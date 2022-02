Evan Rachel Wood habla del abuso por parte de Marilyn Manson en el tráiler de ‘Rising Phoenix’

El 1 de febrero del 2021, Evan Rachel Wood publicó desde su cuenta de Instagram un comunicado que abría de la siguiente manera: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, conocido por el mundo como Marilyn Manson“. La actriz ya había relatado su experiencia de abuso y violencia con el cantante en el pasado, pero una vez más alzó la voz para no dejar pasar desapercibido un caso por el no ha bajado la guardia.

La lucha y la búsqueda de justicia de Evan, así como la de otras mujeres que han compartido estas vivencias, son parte del documental titulado Rising Phoenix que llegará en unas semanas más a las señales de HBO. Este martes 22 de febrero, la cadena compartió un tráiler oficial lleno de detalles con el que podemos acercarnos más a las historias que veremos y la causa que el mismo persigue.

Evan Rachel Wood en el tráiler de ‘Rising Phoenix’

“Él estudió cómo manipular a la gente. Él la preparó. Él es un depredador” dice de manera sutil y directa la señora Sara, madre de Evan Rachel Wood, sobre la relación de su hija con el polémico cantante. La actriz conoció al intérprete de “Beautiful People” cuando era apenas una adolescente de entre 19 y 20 años (él tenía más de 30), sosteniendo una relación de mucho tiempo en la que el historial de abuso y violencia por parte de él salió a relucir con el tiempo.

La propia Evan ha testificado su experiencia con el músico en diversas ocasiones y gracias a ello, se ha embarcado como activista para defender y escuchar la causa de otras personas que como ella, se enfrentaron (y aún se enfrentan) el abuso y otras situaciones similares. Bajo esa línea se desarrolla Rising Phoenix, documental que se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Sundance y que está a unas cuantas semanas de llegar a las diversas pantallas de HBO.

En el nuevo tráiler, vemos a Evan Rachel Wood platicando no solo sobre sus vivencias, sino también utilizando estas mismas para apoyar a otras mujeres víctimas de la violencia doméstica y el abuso sexual que necesitan ser escuchadas. “Numerosas mujeres escucharon mi historia y sabían quién era… Me di cuenta de que no era la única a la que le había pasado esto“, dice Wood.

También alcanzamos a escuchar algunos datos de suma importancia como que “estadísticamente, muchas personas tardar entre siete y diez años en reconocer que fueron víctimas de este abuso”. A grandes rasgos, en este documental también se aborda la aprobación de la Ley Phoenix, legislación que extiende el estatuto de limitaciones para los casos de violencia doméstica en California de acuerdo con lo que menciona Variety.

Rising Phoenix se estrenará en las señales de HBO por televisión en dos partes los días 15 y 16 de marzo. En cambio, ambos episodios llegarán a HBO Max el 15 del mismo mes. Aquí el tráiler.