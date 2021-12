10 músicos y artistas que no sabías que aparecieron en Harry Potter

Estamos a pocos días (el 1 de enero) de presenciar el esperado estreno del especial conmemorativo que ha preparado HBO Max para celebrar los 20 años del estreno de la primera entrega fílmica del universo de Harry Potter. Desde ahorita, podemos afirmar que no importa el paso de los años, pues la saga creada por J.K. Rowling sigue siendo una de las franquicias cinematográficas más emotivas y exitosas del siglo XXI.

¿Cómo Harry Potter llegó a la gran pantalla?

En 1997, el productor británico David Herman estaba en busca de un proyecto infantil para llevarlo a Hollywood, y en su camino, se encontró con el libro de una desconocida J.K. Rowling titulado Harry Potter y la piedra filosofal.

Tras varias juntas y negociaciones, Warner Bros. aprobó el proyecto y Rowling aceptó vender los derechos fílmicos de los primeros cuatro libros de Harry Potter con la condición de que el elenco principal estuviera compuesto únicamente por actores británicos. Una condición que sólo se “rompió” al momento de aceptar al actor irlandés Richard Harris para darle vida a Albus Dumbledore en las primeras dos entregas.

Así fue como en el año 2000 comenzó la producción de un ambicioso rodaje realizado en los estudios de Leavesden y que culminó con un éxito en taquilla que terminó por superar los 975 millones de dólares, y de paso, romper los récords de películas como Star Wars: The Phantom Menace, Jurassic Park: Lost World o la primera entrega de Spiderman (con Tobery Maguie).

Return to Hogwarts

A esta primera película le siguieron otras siete producciones que siguen generando conversación, como decíamos, a pesar del paso de los años. La prueba está en que 20 años más tarde, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, los eternos Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, vuelven a reunirse para presentarnos Harry Potter: The Return To Hogwarts y revivir las historias, recuerdos y emociones que la saga del mago más exitoso del mundo nos dejó.

Para ir calentando motores (y la nostalgia al tope), en Sopitas.com aprovechamos para recordar los cameos y apariciones especiales que marcaron a la saga de Harry Potter en sus 10 años (ACÁ nuestro rankings de las películas). ¿Recuerdan algún otro?

Nigel Anstey

Nigel Anstey es uno de los geofísicos más famosos del Reino Unido que ha estudiado los sismos y ha hecho algunas contribuciones en este mismo campo. Anstey también aparece en Harry Potter y la piedra filosofal como uno de los profesores de Hogwarts que aparecen en el gran comedor el día en el que reciben a los nuevos alumnos.

El científico está sentado a dos lugares de Dumbledore. También aparece en el primero juego de quiddish en el que participa Harry Potter. Pero no sólo es un famoso científico. Un dato curioso es que nos enteramos que era el famoso geofísico porque Tom Felton, durante un live, reveló que se trata de su abuelo en la vida real. Felton dio vida a Draco Malfoy en toda la saga de Harry Potter.

Julian Glover

Como les platicamos, la condición para la adaptación de Harry Potter a la pantalla es que el elenco estuviera integrado por puros actores británicos. Pues bien, Game of Thrones al ser una producción británica, también tuvo una seleccón de puros artistas del Reino Unido e Irlanda que migraron del mundo mágico de Hogwarts a Westeros.

Uno de ellos fue el actor Julian Glover, quien prestó su voz en Harry Potter and the Chamber of Secrets de 2002 para Aragog, la enorme acromántula que es amiga de Hagrid. Glover es el deplorable Pycelle.

Ian Brown

Debo confesar que Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de 2004 es mi película favorita de toda la saga, y parte de ello se debe a la dirección y adaptación que hizo Alfonso Cuarón del universo mágico de Hogwarts donde recupero los escenarios tal cual se describían en el libro, y le dio este toque oscuro que marco al resto de las cintas.

Uno de los momentos más especiales de esta cinta, es la aparición que tiene Ian Brown, líder de los Stone Roses y referente máximo de la escena de Madchester en la década de los ochenta y noventas. El cameo dura menos de diez segundos, en los que vemos a Ian Brown interpretar a un mago que simplemente toma su té mientras lee un libro de Stephen Hawking.

Jarvis Cocker

Lo hemos visto y escuchado en cintas de Wes Anderson como Fantastic Mr Fox o The French Dispatch. También tuvo una aparición especial en Children of Men (2006) de Alfonso Cuarón, así como en un sinfín de cortometrajes, documentales y programas de televisión (¿se acuerdan de aquel mítico programa de Ali-G?).

Sin embargo, la prodigiosa carrera actoral de Jarvis Cocker comenzó ni más ni menos que con una aparición especial en Harry Potter and the Goblet of Fire de 2005 en donde da vida a Myron Wagtail, líder de una banda musical conocida como The Weird Sisters que toca durante el Yule Ball o el baile de Navidad en Hogwarts.

Jonny Greenwood y Phil Segway de Radiohead

Por supuesto que si la cuarta entrega de la saga contaría con la participación de una banda musical, esta tendría que ser una super banda musical. Así que el director Mike Newell se dio a la tarea de reclutar a Jonny Greenwood y Phil Segway de Radiohead, Jason Buckle de All I Seeing I y Steve McKay de Pulp para conformar a The Weird Sisters.

Esta banda, como ya les contábamos, está liderada por Jarvis Cocker como el vocalista. Es justamente la misma escena de Harry Potter and the Goblet of Fire donde cantan la rola “Do The Hippogriff” para invitar a los estudiantes (locales y extranjeros) a olvidarse del odioso vals y empezar a bailar “como hipogrifos”.

Michelle Fairley

Estoy seguro que esta no se la esperaban. Es de esos detalles que hasta que alguien te dice, te das cuenta y te enojas por no haberlo hecho antes. Pues bien, muchos ubicarán a Michelle Fairley por su papel como Catelyn Stark en Game Of Thrones, aquella madre que defendió a su familia hasta el final (aquel terrible final en .

Pero antes de convertirse en la matriarca de los Stark, Fairley tuvo una breve aparición en la primera parte de Harry Potter and the Deathly Hollows en donde encarnó -ni más, ni menos- que a la mamá de Hermione Granger. Un año después, dio vida a Catelyn. Pero si no se dieron cuenta en su momento, no sufran. La mayor parte de la carrera de Fairley se basó en pequeñas apariciones. ¿O apoco sabían que también sale en Los otros con Nicole Kidman?

Rege-Jean Page

Para bien o para mal (depende de cuánto te guste el chisme de la high society), Bridgerton se ha convertido en una de las series más importantes de los últimos años para Netflix. Desde su estreno a finales de 2020 y la esperada segunda temporada para 2022, es que Rege-Jean Page, el duque Simon Basset, se convirtió en una estrella internacional.

Pero antes de que le entrara al chisme de la alta sociedad del siglo XIX, Rege-Jean Page apareció en Harry Potter and the Deathly Hollows Part 1 de 2010 como un invitado de la boda de Bill Weasley y Fleur Delacour. Lo podemos ver cuando llega el anuncio de la caída del Ministerio, la muerte de su líder, y el control que ha tomado Voldemort. Lo hace junto a Hermione Granger.

Ralph Ineson

Ya entrados también en el tema de las series, específicamente de Game of Thrones, hemos de mencionar a otro actor que apareció en la producción original de HBO e hizo su aparición en Harry Potter. Se trata de Ralph Ineson, a quien recordamos como Dagmer Cleftjaw, quien acompaña a Theon Grejoy cuando toma Winterfell, para ser traicionado y entregado a Ramsay.

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido más en el cine como en The VVITCH, The Green Knight, The Tragedy of Macbeth y próximamente en The Northman. Pero en realidad, si hacen memoria lo recordarán en las tres últimas películas de Harry Potter, donde interpreta a Amycus Carrow, un mortífago que acompaña a Bellatrix cuando Harry, Ron y Hermione son capturados y llevados a la mansión de los Malfoy. También aparece detrás de Snape cuando Harry lo enfrenta en Hogwarts y la profesora McGonagall lo ataca.

Ciarán Hinds

Fue hasta la segunda parte de Harry Potter and the Deathly Hollows que conocimos a Abertforth, el hermano de Albus Dumbledore que Harry Potter no sabía que existía. Abertforth cuida a Harry, Hermione y Ron mientras viajan, y de hecho, es él quien les envía a Dobby para sacarlos de la mansión de los Malfoy.

Aberforth fue interpretado por Mance Ryder. Así es, el Rey-Más-Allá-del-Muro también es el hermano de Dumbledore (a quien conoceremos mejor en Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore). Se trata del actor Ciarán Hinds.

Nick Cave

Tal vez nunca lo vimos en pantalla, pero el grandioso Nick Cave cuenta con una aparición (y lugar) muy especial en el universo de Harry Potter, cortesía del director David Yates para la primera parte de la entrega final. Él decidió musicalizar una de las escenas más emotivas de toda la saga en la que Harry y Hermione sufren la partida de Ron y culmina con un amistoso baile al ritmo de “O Children” de Nick Cave.

Esta parte, en un incio, fue duramente criticada porque parecía que no tenía sentido, además de que Radcliffe bailaba muy mal (en serio eso se comentó en su momento). Pero en realidad, como platicábamos, se trata de una escena emotiva que muestra un momento de relajación para los protagonostas durante la época más oscura para el mundo mágico.