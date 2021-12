¿Se imaginan? Esta es la razón por la que Emma Watson estuvo a punto de renunciar a ‘Harry Potter’

El próximo 1 de enero de 2022, se estrenará en exclusiva por HBO Max, el especial de Harry Potter para celebrar los 20 años de la primera película. Return to Hogwarts reúne al elenco principal de la franquicia fílmica para platicar del impacto que tuvieron las películas en los 10 años que se estrenaron y cómo siguen generando conversación. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson lideran estas pláticas. AQUÍ les dejamos el antes y después de sus protagonistas.

El especial de Harry Potter se divide en cuatro capítulos, cada uno enfocado en dos producciones. En la parte de “THE LIGHT AND THE DARK WITHIN”, hablan de La orden del Fénix y El príncipe mestizo de 2007 y 2009, respectivamente, las cuales marcaron la entrada definitiva de David Yates como director al momento en el que las cintas se pusieron más políticas… y nos presentaron el cambio de los protagonistas de adolescentes a adultos.

Mientras conversan de esta cinta, Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en la saga, confesó algo que sorprendió a la mayoría, y dio paso a que todos revelaran que se sentían de la misma manera. Por acá les contamos más de eso.

Emma Watson estuvo a punto de renunciar

Mientras conversan sobre Harry Potter y la orden del Fénix, David Yates dijo que hubo un momento de incertidumbre antes de que arrancara la filmación, pues Emma Watson ya no quería regresar para interpretar a Hermione. ¿La razón? Se sentía bastante sola, y crecer frente a las cámaras la había afectado de varias maneras. Para su sorpresa, Rupert Grint le dijo que él también llegó a sentirse mal y vulnerable.

“Esto es para siempre“, dice Emma mientras platica con Radcliffe y Grint en el sala común de Gryffindor, la casa de Hogwarts a la que pertenecieron sus personajes y que toma cierta relevancia en La orden del Fénix. Watson pensó que si seguía dentro de la franquicia de Harry Potter, nunca podría “salirse” de ahí. Pero cuando decidió volver, convencida por el productor David Heyman y Yates, supo que había tomado la decisión correcta.

¿Quién más aparece en el especial de Harry Potter?

En esta misma producción, además de la entrada de Yates como director, también se presentaron nuevos personajes que aparecen en Return to Hogwarts. Ese es el caso de Evanna Lynch, quien dio vida a Luna Lovegood y quien confiesa la forma en la que obtuvo el papel. Resulta que durante su screen test, estuvo presente Daniel Radcliffe, y al momento en el que leía sus líneas, Evanna no le contestaba porque “estaba acostumbrada a verlo en una pantalla” y no se daba cuenta que le estaba hablando.

Esa “distracción” contribuyó a que fuera elegida para interpretar a Luna a partir de Harry Potter y la orden del Fénix, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de la franquicia fílmica. También es la primera vez que vemos a Helena Bonham Carter en el papel de Bellatrix Lestrange. La actriz y Daniel Radcliffe se reúnen en la entrada de Gringotts Wizarding Bank para luego sentarse a platicar en la bóveda de Lestrange (donde tiene escondido un horrocrux).

Como les platicamos, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts estará disponible en HBO Max únicamente, y lo podrás ver el 1 de enero de 2022 para arrancar el año.