Lo que necesitas saber: “El método de la mancha” consiste en que los delincuentes arrojan algún líquido, comida o cualquier otra sustancia sobre la víctima.

En las últimas horas se hizo viral un video en donde se aprecia cómo un adulto mayor camina por la calle cuando, de un momento a otro, una pareja se acerca para ayudarlo a limpiar una aparente mancha en la ropa.

Sin embargo, esto no fue precisamente por buena voluntad, pues en las imágenes se puede observar cómo, mientras uno de ellos lo distrae con la supuesta ayuda, el otro aprovecha para revisar sus pertenencias y presuntamente sustraer algunos objetos.

Este modus operandi es mejor conocido como “El método de la mancha”, el cual consiste en que los delincuentes arrojan algún líquido, comida o cualquier otra sustancia sobre la víctima.

Después se acercan para ofrecer ayuda y, mientras generan una distracción, aprovechan para sacar carteras, celulares o incluso robar bolsos.

Esta práctica lamentablemente ha sido muy común a lo largo de los años y no solo ocurre en la vía pública.

Muchos de estos robos también se llevan a cabo en restaurantes, donde los delincuentes aprovechan cualquier descuido para tomar bolsos que fueron dejados en una silla o en algún perchero.

Lamentablemente, esta modalidad es más común de lo que muchos creen y suele estar dirigida principalmente a adultos mayores, quienes suelen ser las víctimas más vulnerables ante este tipo de engaños.

Así que ya lo sabes, si alguien se acerca de manera repentina para señalar una mancha en tu ropa e insiste en ayudarte a limpiarla, lo mejor es mantener distancia.

Revisa de inmediato tus pertenencias y aléjate del lugar, pues podrías convertirte en víctima de un robo como este.