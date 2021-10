¿Quiénes son Halyna Hutchins y Joel Souza, las víctimas en el set de la cinta de Alec Baldwin?

El 21 de octubre de 2021 nos fuimos a dormir con una noticia terrible, el actor Alec Baldwin asesinó accidentalmente a la directora de fotografía durante la filmación de su nueva película: Rust Por supuesto que en cuanto se supo lo ocurrido, le dio la vuelta al mundo y consternó a la industria cinematográfica, pues tenía mucho tiempo que no sucedía algo así. Sin embargo, lo más impactante fue que en este accidente, lamentablemente murió una persona: Halyna Hutchins.

A pesar de que en medio de todo esto, también salió herido el director de la cinta, Joel Souza –quien hasta el momento todavía se reporta como grave–, los focos se clavaron en Hutchins y con justa razón. Una enorme pérdida no solo para su familia y las personas cercanas a ella, de igual manera para todos los que trabajaron a su lado, una mujer con un enorme talento que seguramente será recordada por todo lo que hizo a lo largo de su carrera. Y aquí, les contaremos un poco sobre su trayectoria.

¿Quién era Halyna Hutchins?

Halyna Hutchins nació en 1979 dentro de la extinta Unión Soviética. Antes de convertirse en cinematógrafa, trabajó como periodista en Europa del Este. Sin embargo, no tardó mucho en mudarse a Estados Unidos con la intención de enfocarse en la realización de películas, es por eso que comenzó a ayudar en las labores de producción en algunas cintas y dentro de la fotografía de moda hasta que logró entrar al conservatorio de la American Film Institute, lugar en el que estudió entre 2013 y 2015.

En este espacio se enamoró del séptimo arte y de la fotografía que se necesita a la hora de filmar una película. Sin embargo, su talento era tan grande que Hidden, su proyecto de titulación que filmó junto al director Rayan Farzad, se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Camerimage. Al terminar la carrera, Halyna volvió a trabajar como asistente de producción en diversos sets, aunque su objetivo nunca fue trabajar en Hollywood.

La trayectoria de Hutchins

A Halyna Hutchins no le interesaba ser parte de la enorme industria cinematográfica, al contrario, quería trabajar en producciones independientes. Es por eso que desde 2015 estuvo detrás de la serie Diane, Jerry, and Friends y el largometraje Snowbound, el cual formó parte de la selección oficial en distintos festivales de terror. Sin embargo, además de colaborar en estas historias, también se dedicó y un buen rato a darle vida a varios cortometrajes que impactaron a la crítica.

GAIA, Labor, (re)UNITE, Little King, Treacle –por la que se ganó el premio a mejor fotografía en el English Riviera Film Festival–, Forgive Me, Kings Boulevard, I Am Normal y Sunday’s Child fueron solo algunos de los cortos en los que trabajó Hutchins. Sin embargo, dentro de la dirección de fotografía, su nombre aparece en los créditos de películas como Darlin’, Archenemy y la más reciente de todas, The Mad Hatter (el debut como directora de la artista visual de Doctor Strange, Cate Devaney).

Sus proyectos a futuro y reconocimientos

Además de Rust, la cinta donde lamentablemente perdió la vida, Halyna Hutchins tenía en producción otros cortometrajes como Good Back Luck, Singularity Song, Will I See You Again y la mini serie, A Luv Tale: The Series. Por si esto no fuera suficiente, a pesar de que tuvo una corta carrera y no formaba parte de la enorme industria cinematográfica de Hollywood, a esta directora de fotografía no le faltaron los reconocimientos, que siempre la mostraban como un talento en ascenso.

En 2018, Halyna fue una de las primeras ocho mujeres cineastas que participaron en el programa de Fox, DP Lab, que se estableció para darle mayores oportunidades al talento femenino en el cine. Y para terminar, un año después nombraron a Hutchins como una de las “10 directoras de fotografía prometedoras que están dejando su huella”, un artículo publicado por la revista especializada, American Cinematographer. Así que como verán, tenía un gran futuro por delante.

¿Y qué hay de Joel Souza?

Como ya lo mencionábamos antes, además de la muerte de la cinematógrafa, Halyna Hutchins, en este accidente donde estuvo involucrado Alec Baldwin, también resultó herido el director de la cinta, Joel Souza. A diferencia de la directora de fotografía que perdió la vida en medio de la filmación de Rust, él tiene una carrera un tanto más corta, pero con proyectos que lo han catapultado dentro de la industria como uno de los jóvenes promesa detrás de la dirección, pero vamos por partes.

Joel Souza nació el 14 de junio de 1973 en Fremont, California. Desde temprana edad quiso ser parte del mundo de las películas, es por eso que buscó la manera de que algunas productoras independientes se interesaran en sus historias. Finalmente, luego de muchos años picando piedra en 2010 debutó con Hanna’s Gold, una cinta que le valió el premio a mejor película en el International Family Film Festival un año más tarde. A partir de aquí, su carrera subió como la espuma.

Después de esta cinta, Joel presentó otras película como Ghost Squad, Christmas Trade, Break Night y la más reciente de todas, Crown Vic de 2019. En todos estos proyectos además de ser el director, participó como guionista y hasta productor ejecutivo. Sin embargo, Rust es la cinta más grande e importante que ha filmado en este punto de su carrera, porque a pesar de ser una producción independiente, cuenta con un presupuesto decente y la participación de Alec Baldwin no solo como protagonista, también en el guión.