¡Expecto Patronum! Aquí el antes y después de los protagonistas de ‘Harry Potter’

¿Recuerdan la primera vez que vieron Harry Potter y la piedra filosofal o cualquier otra de las secuelas? Vaya que ha pasado un buen tiempo desde entonces, no se hagan. Aunque nos aferremos, la franquicia cinematográfica tiene 20 años de haber llegado a nuestras vidas y sin duda, podemos decir que es una de nuestras favoritas (o al menos de los potterheads de hueso colorado).

Toda la magia, la historia, el universo que nos muestra… a todo eso le hemos agarrado cariño por el simple hecho de que, de una u otra forma, crecimos a lado de estos icónicos hechiceros y hechiceras. Para quienes vivimos la infancia-adolescencia en los 2000, era como sentir que éramos estudiantes de Hogwarts y queríamos nuestra varita o nuestra escoba a la de ya. Y en ese sentido, seguro que varios sintieron ese vínculo a la fantasía de la mano de todos esos entrañables personajes, ¿sí o no?

Sí, ya nos pusimos nostálgicos, jeje, y ustedes nos acompañan en este viaje…. por eso, acá les mostraremos el antes y el después de los protagonistas de la saga de Harry Potter. Aquí va el trancazo de nostalgia.

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Decir que Daniel Radcliffe nació para el rol de Harry Potter sería un poco exagerado, pero algo es cierto: gracias a la cinta, el británico se convirtió en una celebridad masiva infantil y juvenil. ¿Se imaginan pasar 10 años haciendo a este personaje y crecer junto a él? Qué viaje tan tremendo; enorme experiencia.

Y es que siendo sinceros, no podemos imaginarnos a nadie más interpretando el papel del joven aprendiz de hechicero que tantos momentos épicos nos regaló. Esa amistad con Hermione y Ron, las figuras paternas que por algún momento vio en Sirius Black, Hagrid y Dumbledore; incluso esa galanura que nos hacía ponerle romance a ciertas relaciones (no se hagan, a todos nos sorprendió ese vínculo amoroso con Ginny).

Si bien Daniel ha tenido una carrera como actor bastante ocupada, ningún otro proyecto se asemeja al legado de HP. Quizá, el rol más popular que tuvo tras la cinta fue en La dama de negro. Pero bueno, de que es un actorazo, lo es.

Emma Watson – Hermione Gringer

Nuestra muggle preferida. En la historia de Harry Potter, Hermione era algo así como el cerebro de los tres amigos. La recordamos como la más sensata, una buena alumna, un poco temperamental en ciertos casos y es válido decirlo: seguro que varios de ustedes también pensaron en algún momento que ella y Harry se quedarían juntos. No sucedió, pero su romance con Ron también nos conmovió.

Al igual que con Daniel Radcliffe, el protagónico de Emma Watson en la saga mágica impulsó su carrera y de hecho, podríamos decir que ella fue del reparto juvenil principal la que mayor éxito cosechó tras terminar la historia. Aunque en el último par de años ha decidido grabar proyectos cinematográficos de gran calibre, la recordamos mucho por sus apariciones en Las ventajas de ser inviisible, Noah, el live action de La bella y la bestia, Mujercitas y más.

Rupert Grint – Ron Weasley

“Debes ser un Weasley” es una frase que no se nos va a olvidar nunca, así como tampoco el tierna y boba forma de ser del querido Ron Weasley. A pesar de que no era precisamente el más astuto de los alumnos de Hogwarts, siempre nos cayó bien por ser ese amigo que todos necesitamos alguna vez y por su cálida forma de ser, casi como toda su familia.

A diferencia de sus tres colegas principales, Rupert Grint ha mantenido un perfil más reservado en lo que a proyectos en la industria se refiere. Aunque eso sí, verlo en la serie Servant de Apple TV+ ha sido bastante gratificante. ¿Ya la vieron?

Matthew Lewis – Neville Longbottom

A simple vista, Neville Longbottom podría parecer un personaje secundario más, pero al igual que los protagonistas, nos agradó verlo crecer y pasar de ser un chico tímido a un aventurado defensor del mundo mágico. Sin duda, más allá de lo crucial que es el personaje en las películas hacia el desenlace, él funcionó como ese rol en el que seguro muchos chicos introvertidos e indefensos vieron una figura a seguir cuando se adentraban en la saga de Harry Potter.

Si le han perdido un poco la pista a Matthew Lewis, los entendemos. En este lado del mundo, de repente se le recuerda más porque ha hecho algo de modelaje y toda la cosa. Pero de manera local, en el Reino Unido, se ha rifado participando en un montón de series con bastante éxito. La más reciente es All Creatures Great and Small.

Tom Felton – Draco Malfoy

El eterno rival de clase de Harry Potter siempre fue Draco Malfoy. Uno en Gryffindor y el otro en Slytherin; uno viniendo de una familia acomodada -por decirlo de una manera- y el otro huérfano; uno más humilde que el otro un pequeño arrogante rubio. Eran la antítesis perfecta y debemos darle un aplauso a Tom Felton por este papel pues un personajazo así, cuando lo odias o te cae mal, es seña de que el actor está haciendo bien su trabajo.

Y qué decir de cuando lo vemos convertido en uno de los seguidores de Voldemort. Se veía venir, pero fue igual de emocionante. Tras la saga, Felton ha tenido una carrera modesta pero interesante con un montón de papeles en televisión y el cine. Se le recuerda más en la serie Origin y próximamente lo veremos en la cinta británica Save The Cinema.

Bonnie Wright – Ginny Weasley

Tal vez un poco menos mencionado que los personajes anteriores, pero igualmente icónico e importante. Ginny Weasley es fundamental en muchas partes de la saga, empezando en la Cámara de los secretos que es cuando debe asistir por fin a Hogwarts. Quien iba a decir que la hermanita menor de Ron Weasley terminaría enamorándose y casándose con el buen Harry Potter.

Bonnie Wright también se ha mantenido un poco más apartada de las pantallas, aunque no del todo. Por ahí, la hemos visto en una que otra cinta interesante como Who Killed Nelson Nutmeg?, Before I Sleep, entre otras.

Evanna Lynch – Luna Lovegood

La saga de Harry Potter está llena de personajes secundarios geniales y uno de los más recordados, indudablemente es Luna Lovegood. Ella es de las pocas estudiantes de otra casa (en su caso, Ravenclaw) a las que suele verse relacionando con los chicos de Gryffindor. Y cuando la cosa se pone seria, se une al Ejército de Dumbledore para combatir a las fuerzas de Lord Voldemort.

Luego de HP, Evanna Lynch ha aparecido en algunas series y películas no muy renombradas pero interesantes como My Name is Emily y Madness in the Method.

Katie Leung – Cho Chang

Cuando la historia de Harry Potter se puso ‘más adolescente’ -por decirlo de alguna manera-, vimos al protagonista comenzar a sentir la sensación de los primeros amores intensos. Ahí, aparece Cho Chang, una de las estudiantes más sobresalientes de Ravenclaw, buena jugadora de Quidditch y en algún momento pareja de Cedric Diggory.

Tras la saga de películas, Katie Leung también se ha mantenido con un perfil bajo, pero eso no quiere decir que no ha hecho grandes cosas. Recientemente, prestó su para la aclamada serie Arcane y también tiene créditos en la serie de HBO Max Locked Down.

Robert Pattinson – Cedric Diggory

Junto a Dobby, esta debe ser una de las muertes más dolorosas para cualquier potterhead. Y bueno, quizá no estuvo tanto tiempo a cuadro como otros personajes, pero Cedric Diggory se ganó el corazón de la gente por su carisma y valentía. Enorme el chico de Hufflepuff.

Y sobre Robert Pattinson, qué podemos decir que no sepan: Twilight, The Lighthouse, Tenet y próximamente The Batman. Si somos honestos, de los actores juveniles que aparecieron en Harry Potter, él debe ser el más exitoso por mucho.

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Como dijimos antes, Hagrid es en cierto momento una especie de figura paterna y amigo de Harry Potter. Un sujeto bonachón que siempre cuidó a nuestro protagonista, de buen corazón y siempre dispuesto a ayudar. La neta, nos dolió cuando en El prisionero de Azkaban decapitaron a su hipogrifo, pero ya sabemos cómo termino todo eso. Además, qué chido que pasó de ser un guardián de terrenos de Hogwarts a maestro y parte de la Orden del Fénix.

El señorón Robbie Coltrane no ha hecho mucho tras la saga, pero digamos que no lo necesita. Es un actor de renombre y eso se alcanza a apreciar con sus múltiples nominaciones a los BAFTA por series como Cracker y National Treasure.

Gary Oldman – Sirius Black

Seguramente, querido potterhead, te has topado con más de un fan que asegura que El prisionero de Azkaban es la mejor película de la saga de Harry Potter. Entendemos por qué se dice eso y mucho de ello, se debe a la aparición de Sirius Black en esta cinta, a quien se nos pinta primero como un despiadado mago para luego darnos cuenta de que en realidad es bueno. El padrino de Potter, además, es otra de las muertes que nos dolió gacho en su momento.

Y de Gary Oldman, tremendo actorazo, que podemos agregar que no sepan ya. Una institución de la actuación en sí que nos ha traído joyas casi siempre que se dispone a interpretar algo. Podríamos hacer un conteo de él solito con sus mejores papeles, pero sin duda en los últimos años el más impactante es el de Winston Churchill en The Darkest Hour, que le valió un Oscar a Mejor Actor. Una leyenda viva.

Maggie Smith – Minerva McGonagall

Por debajo de Dumbledore, Minerva McGonagall debe ser la profesora a la que más respeto se le tiene en Hogwarts. Y no solo eso; también es una sabía hechicera de la casa Gryffindor que si bien no tiene reparo en apoyar la causa de Harry Potter, también de vez en cuando la vemos ser dura con los estudiantes. Pero bueno, de que es una aliada importante al final, lo es.

Además, la actuación de la legendaria Maggie Smith le dio un toque impresionante a un personaje que podríamos considerar secundario (de nuevo, reafirmamos lo increíbles que son estos roles en la saga). No nos alcanza este artículo para hacerle justicia a la carrera enrome de Smith. Pero si tuviéramos que escoger alguna cinta suya, quizá escogeríamos para recomendar The Prime of Miss Jean Brodie, que le valió un Oscar a Mejor Actriz.

Richard Harris/Michael Gambon – Albus Dumbledore

Este es uno de esos personajes que se hacen sinónimo de la franquicia; de esos que ves por un momento y dices “ah, tengo ganas de ver Harry Potter”. Incluso cuando muere -otra muerte que nos pegó más a la lista- su relevancia sigue siendo tal que Voldemort y y Potter, ustedes ya saben, van en busca de la varita de sauco.

Para la saga cinematográfica, los actores Richard Harris (que en paz descanse) y Michael Gambon tomaron el papel del poderoso hechicero que comandaba la escuela de magia y hechicería. Se rifaron.

Brendan Gleeson – Alastor “Ojo loco” Moody

Cuántos maestros dedicados a la Defensa de las Artes Oscuras no vimos en Harry Potter. De entre todo el montón, sin duda Alastor Moody es uno de nuestro preferidos (con todo y que es medio gruñón). Y bueno, también hay que decir que el hecho de que Barty Crouch Jr tomara su identidad, nos pone en jaque a la hora de decir si es un tipo de confianza.

Con todo y eso, Brendan Gleeeson nos entregó a un personaje de esos que se reconocen donde sea al momento de hablar de HP. Y en lo que respecta a la carrera del actor, es quizá uno de los más activos del elenco de la saga. Por ahí, se le recuerda en Paddington, Alone In Berlin y recientemente, en The Tragedy Of Macbeth de los hermanos Coen.

Imelda Staunton – Dolores Umbridge

No nos vamos a hacer mensos: este es de los pocos personajes que de verdad se daban a odiar y tenerla como maestra de Defensa de las Artes Oscuras debe ser de lo más molesto. Pero aún así, con todo lo detestable que pueda resultar, Dolores Umbridge le puso mucho sabor a los enfrentamientos del bien y el mal. Todavía no podemos concebir que haya tanta maldad detrás de una persona que se viste con colores tan vivos y chillones.

La señora Imelda Staunton es otra de las leyendas vivas que llegó a Harry Potter para conformar el elenco británico de lujo. Y tras la saga, se la sigue rifando como en las cintas de Downtown Abbey o series como The Crown. Una actriz de alto calibre en toda la extensión de la palabra.

Alan Rickman – Severus Snape

Si hay un personaje que de plano es también un sinónimo del misticismo de Harry Potter, ese es Severus Snape. Podríamos incluso catalogarlo como el anithéroe de la cinta en toda la extensión del concepto y de verdad, lo es. Lo veíamos con un tipo duro, siniestro, poco amigable en realidad, pero un mago bastante poderosos y en el fondo -muy en el fondo- noble. Básicamente, la existencia de Harry Potter se debe a él.

En este punto, es imposible no recordar a Alan Rickman. Cuando falleció en 2016, los fans de hueso colorado de Harry Potter resintieron bastante la perdida. Y es que más allá del estupendo trabajo que hizo interpretando a Snape, por ahí hay un montón de videos que muestran la cálida persona que era en el set de grabación. Se nota que era un tipazo. Grande, Alan Rickman.

Helena Bonham Carter – Bellatrix Lestrange

¿Hay algo que Helena Bonham Carter no haga bien? Siempre se la rifa con los papeles de mujer tan siniestra como poderosa y Bellatrix Lestrange no es la excepción. Su aparición en Harry Potter es el ejemplo de cómo encumbrar a un personaje secundario como un antagonista serio. Cuando la vimos escapar de Azkaban, sabíamos que algo muy duro nos entregaría ella en pantalla. (Sirius Black, te extrañamos). Pero bueno, hay que decirlo: mortífaga poderosa e icónica como sea.

¿Se dan cuenta el tremendo elenco británico que se cargaba la saga de Harry Potter? Sin duda, Helena es una de las actrices más talentosas y emblemáticas de su generación. Y para prueba de ello, tenemos todo lo que ha hecho con Tim Burton, Johnny Depp y en la televisión, recientemente con The Crown. Una de las grandes de la actuación del Reino Unido.

Ralph Fiennes – Lord Voldemort

Si tuviéramos que hacer un listado con los antagonistas más emblemáticos de todos los tiempos, estamos seguros que Lord Voldemort estaría en el top 10 como mínimo. Toda la mística del personaje es increíble, al grado que mencionar su nombre le saca a cualquiera un escalofrío de esos que te petrifican. Nunca olvidaremos su encuentro final con Harry y la épica búsqueda de los horrocruxes.

Otro enorme actor británico a la lista… Ralph Fiennes es también uno de los actores más reconocidos de la escena inglesa y sus apariciones recientes como en la saga de 007 o The King’s Man lo ponen de manifiesto (y eso que no contamos sus proyectos anteriores a Harry Potter, eh).