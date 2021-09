¡Wow! Guillermo del Toro revela el misterioso tráiler de ‘Nightmare Alley’

Wes Anderson, Adam McKay y Denis Villeneuve son tres de los directores que compiten este 2021 por el mejor elenco en sus respectivas The French Dispatch, Don’t Look Up y Dune. Sin embargo, Guillermo del Toro no se queda atrás y le entra al quite con su próximo largometraje titulado Nightmare Alley protagonizado por Bardley Cooper.

Junta Cooper aparece junto a un cast espectacular conformado por Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Holt McCallany, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen y David Strathairn para la adaptación de la novela homónima de William Lindsay Gresham de 1946.

Nightmare Alley, en palabras del mismo Del Toro, será un filme noir que se aleja un poco del horror de fantasía al que no tiene acostumbrados. ¿Estamos preocupados? Para nada, al contrario, nos emociona la idea y más después del primer tráiler oficial.

Nightmare Alley

Han de saber, antes de entrarle de lleno, que Nightmare Alley es un filme noir que no tiene elementos sobrenaturales ni nada relacionado con la fantasía. Aquí conocemos a Stanton Carlisle, un trabajador de un carnaval que se lanza al estrellato dentro de un club nocturno de la ciudad en donde supuestamente puede leer la mente de las personas.

Sus primeras “víctimas” son personas normales, pero luego se da cuenta que su engaño tiene un mayor potencial y se dedica a estafar a gente millonaria. Por lo que entra en la historia la doctora Lilith Ritter, una psiquiatra que intenta exhibir sus mentiras; sin embargo, cae en sus engaños.

Del Toro ha dicho en entrevista que no pretende replicar los clichés del género noir (y con este avance parece que va por el camino correcto), pero sí apegarse lo más que se pueda a las atmósferas de la novela. Y eso implica agregarle un toque “mágico”. Recordemos que en 1947, Edmund Goulding realizó una primera adaptación de Nightmare Alley con Tyrone Power y Helen Power que es considerado un clásico de la época de oro.

Aquí les dejamos el primer tráiler de Nightmare Alley de Guillermo del Toro, la cual tiene una fecha de estreno programada para el 17 de diciembre de 2021:

El regreso del Guillermo del Toro

Después de llevarse el Oscar en 2018 como Mejor Director y Mejor Película (un total de cuatro de 13 nominaciones) por The Shape of Water, Guillermo del Toro está de regreso con esta cinta que ha generado muchas expectativas desde mediados de 2019 cuando comenzaron los rumores de que Cooper se sumaría a su próximo proyecto (AQUÍ la noticia), así como la noticia del inicio del rodaje.

Sin embargo, eso no significa que se ha quedado sin hacer nada, sino todo lo contrario. Del Toro ha producido y/o escrito varias producciones para el cine y la televisión como The Witches, Historias de miedo para contar en la oscuridad, Trollhunters: Rise of the Titans y Cabinet of Curiosities (la cual está en marcha junto a Jennifer Kent).

Y lo que más nos emociona, además del estreno en diciembre de Nightmare Alley, es lo que está preparando con Pinocchio y Netflix donde participará Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Pearlman y Cate Blanchett. Seguro competirá consigo mismo para determinar cuál es el mejor elenco: Nightmare Alley o Pinocchio.

Acá abajo les contamos más sobre el elenco de Pinocchio y cómo sus más cercanos colaboradores se sumarán al proyecto.