Puro personajazo: Aquí el antes y después de los protagonistas de ‘The Sopranos’

Hablar de las mejores series de la historia de la televisión es un tema de nunca acabar y bastante subjetivo a fin de cuentas. Sin embargo, si somos justos, hay algunos programas como The Sopranos (o Los Soprano) que merecen ser catalogadas en el top de la industria.

El show que alguna vez protagonizó de manera espectacular James Gandolfini, ha sido considerado por el público y la crítica uno de los más icónicos de todos los tiempos y no es para menos pues la serie abrió el camino como una de las más exitosas del nuevo milenio luego de se emitiera por primera vez en 1999.

Ahora, por el puro gusto de recordar aquellos tiempos en los que nos pasábamos el rato viendo cada temporada, echemos un vistazo al antes y después de algunos de los protagonistas de The Sopranos. ¿Quién es su personaje preferido?

Tony Soprano – James Gandolfini

No hay manera de comenzar este listado que no sea con el mero mero de The Sopranos. Tony Soprano -como dijimos antes- es por mucho uno de los mejores personajes de todos los tiempos y la manera en que lo interpretó James Gandolfini fue por demás magnífica. De alguna manera, era la definición de antihéroe y aunque evidentemente era el jefe criminal de DiMeo, tenía un lado brillante sobre el sentido de la familia y el respeto (con todo y que varios de sus allegados lo odiaban o se querían deshacer de él).

Encima de todo, nos regaló muchas de las mejores frases de la serie y algunos de los momentos más álgidos al verse involucrado en los asesinatos de Christopher Moltisanti , Tony Blundetto o Pussy Bonpensiero. Luego de la serie, Gandolfini continuó trabajando apareció en algunas series como Not Fade Away de David Chase (el creador de The Sopranos).

En el cine, luego de su fallecimiento en 2013, los vimos de manera póstuma en las cintas Enough Said y The Drop, además de que su voz aparecerá en el largometraje precuela de The Sopranos, The Many Saint Of Newark.

Carmela Soprano – Edie Falco

La serie no hubiese sido la misma sin la fuerte y emotiva presencia de Carmela Soprano, interpretada de manera genial por Edie Falco. La turbulenta relación con su esposo le añadía ese ingrediente perfecto a la serie, sobre todo cuando ella cansada de sus infidelidades, toma el mismo camino rompiendo sus votos matrimoniales. Y eso sí, aunque se presenta como una persona a la que le gustan los gustitos no muy baratos, es incondicionalmente protectora de sus hijos. Tremendo personaje a final de cuentas.

The Sopranos le valió a Edie Falco la aclamación por el papel de Carmela, varios premios y tras la serie, la actriz hizo el rol protagónico de la serie Nurse Jackie, que le otorgó un Emmy. Pasó en los siguientes años por varias series y entre sus trabajos más destacados de los últimos años, se encuentra su interpretación como Hillary Clinton en Impeachment: American Crime Story.

Christopher Moltisanti – Michael Imperioli

Qué personajazo fue Christopher Moltisanti. Conflictivo a más no poder, el público no podía creer el lío que su vida era por si sola. El reconocido ‘sobrino’ de Tony Soprano era ese personaje complicado al que le pasaba de todo, desde tener que lidiar con sus adicciones hasta que se vio traicionado por su pareja de prácticamente toda la vida, Adriana La Cerva. Quizá, el rasgo más característico del personaje es su constante sentimiento de fracaso al ver que nomás no podía crecer dentro de la familia criminal de Tony.

Y entre tantas cosas, el mismo jefe de los Soprano terminó por asesinarlo tras ese accidente automovilístico que todos recordamos. Como sea, hay que agradecerle a Michael Imperioli la tremenda actuación a lo largo de la serie y destacarlo, desde luego, por sus apariciones eventuales en series como Law & Order o recientemente en One Night In Miami de 2020.

Jennifer Melfi – Lorraine Bracco

En términos generales, podríamos decir que el personaje de la psiquiatra Jennifer Melfi es uno que inesperadamente nos cautivó a medida que pasaba la serie. De cierto modo, se convirtió en una especie de confidente de Tony Soprano y por supuesto, los enemigos del capo vieron en ello algo de peligro al pensar que ella podría dar información valiosa a las autoridades.

Como sea, la Dra. Melfi terminó de cierta manera en el fuego cruzado entre los jefes de la mafia y el juego por el poder. Su personaje comienza a cambiar drásticamente a medida que avanzaban las temporadas (y las sesiones de terapia), aunque nada se compara con la trágica vivencia con la violación que sufrió y que despertó en ella deseos de venganza.

Luego de la serie, Lorraine Bracco destacó en la serie Rizzoli & Isles de 2010 a 2016, luego en Blue Bloods hacia 2018 y entre sus trabajos recientes, prestó su voz para la serie Bojack Horseman. Y aunque no le ha ido mal en términos generales, siempre tendrá un lugar en nuestro recuerdo como Jennifer Melfi.

Corrado “Junior” Soprano – Dominic Chianese

El tío Junior era un verdadero dolor de muelas (por no decir otra cosa) para Tony Soprano. Y esto resulta curioso teniendo en cuenta que en su juventud, el propio Tony lo veía como una figura paterna…. pero las cosas cambian y como muchos recordarán, la lucha por el control de DiMeo tuvo lo suyo entre ambos con el longevo tío recibiendo apoyo de Livia Soprano (mamá del personaje de Gandolfini) para exterminar a su sobrino.

Qué cosas… como sea, el personaje interpretado por Dominic Chianese nos dejó de todo: momentos intensos, frases geniales, lecciones de vida (para sus allegados mafiosos obvio) y más. Tras la serie, lo vimos rifándose de nuevo en otro gran show de HBO como lo fue Boardwalk Empire.

AJ Soprano – Robert Iler

¿Un mini Tony? No del todo, pero tiene lo suyo. Como personaje, AJ Soprano es uno de esos secundarios que le pone bastante picante a las tramas principales, sobre todo por sus conductas y su manera de enfrentar la vida. Al igual que su padre, se le diagnostican algunos trastornos psicológicos aunados a la baja autoestima y otras cosas.

Y es que fue bastante interesante verlo crecer a lo largo de la serie, pasando de ser un ‘chico problema’ que nomás no daba una en la escuela, hasta enfrentarse a su propio padre en una pelea cuerpo a cuerpo donde Tony lo ‘puso contra las cuerdas’. Luego, un intento de suicidio hacia el final de la serie, pero por fortuna su historia aparentemente no terminó mal.

El actor Robert Iler se alejó prácticamente del mundo de la actuación y se dedicó profesionalmente a jugar póker profesionalmente. Lidió con el abuso de sustancias, pero se ha mantenido sano en los últimos años, donde se le ha visto conducir un podcast llamado Pajama Pants.

Meadow Soprano – Jamie Lynn Sigler

Quizá dentro de toda la vorágine de conflictos de poder, relaciones turbulentas y problemas de una familiar peculiarmente disfuncional, Meadow Soprano era la mejor persona en términos de moral y ética. Y aunque constantemente entraba en conflicto con su padre por temas que incluso alcanzaban el debate sobre el racismo, ella no dejaba de sentir cierto apego por él.

Al igual que AJ, ella es uno de esos personajes que alimentan la trama de manera espectacular y que entre toda la problemática, le da un poco de luz a la penumbra en The Sopranos. Por su parte, la actriz Jamie Lynn Sigler ha intentado mantenerse en la industria con apariciones esporádicas en Entourage -también de HBO-, Ugly Betty, Beef House y en películas como Gangster Land y Mob Town.

Silvio Dante – Steven Van Zandt

Considerado la mano derecha de Tony y uno de sus leales compañeros, Silvio Dante también ha servido como un consejero y fiel miembro de la familia DiMeo. Su afinidad con el jefe Soprano se puede ver cuando él asume las tareas de ejecutar informantes del FBI como Adriana La Cerva y estrangulando a Burt Gervasi, quien planeaba una rebelión de parte de los Lupertazzi contra Tony.

Si bien se le reconoce por otros papeles en televisión como en la serie Lilyhammer, el actor Steven Van Zandt es más identificado como guitarrista y músico multifacético de la E-Street Band, el grupo que regularmente ha acompañado a Bruce Springsteen en la mayoría de su carrera.

Salvatore “Pig Pussy” Bonpensiero – Vincent Pastore

Al principio de la serie, como recordarán, “Bigg Pussy” es uno de los hombres de confianza de Tony Soprano y compañía, aunque quizá es el menos malicioso de todos. Cuando Soprano, Dante y Gualtieri dudan de él y lo comienzan a tachar de ‘soplón’ con las autoridades, Salvatore comienza a alejarse de ellos y decide dar información a un agente del FBI.

Está de más contarles el destino que le espero a Bonpensiero. El hombre solo apareció hasta la segunda temporada como recurrente, pero su muerte marcó la pauta para lo que vendría con los años: nadie, ni los mejores amigos, estaban a salvo en la relación de poder encabezada por los Soprano.

La carrera de Vincent Pastore tiene una marca indeleble gracias a su papel como Bonpensiero, sin embargo, ha aparecido en un montón de series y películas con créditos recurrentes y papeles esporádicos. Lo más recordado que ha hecho tras The Sopranos son los shows Blue Bloods y Wu Tang: An American Saga, además de la película de 2020 The Birthday Cake.

Paulie Gualtieri – Tony Sirico

¿Es Paulie Gualtieri uno de los personajes más icónicos de The Sopranos? Hasta la pregunta ofende. Ya sea por su carácter sociópata e indiferencia a la vida más allá de lo que le incumbe a un gangster, debemos decir que Paulie es uno de esos sujetos que le han dado imagen a la franquicia, con ese clásico peinado y la cara de malo que se cargaba, hay que admitirlo.

Su complicada manera de ser queda de manifiesto, por poner un ejemplo, cuando comienza a tener fricciones con Chistopher Montisalti, el protegido de Tony, lo que lleva irremediablemente a algunos enfrentamientos entre él mismo y el jefe Soprano. Como sea, el sujeto nos ha dado tantos momentos que es inevitable escoger uno para enmarcar su importancia dentro de la serie.

Y sin duda, parece que ese papel fue hecho especialmente para Tony Sirico. Grandeeeeee.

Adriana La Cerva – Drea De Matteo

Adriana La Cerva era un gran personaje, de esos que como hemos dicho, le ponen mucho sabor a lo que sucede en los arcos de los personajes con un papel más protagónico. Ella es la pareja aparentemente interesada de Christopher Montisalti, con quien mantiene una relación complicada derivada de la compleja situación que el hombre tiene con sus adicciones y su papel en la familia DiMeo.

Por azares del destino, ella termina siendo forzada por el FBI para fungir como informante, a lo que ella accede a regañadientes con tal de no ser encarcelada. Sin embargo, termina confesando todo a Chris con la idea de que podrían largarse e iniciar una vida juntos lejos de los Soprano… pero para Montisalti, la lealtad a su ‘tío Tony’ es mayor que el amor a La Cerva. Una vez que se conoce lo que hace Adriana, Tony la manda ejecutar con Silvio Dante en una de las muertes más impactantes de la serie.

Drea De Matteo ha tenido una buena carrera en televisión luego de The Sopranos, destacando en los repartos principales de series exitosas como Desperate Housewives, Sons Of Anarchy y A Little Million Things.

Mención honorífica: Tony Blundetto – Steve Buscemi

Abrimos una mención honorífica para resaltar el papel de Steve Buscemi como Tony Blundetto, el primo de Tony Soprano que apareció en la cuarta temporada y que luego de salir de la cárcel, buscaba hacer una vida pacífica lejos de los asunto mafiosos de su familia (aunque no lo logró del todo y terminó muerto a manos del propio jefe Soprano).

En el mundo de la televisión, Buscemi volvió a brillar en Boardwalk Empire tras The Sopranos y está de más decir todo lo que ha hecho en el cine. Seguro que ustedes lo identifican bien por sus múltiples apariciones junto a Adam Sandler , entre otras cosas. Un crack en toda la extensión de la palabra.