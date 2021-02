¡Ya trabajan en un documental sobre el caso de GameStop en Wall Street!

Cuando lleguemos al final del año -si tenemos la fortuna de hacerlo-, comenzaremos a recordar los acontecimientos más significativos de 2021. Ahí, todo el asunto de GameStop y Wall Street tendrá una mención especial como uno de los movimientos del mercado más increíbles que se hayan visto jamás. Esta última aseveración es tan real que incluso ya se planean algunos largometrajes sobre la historia.

Así es. Este embrollo financiero ocasionado por algunos usuarios ‘aficionados’ de Reddit tendrá su propio documental y por ahí hasta se habla de series y películas. Ahí nada más para que vean el impacto que este suceso está provocando.

Un documental sobre GameStop

Como sabrás, hacia finales de marzo el mundo se sorprendió con un inusual movimiento en la bolsa de valores de Nueva York. GameStop, una reconocida tienda de venta de videojuegos, llevaba rato registrando devaluaciones en sus acciones, lo que muchas grandes grupos financieros aprovechaban para hacer short selling (compra de acciones en corto) y embolsarse unos buenos dólares a través de esta práctica.

Entonces llegaron desde Reddit los pequeños inversores de Wall Street Bets, quienes comenzaron a comprar bastantes las acciones de la cadena de tiendas, por lo que estas comenzaron a subir. Y así, pusieron de cabeza a los gigantes de la bolsa que aprovechaban el mal momento de la compañía especializada en la venta de videojuegos.

Pues bien, todo ese rollote financiero que convulsiono el mercado de valores más importante del mundo (la bolsa de Nueva York, por supuesto) será la trama central de un nuevo documental que ya se encuentra oficialmente en desarrollo. De acuerdo con Variety, el estudio XTR y la productora de documentales Optimist serán las encargadas de realizar este largometraje.

“Esta historia aún evoluciona a diario… Es muy importante tener un documental sólido y con matices que pueda capturar este momento histórico a medida que se desarrolla”, dijo Chris Temple, quien será el encargado de dirigir este material.

“La saga de GameStop se perfila como una de las historias más emocionantes del año, con consecuencias de largo alcance sobre el futuro de los mercados financieros“, dijo el productor ejecutivo Justin Lacob sobre el documental que, por ahora, no tiene nombre ni fecha estimada de estreno.

Y también una película

Por si fuera poco, el documental no es el único esfuerzo cinematográfico que se tiene en mente para hablar sobre el caso de GameStop en Wall Street. El diario Deadline informó recientemente que Netflix estaría trabajando ya en una película sobre el tema.

Según indica dicho medio, el gigante del streaming estaría negociando con Mark Boal (conocido por su colaboración en The Hurt Locker) para que escriba el guión, mientras que el actor Noah Centineo (To All The Boys I’ve Loved Before) tendría un papel protagónico. Como tal, la plataforma no ha confirmado nada oficialmente, pero fuentes cercanas indican que los ejecutivos buscan a toda costa hacerse con la historia. Evidentemente, este material es independiente del documental de XTR.