La fiesta de Hollywood: Acá les contamos lo que pasó en los Oscars 2021

Para los entusiastas del cine, por fin llegó la fiesta más importante de Hollywood, los Oscars 2021. Tuvieron que pasar un montón de cosas para que por fin, se llevara a cabo esta ceremonia tan importante dentro de la industria cinematográfica, pero después de mucha incertidumbre se armó en grande y vaya que armaron un evento que no solo cumplió con nuestras expectativas, también nos dio momentos para recordar y una que otra sorpresa.

Todas las luminarias se reunieron en el Union Station de Los Ángeles para conocer quiénes serían los afortunados de llevarse este año una de estas estatuillas tan codiciadas. Y afortunadamente, termina la temporada de premios con esta gala que a pesar de lo diferente que fue considerando que en Estados Unidos y el mundo continúa la pandemia del coronavirus, se nos olvidó todo lo que está pasando mientras premiaban a lo mejor del cine.

También puedes leer: WINNER LIST! ESTOS SON LOS GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2021

La alfombra roja

Por supuesto que desde temprano, los Oscars eran tendencia en redes sociales y para no perder la costumbre, gracias a la famosa alfombra roja. Aunque pensábamos que las cosas serían muy diferentes –considerando las ya conocidas medidas de sana distancia–, la verdad es que no cambió mucho a como lo conocíamos. Sí, las entrevistas se hicieron de lejitos al igual que los fotógrafos capturando todo el momento, pero no impidió que pasaran por ahí los invitados de la noche.

Por ahí vimos desfilar a Amanda Seyfried, Margot Robbie, Zendaya, Daniel Kaluuya, Chloe Zhao, Glenn Close, Riz Ahmed, Viola Davis, Vanessa Kirby y muchas más celebridades. Y sí, no estuvieron presentes todos los nominados de esta edición –más adelante hablaremos al respecto– pero considerando otras de las ceremonias de premiación, acá nos hicieron sentir cómo antes que el coronavirus llegara a nuestras vidas, con un evento casi normal.

El discurso de Regina King para arrancar los Oscars

Con todo y la estatuilla dorada, Regina King caminó directamente a la Union Station de Los Ángeles y dio por iniciada la ceremonia número 93 de los Oscars. Y como podrían pensarlo, dió un discurso poderoso para arrancar formalmente, mencionando las pérdidas que hemos tenido el último año y sobre todo, los movimientos sociales como Black Lives Matter que hasta la fecha sigue luchando por los derechos de la comunidad afroamericana.

Regina también dijo que el cine nos salvó durante esta pandemia y por supuesto que no se equivocaba para nada, porque muchas personas en todo el mundo encontraron en las películas una enorme distracción de todo lo que ha pasado, evitando pensar en la cruda realidad que estamos enfrentando. Así que arrancar con palabras tan poderosas como estas, le dieron un toque emotivo a la gala y dejó la vara muy alta para los siguientes discursos.

Los ganadores que no estaban presentes en la ceremonia

Una de las interrogantes más grandes de la ceremonia 93 de los Oscars era ver cómo es que le harían para darle los premios a aquellos que por el COVID, no pudieron viajar a Los Ángeles para estar presentes en este eventazo. Ya teníamos experiencia previa de otras galas y para ser honestos, no era muy atractiva que digamos la forma en que estaban involucrando a aquellos que no tuvieron chance de juntarse como las demás celebridades.

Pero todo se solucionó involucrándolos desde distintos puntos del planeta y dejando que cada quien tuviera su momento no solo para presentarse con las millones de personas que estaban observando la ceremonia, también para dar sus discursos y como esto ya se había decidido desde hace unos cuantos días, presumirle al mundo sus estatuillas. Sin duda, se notó que la Academia prestó atención y se esmeró para que esto no fuera raro.

Thomas Vinterberg recordando a su hija

Luego de llevarse el Oscar a Mejor Película Internacional por Another Round, el cineasta Thomas Vinterberg subió al escenario del Union Station para aceptar el premio y hacer que soltáramos la lagrimita desde temprano. Dentro de su discurso de aceptación, el director danés le dedicó la estatuilla a su hija Ida –quien murió en 2019– y dijo que seguramente desde el cielo, ella había movido los hilos para que ocurriera este milagro no, no estamos llorando.

POR ACÁ pueden checar el discurso completo y la trágica historia de cómo lamentablemente la hija de Vinterberg perdió la vida por una persona que se distrajo con su celular.

Chloe Zao y Emerald Fennell arrasando en las principales categorías

Las mujeres hicieron historia durante los Oscars 2021. Entre ellas por supuesto que tenemos que mencionar a Chloe Zao, que la rompió por completo con su película, Nomadland. El primer reconocimiento grande que se llevó esta producción fue Mejor Director, pues se convirtió en la primera mujer asiática en ganar este premio tan importante y la segunda en recibir esta estatuilla, uniéndose a la prestigiosa lista junto a Kathryn Bigelow.

Ya para rematar y convertirse en una de las personas más ganadoras de la gala, Chloe ganó su segundo Oscar de la noche y el más importante de la ceremonia: Mejor Película. Por su parte, Emerald Fennell también se robó la atención de todos, pues luego luego iniciando la ceremonia se llevo el Oscar a Mejor Guion Original por Promising Young Woman.

¡México levantó el Oscar!

México estuvo al pendiente de la ceremonia de los Oscars por una sola razón: había tres compatriotas compitiendo en la categoría de Mejor Sonido por su trabajo en Sound of Metal. Al final y después de mucho nervio, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés se alzaron con la victoria y por supuesto que lo festejamos como si la selección hubiera ganado el mundial ojalá pudiéramos ir al Ángel para celebrar como se merecen.

Por cierto, si quieren conocer mejor el trabajo de estos tres grandes mexicanos, POR ACÁ pueden leer la plática que tuvimos con Carlos y Jaime sobre esta enorme nominación:

Pixar y sus 11 estatuillas

Dentro de la categoría de Mejor Película Animada, sabíamos que Pixar tenía más chance de ganar, pues tenían dos cintas compitiendo a la par. Sin embargo, al final Soul se llevó –y con todo mérito– y tanto Pete Docter como Dana Murray subieron a aceptar la estatuilla, significando un nuevo récord para el estudio de animación más exitoso de todos los tiempos, pues ahora cuentan con 11 premios de la Academia y parece que buscarán muchas más.

El in memoriam de los Oscars 2021

Uno de los momentos más emotivos de toda la noche fue el in memoriam, y no es para menos, pues lamentablemente a lo largo del 2020 perdimos a grandes figuras de la industria cinematográfica. Es por eso que durante los Oscars 2021, recordamos a celebridades como Chadwick Boseman, Joel Schumacher, Christopher Plummer, Cloris Leachman, Ennio Morricone, Hellen McCrory, Jerry Stiller, Sean Connery y muchos más.

En un año azotado por la pandemia del #COVID19 el homenaje de los #Oscars In Memoriam toma mucha más fuerza y duele las pérdidas pic.twitter.com/bPObWmErDi — Januz Cinefilo (@CinefiloJanuz) April 26, 2021

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste se llevaron el mejor score

Los fanáticos de Nine Inch Nails también estuvieron al pendiente de esta ceremonia de los Oscars. Y por supuesto que tenían razones para emocionarse pues Trent Reznor y el colaborador de toda la vida de esta bandota, Atticus Ross se encontraban nominados dos veces en la categoría de Mejor Score por Soul y MANK. Al final del día, este par se ganó su segunda estatuilla de la Academia junto a Jon Batiste por la cinta de Pixar.

Frances McDormand y Anthony Hopkins ganan los Oscars de actuación

Para cerrar la ceremonia número 93 de los Oscars, dejaron dos de las categorías más importantes de la noche: Mejor Actriz y Actor. Y quizá no hubo tantas sorpresas, pues estaba cantado que este par de actorazos, Frances McDormand y Anthony Hopkins podrían llevarse la estatuilla dorada pero sin saberlo, hicieron historia y entraron a una selecta lista de figuras de Hollywood que tienen varios de estos premios en sus vitrinas.

McDomand ganó su tercer Oscar por su interpretación de Fern en Nomadland, y se queda a un premio de empatar el récord de Katharine Hephburn. Por otro lado, Hopkins se llevó –y después de no figurar en la lista de favoritos– la mención a actor gracias el enorme papel que encarnó en The Father, dándole vida a Anthony. Con esta estatuilla, gana su segundo Oscar luego de triunfar en 1991 con The Silence of the Lambs.