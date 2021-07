El amor por México y la sobrevivencia: Una entrevista con Tenoch Huerta y Randy Ebright por ‘La Purga Por Siempre’

La Purga Por Siempre (‘The Forever Purge’ en su título original) llega a los cines para continuar con la ya emblemática franquicia de películas de acción y horror distópico que nos han mantenido al filo del asiento desde 2013. Sin embargo, la quinta entrega de la saga tiene un toque mexicano en los protagónicos y en la dirección de Everardo Gout.

En esta cinta, una pareja mexicana -interpretada por Ana De La Reguera y Tenoch Huerta– radicada en Texas intentará sobrevivir al ataque de un cartel de la droga que ha decidido continuar su propia matanza, aún cuando el gobierno estadounidense abolió la ley de la Purga Anual.

Por acá, tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar un rato con el buen Tenoch sobre los detalles y el concepto detrás de esta película, donde los mexicanos y el tema de la inmigración tiene un peso importante. Y eso no es todo; en la charla también tuvimos de invitado al “Gringo Loco”, el buen Randy Ebright de Molotov, para darnos su opinión sobre la cuestión de ser un inmigrante en otra nación.

La sensación de comunidad ante el peligro en ‘La Purga Por Siempre’

Para La Purga Por Siempre, como mencionamos, será una pareja mexicana la que tome el protagonismo y deba hacer todo lo posible por sobrevivir a la amenaza de quienes comienzan una cacería en su contra. Por supuesto, aunque se trata de una ficción en todo el sentido de la palabra, hay un importante sentido de unidad y arraigo que nos muestra la pareja de Juan y Adela.

En ese sentido, mucho de ello tiene que ver con la manera en la que el director Everardo Gout y el staff de producción diseñaron la historia. Así no los platica Tenoch Huerta, quien además enfatiza en la fuerza cultura y el sentido de comunidad que hay en la cinta, de la que destaca que en ningún momento se siente como un ‘panfleto patriotero’:

“Algo bonito que rescata Everardo justamente es que más allá de que ‘México es la salvación’, es la idea de que un país con una cultura fuerte y un sentido de comunidad fuerte es lo que no salva. Es la cultura y la comunidad lo que nos salva. Esa es la virtud de esta entrega que Everardo supo diferenciar muy bien de hacer un panfleto patriotero. No es un comercial de ‘Visita México’, sino que es la cultura, nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestro sentido de identidad y cómo nos hermanamos, es lo que nos termina salvado“.

La aterradora idea del ‘exterminio’ y su connotación social

Quienes son fanáticos de la franquicia desde hace años, ya sabrán cómo va esto de La Purga Por Siempre. Sin embargo, para Tenoch el concepto de la saga no está precisamente tan alejado de la realidad de lo que se vive en algunas partes del mundo. Lo aterrador de la cinta es que esto ha sucedido antes en la historia de algún modo; la ficción no es tan lejana en ese sentido. Así no lo ejemplifica:

“En la primera película, la idea original era de era justa purgar de la sociedad a lo que no le hacía bien. Pero en la primera película son ricos matando pobres… Son los ricos que se pueden armar y pueden tener casas que son bunkers, que tienen armas de poca madre y van a matar a un pobre hombre que encontraron en la calle y lo quieren sacrificar en aras de la pureza social…. Es el sueño de Hitler… El concepto general de la película es bastante aterrador“.

Randy y su llegada a México

La Purga Por Siempre nos muestra a esta pareja de mexicanos conformada por Tenoch y Ana De La Reguera viviendo en Texas, buscando el llamado “Sueño Americano”. Hay un espacio importante en la película para hablar sobre la inmigración, sobre todo tomando en cuenta el reciente contexto social en el que varios migrantes han sido deportados de Estados Unidos.

Aprovechando la temática, Randy Ebright nos platica lo que recuerda de su llegada a México en la adolescencia -a llos 14 años-, lo que le toco vivir al arribar a suelo azteca y lo que lo capturó para establecerse y hacer una vida aquí.

“Fue la época donde precisamente estaba con la batería… Me puse a descubrir otros instrumentos, aprender a componer. [Fue] un viaje para adentro… En la parte del arte, la banda era como muy sensible al arte acá en México…”

Entrevista con Tenoch Huerta y Randy Ebright

Por acá les compartimos la entrevista completa que tuvimos con Tenoch Huerta y Randy Ebright sobre La Purga Por Siempre. El actor nos cuenta cómo el concepto de la película, aunque sea ficción, se puede ver en la violencia registrada en varias regiones México. Y además, Randy nos detalla más cosas sobre cómo fue llegar a nuestro país y establecerse en la adolescencia.