¡Eso! Gonzo de ‘Los Muppets’ confirmó que se identifica como no binario

Desde que aparecieron por primera vez en la televisión a mediados de los 80, Los Muppets –sobre todo en su versión de bebés– han estado en nuestras vidas para enseñarle unas cuantas cosas a [email protected] más pequeñ@s del hogar y también a los adultos. Sin embargo, a través de estas marionetas tan entrañables también podemos ver el reflejo de la sociedad, y eso lo podemos ver en estos momentos porque Gonzo nos dio una gran lección sobre la aceptación y el género.

A este pequeño monstruo azul siempre lo han mostrado y dado por sentado que es un hombre, pero el propio personaje dijo que las cosas no son así. Resulta que hace unos días se transmitió un nuevo episodio de la serie animada que actualmente se puede ver en el canal de Disney Junior, en dicho segmento Miss Piggy organiza un baile bastante elegante en el cual, todos deberán buscar la manera de vestirse impecables para tal ocasión.

Y es justo en ese momento cuando Gonzo dice que quiere usar un vestido, la cerdita le dice que las chicas llevan vestidos y que los chicos irán vestidos como caballeros. Por supuesto que esto no lo toma para nada bien, porque considera que no lo dejan expresarse tal como es, pero en ese momento entran Kermit y sus amigos, quienes le responden que ser un caballero es genial, pero obviamente se siente triste por todo esto y se va.

De acuerdo con distintos medios, después de esta enorme decepción el monstruo azul se encuentra con un hada-padrino llamado Rizzo, quien le concede el deseo de convertirse en princesa, con vestido, zapatillas de cristal y toda la cosa. Al final, todo el grupo de Muppets se la pasa bomba y comienzan a hablar de la misteriosa princesa que llegó al baile para darse cuenta de que es el mismísimo Gonzo, luego de que revelara su identidad.

Después de todo, sus amigos –que en un principio no veían bien que se vistiera como princesa– se disculpan por haberlo encasillado basándose en sus propias expectativas sobre cómo debería vestirse y de inmediato recibe el cariño de todos, pero cierra el episodio con un gran mensaje “Todos esperaban que tuviera un aspecto determinado. No quiero que se enojen conmigo, pero tampoco quiero hacer las cosas porque siempre se han hecho así. Quiero ser yo”.

Por supuesto que tras esta declaración, miles de miembros de la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo celebraron que por fin exista un personaje en Los Muppets que los represente, sobre todo uno tan importante, que forma parte de las marionetas principales y que ha estado con nosotros durante tanto tiempo. No cabe duda de que estamos viviendo un gran momento para que cada vez más personas se acepten como son, y quizá gracias a Gonzo puedan vivir felices, ¿no creen?

YORO 😭🥺 Gonzo is the new queer icon pic.twitter.com/JVEchcA41E

— mayito 🦞 (@mayitoodice) July 26, 2021