Strange Supreme! Aquí el espectacular teaser tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

El próximo 5 de mayo de 2022, se estrenará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda entrega portagonizada por Benedict Cumberbatch bajo la dirección de Sam Raimi (sí, el responsable de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire). Esta será la primera cinta del MCU en 2022 y sin duda será una de las más impresionantes entre las entregas en solitario. AQUÍ más noticias de la producción.

Al final de los créditos de Spider-Man: No Way Home, donde también aparece Cumberbatch como Stephen Strange, salió un teaser de esta próxima cinta que nos daba una probadita de la historia que veríamos en la pantalla. A pesar de ser imágenes cortas, nos dejaron con ganas de saber más; por lo que estábamos a la espera de un tráiler más completo que nos revelara más detalles.

Y por fin, este avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha llegado para ponernos los pelos de punta con la historia, el regreso de algunos personajes, los “nuevos” villanos y la expansión del concepto de “multiverso” que comenzamos a ver en WandaVision y se potenció en No Way Home. Pero acá les contamos bien todo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Después de los eventos de No Way Home en donde se altera la escencia del universo (por un hechizo alterado), es que todo lo demás se desestabiliza, dando paso a los eventos que vemos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Para empezar, lo obvio: Cumberbatch está de regreso, y lo hace junto a Rachel McAdams en el personaje de Christine Palmer, Benedict Wong como Wong y Chiwetel Ejiofor como Mordo.

Otra de las caras que regresan en la de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, o mejor dicho, como la Bruja Escarlata. Después de ver WandaVision (Disney+), sabemos que Wanda aumenta sus poderes y tras perder a su familia en Westview, se pone a estudiar el Darkhold lleno de magia negra y temas oscuros. Esto, sin duda, es importante para comprender lo que sigue en esta cinta.

En este nuevo tráiler, vemos a Doctor Strange lidiando con el multiverso en toda su extraña infinidad para luego encontrarse con una versión de sí mismo que los fans de hueso colorado encontrarán familiar de la serie What If…. Modor le dice “I’m sorry, Stephen. I hope you understand the greatest threat to our universe is you“, en relación con la capacidad que tiene el protagonista para alterar los eventos y la esencia del universo como lo había estado haciendo hasta ahora.

Aquí les dejamos el tráiler completo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Strange Supreme

El cuarto episodio de la primera temporada de What If…?, esta increíble serie animada del MCU en Disney+, nos muestra una realidad alterna respecto a Doctor Strange. Por lo que una de las más grandes sorpresas y que nos dejó sorprendidos, es ver a Strange Supreme en esta cinta tras su presentación en esta producción para la televisión.

En What If…? Stephen tiene un accidente junto a Christine, quien pierde la vida. Tras esta pérdida, Stephen recorre el mundo, conoce a The Ancient One y aprende todos los secretos de las artes místicas para convertirse, así, en el Hechicero Supremo (Sorcerer Supreme). Pero al no poder olvidar a Christine, se pone a explorar distintas posibilidades donde ella viva, pero en ninguna pasa porque su muerte es definitiva para que Stephen se convierta en el Hechicero Supremo.

Stephen busca crear una paradoja y tras descubrir una posibilidad de traerla de vuelta (absorbiendo poderes de otras entidades), es que conocemos a Strange Supreme, un “gemelo malvado”. La explicación es que hay dos líneas del tiempo viven en un mismo universo. Sólo el lo puede arreglar porque él lo provocó. ACÁ nuestra entrevista con los animadores mexicanos de What If…?

El Barón Mordo y la Bruja Escarlata en ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’

Como les platicábamos, Chiwetel Ejiofor vuelve como Baron Mordo para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En una escena postcréditos de Doctor Strange (la segunda), Mordo se revela como un posible villano para Strange al enfrentar a Jonathan Pangborn, un sujeto que utilizo la magia de las artes místicas para volver a caminar.

Mordo, desde los cómics, es un villano conocido de nuestro protagonista, pues siempre ha sentido celos por Strange y su ascenso, así como no le gusta cómo utiliza la Gema del Tiempo. Por lo que recurre a la magia negra, y en esta cinta, es que se revela por fin como un enemigo que pondrá en jaque todo.

Y como dijimos, la aparición de Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata, pues esta se unirá a Strange ya que este le pide ayuda. Pero veremos cuál será su función dentro de esta nueva cinta. ¿Emocionados?