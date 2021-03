El talento mexicano vuelve a los Oscar para competir una vez más. En esta ocasión, la película Sound Of Metal del director Darius Marder -nominada a seis categorías- es la producción que ahora le abre la puerta a tres realizadores sonoros que han puesto sus capacidades al servicio de la cinta. Sus nombres: Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.

La tercia apareció en la lista final de nominados de este lunes rumbo a la entrega de los Oscar 2021, ceremonia en la que contienden a Mejor Sonido y sobre la cual tienen fuertes aspiraciones de ganar. Y bueno, aunque esto último no sucediera, llegar a esta instancia ya es un logro importante digno de reconocerse, de aplaudirse como tal.

Por ello es que charlamos un rato con Jaime y Carlos, quienes nos platican un poco del trabajo realizado en el cortometraje, el camino al proyecto y, por supuesto, de su reacción al saberse nominados dentro de la máxima premiación cinematográfica del mundo.

Las sensaciones sobre la nominación

No es nada nuevo que México tenga uno o varios representantes en los premios de la Academia. Sin embargo, no deja de ser emocionante cada vez que se presenta la oportunidad para que un compatriota se haga con el reconocimiento. Ahora, el turno es para esta tripleta de expertos en sonorización cinematográfica.

Fue este lunes 15 de marzo cuando se reveló la lista final de nominados (que puedes ver por POR ACÁ) y ahí figuraban sus nombres. “Nos sentimos muy orgullosos y muy felices porque es una colaboración entre mexicanos, franceses, finlandeses y estadounidenses, todos como hermanos. No había fronteras“, comenta en entrevista telefónica Jamie Baksht. “Solamente los idiomas eran diferentes, pero en las maneras de pensar coincidimos bien todos. Fue increíble”, remata.

De la misma manera, Carlos Cortés expresa sus buenas sensaciones sobre la nominación, pero algo de este tamaño es aún difícil de creer. “Estoy incrédulo, la verdad. Todavía no me lo creo. Obviamente, estoy muy contento y feliz de que se reconozca este trabajo, pero a la vez no puedo dimensionar lo que esto significa“, platica.

Eso sí, el trabajo de cada uno es parte esencial de todo este proceso. Por ello, el ingeniero de sonido se siente bien de haberse reunido con sus colegas, aunque sabe que debe mantenerse sereno. “Estoy muy contento de haber sido parte de este gran equipo… Yo trato de ser medio escéptico, no sé si es un mecanismo de defensa o qué, pero ya que es oficial, obviamente estoy muy contento“, detalla Carlos.

El viaje directo a ‘Sound Of Metal’

El equipo conformado por los tres mexicano no llegó de fortuitamente a la producción de Sound Of Metal. Todo fue parte de una especie de cadena de recomendaciones que comenzó con el propio Darius Marder buscando a un artista sonoro para su película. El elegido era Nicolas Becker, un ‘viejo lobo de mar’ de la industria que, entre otras cosas, ha trabajado previamente con Alfonso Cuarón en Gravity y Guillermo Del Toro en HellBoy 2.

Marder buscó a Nicolas cuando este último se encontraba colaborando con la mismísima Patti Smith en su último disco (The Peyote Dance), mismo en el que trabajó con el mexicano Leonardo Heiblum. A su vez, cuenta Baksht, este último le dijo a Becker que se dirigiera México al estudio Splendor Omnia, localizado en Tepoztlán. Y así, se gestó el proyecto.

“Nicolas le contó a Leo que iba a hacer esta película, que lo habían comentado para diseñar o preparar el concepto de ‘Sound Of Metal’. Y que estaban buscando algo, un lugar para hacer las cosas no dentro de lo convencional. Ahí, Leo le dijo: ‘Mira, yo te recomiendo que vayas a México al estudio de Carlos Reygadas que está en Tepoztlán que se llama Splendor Omnia”, dice Jaime.

Dicho estudio de producción de sonido fundado por Carlos Reygadas (director conocido por su trabajo en Post Tenebras Lux y Nuestro Tiempo) es lugar donde Carlos Cortés trabaja constantemente en todo tipo de proyectos y donde colabora constantemente con Michelle y Jaime.

“… Como yo trabajo ahí siempre, me van asignando los proyectos. Ya había tenido la experiencia con Jaime y Michelle en producciones anteriores como ‘Nuestro Tiempo’ y yo soy el mezclador de regrabación allá. Cuando llegó el proyecto, se decidió conjugar al equipo para echarle toda la carne al asador”, dice Cortés.

Para Carlos, hay varias fortalezas en este equipo en el que, además de Michelle y Jaime, agrega a Carolina Santana (también enlistada en la nominación). Como en todo trabajo conjunto, hay discusión y retroalimentación, pero Cortés enfatiza que el grupo siempre se busco el bien común en nombre de Sound Of Metal, siempre por encima de las ideas individualistas. Un ejemplo total de compañerismo, sin duda.

“Nuestra gran fortaleza es que estamos abiertos siempre a pensar que lo que sea mejor para el proyecto, es la idea que debe prevalecer…. Entonces, simplemente, el consenso piensa qué es lo mejor para el largometraje y vamos para adelante. Hemos tenido esa capacidad de trabajar y ver qué es lo mejor para el largometraje y no para tu idea ‘egóica’. Por suerte, éramos varios en la conversación. Había discusión, había polémica… Cada quién tenía ideas y a veces conjugarlas sí era todo un experimento antropológico. Pero al final, sabíamos que queríamos lo mejor para la película y esa es la ventaja que tenemos todos, de tener la capacidad de velar por el proyecto y no por las ideas individuales”.

El reto más duro tras el trabajo y la enseñanza

Para quienes no lo sepan, Sound Of Metal es una película que nos muestra la historia de Ruben Stone (Riz Ahmed), un talentoso baterista de rock que comienza a quedarse sordo y debe adaptarse a esta vida. Para Jaime, evocar en el sonido de la cinta la desesperación y la emotividad del personaje, fue el reto más grande.

“Una de las cosas que buscas es que el sonido cuente la historia. Eso es lo más importante… Hay mucho más énfasis en la parte que tiene que ver con lo emocional. El sonido más bien es un rollo emocional… Trabajar con ese nuevo concepto, pues fue muy interesante. El mayor reto del sonido de ‘Sound Of Metal’ era no caer en la monotonía, porque hay un momento en que el personaje se va volviendo sordo y entonces, el recurso que tienes para [recrear] la sordera, es un poco que percibes todo como si estuvieras dentro de una alberca. Entonces ¿Cómo hacer para que ese momento de ‘sonido de la alberca’ de toda la película, no se volviera una cosa continua y monótona? Claro que eso tiene que ver desde el montaje de la película, pero lo que trabajamos fue más bien un rollo de cómo fuimos degradando la audición del personaje. Y eso fue bastante complicado. De hecho, hicimos varios tratamientos”.

Carlos Cortés, en ese sentido, nos habla de una enseñanza en particular. Para él, el reto se basó en reinterpretar la sensación del personaje y cómo en realidad sería lidiar con un problema de sordera. Ante todo ello, el ingeniero de sonido comenta que el aprendizaje ha sido valioso.

“Me hizo nuevamente apreciar mucho la capacidad de la audición…. Me hizo pensar en la posibilidad de algo semejante como perderla… Dentro del lenguaje audiovisual, tratar de llevar esa sensación cuál fuera nuestra interpretación de la misma ¿Cómo sería estar en una situación así? Y no es como decir ‘ya, me quedé sordo y perdí totalmente la audición’, sino que puede ser hasta más desesperante no entender a alguien, pero estás viendo que emite algo. No poderte escuchar a ti mismo siquiera debe ser una cosa desconcertante al borde de la locura. Parte de la experiencia es que tanto Nico [Becker] y Caro [Santana] hicieron una investigación muy ardua… Creo que generar que esa sensación se diera desde una nueva interpretación fue un gran reto”.

Algunas curiosidades

El éxito de Sound Of Metal y su excelente equipo de producción sonora, alberga algunos datos curiosos que no se pueden omitir de ninguna manera. Como dice Jaime, el desarrollo del trabajo sonoro se realizó totalmente en México y además, destaca la incursión de Michelle como la primer mujer que alcanza la nominación en el rubro de Mejor Sonido.

Por acá solo nos queda desearles mucha suerte en ceremonia de los Oscar 2021 y éxito para el futuro. Independientemente de lo que suceda, ellos ya han demostrado que el talento mexicano tiene potencial para sobresalir.