hamilton en Disney+ eran muy distintos. Primero, tendría salida hasta octubre de 2021, pero como regalo de cuarentena, adelantaron si lanzamiento para el 4 de julio, y fue todo un éxito entre las audiencias.

Todos los personajes son interpretados por personas de color o de ascendencias diversas, lo cual forma parte de la esencia de la misma identidad de Miranda y la historia alrededor de Hamilton, la cual no se apega a la realidad histórica, de ninguna manera, pero le dio la oportunidad al escritor de presentar un musical divertido con elementos musicales que van de los clásico hasta géneros urbanos como el rap.

Disney adquirió los derechos de Hamilton por 75 millones de dólares. Sigue la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Hamilton fue un migrante nacido en el Caribe pero con una madre mitad británica y francesa, y un padre escocés.

Miranda tiene varios planes con Disney, y el próxima será una película animada titulada Encanto que estará ambientada en Colombia.

Ver en YouTube

Safety (Disney)

Ponemos la final del listado de películas a Safety porque es una película que puede llegar a ser melosa, cursi y saturada de emociones que se encaminan a una sola cosa: hacer llorar al espectador, lo cual puede ser cansado e incluso, hace de la historia algo predecible (incluso sin saber que está basada en un caso real).

Sin embargo, la queremos recomendar porque se trata de uno de los primeros esfuerzos de Disney, después de mucho tiempo, de darle un espacio a los deportes dentro de sus plataformas.

Ahora bien. Primero la historia. Safety toma como base a Ray McElrathbey, un joven de Carolina del Sur que enfrentaba dificultades en su vida personal que lo frenaban para poder cumplir su sueño de jugar americano con una beca. La figura paterna no existía, su madre era adicta a las drogas y tiene un hermano de 11 años.

Ray recibe una beca de Clemson, una de las mejores universidades para jugadores; sin embargo, mientras está ahí, su madre ingresa a una clínica para superar su adicción y su hermano debe irse con las personas de servicios sociales. Ray se lleva a su hermano a vivir con él a la universidad, violando las reglas de su estancia y de la beca.

Cuando parece que todo está perdido, Ray debe decidir entre cuidar de su hermano o seguir jugando la universidad. Desde luego, Ray pone por encima a su familia. El punto más emocional del filme es cuando toda la comunidad, desde sus compañeros de equipo hasta profesores, deciden apoyarlo para que pueda conservar la custodia de su hermano sin dejar de cumplir su sueño.

El caso llegó a televisión nacional en 2006 gracias a que Oprah Winfrey le dio luz a través de su programa, y esta casi 15 años después, que la historia ve salida a través de una pequeña película para la televisión que está disponible de manera exclusiva en Disney+.

Ver en YouTube

SERIES

The Mandalorian (Star Wars)

Es demasiado obvio, pero queremos mencionar en todos los medios posibles que The Mandalorian es un verdadero logro en la televisión. Este 2020 cerró su segunda temporada con un sinfín de críticas positivas que señalan varios de sus elementos: diseño de producción, efectos especiales, personajes, y sobre todo, que se trata de una historia que se mantiene fiel a la idea original de Star Wars.

Pedro Pascal protagoniza esta serie como Mando, uno de los pocos mandalorianos que rondan la galaxia como cazarecompensas. En una ocasión, se le da la tarea de rescatar una criatura (un niño) que es objeto de deseo de un bando dudoso. Este niño es Baby Yoda, quien a sus 50 años apenas si puede caminar y comunicarse, pero ya tiene todo el poder de la Fuerza que lo convertirá, sabemos, en el más grande jedi.

The Mandalorian sigue a Mando y Baby Yoda por varios confines de la galaxia en su intento de huir de aquellos que quieren poseer al niño, o bien,quieren destruir al mandaloriano. Jon Favreau, creador de la serie, nos ha entregado en dos temporadas una historia divertida, emocionante y que más allá de hacer fan service, es una mirada nueva de un universo tan amplio como el de Star Wars.

Los últimos años, las enormes producciones de Star Wars no fueron bien recibidas del todo tanto por los medios como por las audiencias. Sin embargo, se trata de una franquicia que tiene mucho por dar, y The Mandalorian es un excelente primer paso que estamos seguros, va a sentar las bases de todos los planes que vienen después.

Todos los que ya vieron The Mandalorian en su primera y segunda temporada, entenderán el porqué de esta fascinación con los personajes, la historia y el cómo se ha presentado. Y para los que se la han perdido, han de saber que están frente a un momento único de la televisión y “un antes y un después” dentro del universo que creó George Lucas.

Las dos temporadas de The Mandalorian están disponibles en Disney+ y deben verlas lo más pronto posible, pues además, vienen varios planes para la televisión, y algunas de estas producciones tendrán la misma línea del tiempo que The Mandalorian. Así que pueden y deben ponerse al corriente.

Ver en YouTube

Gallery: Star Wars: The Mandalorian (Star Wars)

No hay nada más fabuloso que ver una mesa llena de creadores que hablan sobre un tema apasionante. Y eso es exactamente –y par arrancar– lo que ofrece el primer episodio de Disney Gallery, el cual le abre un espacio a Star Wars: The Mandalorian: una mesa llena de directores, guionistas, productores, ingenieros, cinefotógrafos, vestuaristas, músicos y actores para hablar del proceso creativo de The Mandalorian.

Como mencionamos, esta serie original de Disney+ es todo un logro de la televisión. Es un producción impecable, y cada uno de sus primeros ocho episodios, son tan grandes, que funcionan como una película. Por lo que Jon Favreau en su primera temporada, decidió trabajar con distintos directores para contar historias que sobreviven en cada episodio y que construyen todo un universo.

Eso es genial en The Mandalorian. Puedes volver a un episodio, y sentirlo como una historia orgánica de un mandaloriano recorriendo la galaxia junto a una criatura fascinante.

Favreau es el creador de este proyecto live action, el cual salió a meses de que estrenara un logro técnico espectacular con The Lion King (2019). Pero junto a él están Dave Filoni y directores como Deborah Chow, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard (sí, la actriz) y Rick Famuyiwa.

Luego, tenemos la oportunidad de ver el elenco debatir sobre los retos de la serie y cómo se construyen las relaciones entre los personajes para que todo se sintiera real y orgánico. En esta mesa está Pedro Pascal (Mando), Gina Carano, (Cara Dune) y Carl Weathers (Greef Karga). Aquí hablan de cómo la inspiración de Mando, viene de los westerns de Clint Eastwood.

También se exploran los aspectos técnicos que son sumamente interesantes, el trabajo de fotografía, el vestuario. Todo. Sin embargo, queremos recomendarles con especial atención, el séptimo episodio de Star Wars: The Mandalorian que va sobre el score. Aquí está el nombre de Ludwig Göransson, quien ha trabajado en el score de otras producciones como Black Panther.

Tal cual, es ver al músico sueco explicar cada uno de los instrumentos que utilizó para el score de The Mandalorian. De verdad, es fascinante. Así que les recomendamos ampliamente esta serie que sirve para sentirse aún más ligados a una de las mejores producciones para la televisión de los últimos años.

Ver en YouTube

Lost Treasures of Egypt (National Geographic)

Por siempre y para siempre, Egipto será el lugar favorito para desarrollar series documentales sobre arqueología. Eso lo sabemos y de hecho, contribuimos a que siga esa tradición de volver una y otra vez a Egipto para explorar cosas porque, al final de cuentas, siempre descubren algo nuevo.

De hecho, en Egipto y alrededor de su historia, es que se encuentra uno de los misterios más grandes de la arqueología, y eso es la tumba de Tutankamón, el faraón más popular del Antiguo Egipto. Encontrar su tumba fue todo un desafío y desentrañar los misterios alrededor de esta, ha sido algo que lejos de reducirse, cada vez se hace más grandes.

Esto es el primer tema de Lost Treasures of Egypt, una serie disponible dentro del catálogo de National Geographic en Disney+. Esta producción, la cual tiene una temporada de seis episodios, inicia con el estudio de cómo los egipcios construyeron la tumba de Tutankamón, los más de 5 mil objetos que han sido descubiertos en su tumba y más.

Pero también nos presenta otros misterios como la tumba perdida de Cleopatra, el descubrimiento de tumbas dentro de las pirámides, la idea de esta civilización sobre la vida después de la muerte y muchas otras cosas. La tecnología juega un papel importante en el desarrollo de esta serie pero no para su producción, sino para la historia que los científicos e investigadores intentan revelar.

Ver en YouTube

Otras

The Sound of Music

Flubber

Edward Scissorhands

MCU (en orden cronológico o por fases)

Star Wars

The Nightmare Before Christmas

While You Were Sleeping

Ford v Ferrari