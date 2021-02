¡Danny Elfman hará la banda sonora de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’!

Una de las películas de universo cinematográfico de Marvel más esperadas es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sin duda. Y bueno, todavía falta un rato para verla -está contemplada para el primer trimestre de 2022-, pero de a poco se va delineando el proyecto… al menos en lo que respecta a la música con la que contará.

Y como esta se trata de una producción grande, merecía tener un compositor de la misma talla. Para esta oportunidad, será el legendario Danny Elfman quien se encargue de musicalizar la película, esto de acuerdo con lo que él mismo reveló recientemente.

Danny Elfman en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Como dijimos, las cosas con el MCU están tomando una vez más rumbo a los próximos eventos de las franquicias que lo componen. Actualmente, WandaVision es arco argumental que está abriendo la pauta para las acciones venideras que pronto conoceremos con otras series como Falcon and The Winter Soldier y en películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sobre esta última, ya sabemos que será dirigida por el conocido Sam Raimi -sí, aquel que nos entregó la primera trilogía de Spiderman con Toby Maguire-, pero lo que no esperábamos era que un viejo conocido suyo le entrara al proyecto. En este caso, ese antiguo colega es Danny Elfman, quien recientemente confirmó que ya trabaja en la banda sonora de la cinta sobre el ‘Hechicero Supremo’.

Elfman se encuentra en este momento dándole vuelo a su proyecto musical con el que ha lanzado algunas rolitas en 2020 y en este 2021, prometió lanzar una nueva canción los días 11 de cada mes. La última de esta piezas fue la enérgica “Love in the Time of Covid”, misma que ha estado promocionando en los recientes días. Así lo hizo en una entrevista para la revista Inverse, en la cual también reveló que ya trabaja en música para la película de Marvel Studios y Disney antes mencionada.

“Estoy empezando a hacer algunos trabajos previos para Doctor Strange 2 que dirige Sam Raimi. Aunque no lo empiezo durante algunos meses, hay trozos de música grabada que necesitan para los sets…“, dijo el músico en una charla para el medio antes mencionado.

Qué se sabe sobre la nueva película de ‘Doctor Strange’

Y bueno, aunque es una grata sorpresa, no resulta tan extraño pensar en que Danny Elfman se junte con Sam Raimi ya que anteriormente ha realizado el score, por ejemplo, para las dos primeras películas de Spiderman (2002-2004), Darkman (1990), A Simple Plan (1998) y las más reciente, Oz the Great and Powerful (2013).

Por su parte, Elfman ya estuvo involucrado en el MCU ya que hizo breves colaboraciones para la banda sonora de Avengers: Age Of Ultron junto a Brian Tyler. Pero con la incursión del compositor en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se abre la posibilidad de que entre a nuevos proyectos.

La nueva película del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch se rumora estará vinculada a los hechos de WandaVision (o al menos narrará parte de los acontecimientos sucedidos tras la serie). De la misma manera, el personaje podría aparecer en la tercera parte del Spiderman de Tom Holland para explorar el multiverso arácnido (a ver s aparece Maguire) y en esta última cinta, se dice por ahí, Elfman volvería a unirse para componer la música. ¿Será? No lo sabemos, pero todo luce fenomenal de cara al futuro.