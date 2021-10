¿Gganbu? TikToker revela que los subtítulos de ‘El juego del calamar’ son incorrectos

A estas alturas del partido, ya tenemos bien dominado el tema de El juego del calamar. AQUÍ las razones para verla. Sabemos que se ha convertido en todo un fenómeno no sólo dentro del catálogo de Netflix (está a nada de ser la serie más vista de la plataforma en su historia, ACÁ), sino en la televisión en general con un enorme impacto que se ha visto reflejado en redes sociales.

El juego del calamar nos presenta a un grupo de personas que sin conocer todas las reglas, deciden entrar a un juego con la promesa de una compensación económica. El común denominador de todos ellos es que tienen problemas de dinero o muchas deudas, por lo que una buena cantidad de dinero no les vendría mal.

Cuando comienzan a jugar (juegos infantiles que son aparentemente sencillos) se dan cuenta que no sólo un premio económico está de por medio, sino su propia vida. Si pierden, los van eliminando hasta que quede un solo ganador que se llevará, además, lo acumulado por cada vida perdida. Con más de 450 jugadores, se acumularía más de 700 millones de pesos.

El juego del calamar… ¿mal traducido?

La serie pasa de ser divertida e irreverente, a provocarnos espamos de estrés y ansiedad, muchas lágrimas y un montón de dudas en relación al origen del juego y quién está detrás de todo. Sin embargo, lamentamos decirles que lo más probable es que no hayamos cachado todo bien.

¿La razón? Parece que la traducción no fue muy “acertada” que digamos. Una tiktoker que creció en Corea del Sur y habla coreano de manera fluida (ella misma lo asegura), asegura que la traducción de algunas partes no es correcta, y que no se trata de detalles mínimos, sino de aspectos que cambian el sentido de algunos personajes o secuencias.

212 – Han Mi-nyeo

Asegura que al personaje que tiene el número 212 (la mujer más estresante del mundo, para que la recuerden), constantemente le cambian los diálogos, pues suele decir muchas groserías.

En la parte en la que intenta convencer a los otros concursantes de que jueguen con ella, se lee en los subtítulos en español “Nunca me molesté en estudiar, pero soy increíblemente inteligente“. En inglés se lee “I’m not a genius, but I still got it work out“. Pero en realidad, lo que debía decir de acuerdo con @youngmimayer, es “Soy muy inteligente, sólo que nunca tuve una oportunidad de estudiar“.

Gganbu

Esperemos no sea un problema, pero estamos a punto de revelar un posible spoiler dentro de la serie, específicamente del sexto episodio titulado “Gganbu” en el El juego del calamar. Los organizadores les piden hacer parejas, por lo que el jugador 456 hace equipo con el 001.

Ya dentro del juego, descubren que la escenografía hace referencia a las aldeas típicas de Corea del Sur. Por lo que les dan una bolsa de canicas que los emociona. El señor le dice al 456 que él será su “gganbu”, algo así como su mejor amigo con el que “comparte todo”. Luego, les indican que se eliminarán entre ellos: quien obtenga las 10 canicas de su contrincante, gana. Esto, es importante, sin hacer uso de violencia.

¿El que lo comparte todo?

De acuerdo con @youngmimayer, la frase completa de “gganbu” no significa que lo comparten todo, sino que nadie tiene una propiedad por encima del otro, ni siquiera de las canicas. Es decir, son de los dos. Esta parte, en realidad, cambiaría mucho el sentido del episodio y de la dinámica entre ambos personajes.

Cuando el 456 le da su chamarra para que se cubra las piernas, el señor le da su chamarra con el 001, dando a entender que no poseían ninguna de las dos, sino que eran las mismas para ambos. Incluso, es la misma idea con la que se llevan a cabo los juegos entre igualdad de oportunidades. Nadie tiene más ni menos que lo inherente: cuerpo, fuerza, experiencia, conocimiento.

Al cierre de esta parte, cuando el señor lo confronta por haber hecho trampa, la traducción correcta toma más sentido porque no se las debía quitar porque ya eran suyas (lloremos de nueva cuenta). Con la traducción incorrecta, uno entendería que sólo debía pedírselas, pero no… eran suyas.