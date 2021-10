Una joya: Disney+ lanza el tráiler oficial del documental ‘The Beatles: Get Back’

Aunque algunos no quieren aceptarlo, no nos queda la menor duda de que The Beatles es una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Sin embargo, a pesar de que son un grupo muy bien documentado, hay capítulos de su enorme viaje que son un poco confusos. Sobre todo si nos centramos en sus últimos años juntos, hay distintas versiones de lo que sucedió alrededor de la grabación de sus proyectos finales, como Get Back.

En un inicio, se esperaba que este fuera el título de un disco en donde los Fab Four volverían a ese sonido rockero que tanto los caracterizó en sus inicios. Sin embargo, durante todo este tiempo se habló de que las sesiones estuvieron llenas de peleas y caos, y para no hacerles el cuento más largo, ese proyecto se quedó guardado. A partir de ahí, John, Paul, George y Ringo se dedicaron a grabar un nuevo álbum que sin saberlo, ¿o sí? Sería el último de su carrera, Abbey Road.

The Beatles llegarán a Disney+ con un documental

Este disco vio la luz meses más tarde con el nombre de Let It Be, incluso llegó al mercado días después de que se hiciera oficial la separación de The Beatles. Por si no fuera suficiente la música, también estrenaron un documental bajo el mismo título filmado por Michael Lindsay-Hogg y a pesar de que le valióun Oscar al grupo a mejor banda sonora, las imágenes de las sesiones de grabación y el concierto en la azotea de Savile Row dejaban claro que la dinámica estaba rota entre ellos.

Sin embargo, con el paso del tiempo tanto los Beatles restantes como las personas que estuvieron cerca de ellos en esa época, han mencionado que no todo fue tan malo en ese periodo. Es por eso que 50 años después de que apareciera esta filmación y de la mano del gran Peter Jackson, veremos una nueva versión de este capítulo en la historia de los Fab Four con material inédito, completamente restaurado y que cambiará la visión de muchos fans.

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘Get Back’

Desde hace ya un buen rato, Disney+ anunció que llegaría un nuevo documental de esta bandota llamado The Beatles: Get Back. Poco a poco, el servicio de streaming de la casa de Mickey Mouse nos fue adelantando detalles, como que Jackson revisitó casi 50 horas de grabaciones que se quedaron en el baúl de los recuerdos. Pero no solo eso, porque mostraron un pequeño teaser y hasta anunciaron la fecha de estreno de esta película.

Pero ahora, tenemos el tráiler oficial y podemos decirles que es lo que esperábamos y mucho más. A través de todas estas imágenes, podemos notar el enorme trabajo que Peter Jackson hizo restaurando las grabaciones, pero además de esto, sin duda nos mostrarán otra parte que no conocíamos de esas famosas sesiones y el icónico último concierto de John, Paul, George y Ringo en la azotea. Caras alegres, fiesta y mucha camaradería se puede ver en este avance.

The Beatles: Get Back, el documental de los Fab Four estará disponible en tres partes a partir del próximo 25 de noviembre dentro del catálogo de producciones originales de Disney+. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver completita esta joyita que seguramente los fans de la banda amará y que vendrá acompañado de un libro (ACÁ los detalles), a continuación les dejamos el tráiler oficial para que lo chequen y se emocionen como nosotros: