‘Succession’, ‘Peacemaker’ y ‘And Just Like That’: Acá los adelantos de las próximas series de ‘HBO Max’

La pelea por ver cuál es la plataforma de streaming más importante del mundo se puso intensa, sobre todo porque han llegado competidores muy fuertes. Entre ellos podemos mencionar a HBO Max, quienes además de contar con un catálogo enorme de películas y series del canal de televisión, Warner Bros, DC, Harry Potter, El Señor de los Anillos y muchas franquicias más, también le están apostando y un montón a las producciones originales.

Y de esta parte queremos hablar en esta ocasión, porque el servicio ha estrenado a lo largo de 2021 series que dieron de qué hablar, entre ellas The White Lotus (si no la han visto, ACÁ les contamos por qué no se la pueden perder), The Flight Attendant, Mare of Easttown y Hacks, estas últimas incluso se llevaron algunos premios en los Emmys de este año. Sin embargo, parece que no pararan en cuanto a presentarnos historias nuevas y otras derivadas de proyectos muy queridos.

HBO Max soltó algunos adelantos importantes

Este 5 de octubre y para sorpresa de todos, HBO Max despertó bravo y nos soltó algunas sorpresas bastante interesantes. En general, se trata de los primeros adelantos de tres de las series que están más próximas a llegar al servicio de streaming. Aunque eso sí, uno de los platos fuertes fue House of the Dragon, la serie spin-off de Game of Thrones donde nos contarán el origen de la casa Targaryen y el conflicto que tuvieron entre ellos (ACÁ les dejamos el teaser).

Sin embargo, esa no fue el único vistazo que mostraron, porque bajita la mano y sin hacer tanto revuelo, también mostraron vistazos exclusivos de otras producciones originales bastante fuertes. Es por eso que para que estén bien informados de lo que se nos viene en este servicios y no se pierdan nada de lo que llegará a su catálogo, acá les contaremos todo lo que presentaron –en orden de estreno dentro de la plataforma– y los clips que revelaron.

‘Succession’

Desde hace ya varios meses, HBO Max nos confirmó que se viene la tercera temporada de Succession, la cual se estrenará el próximo 17 de octubre (anoten bien la fecha). Poco a poco y para acabar con nuestra paciencia, fueron soltando los detalles, como las primeras imágenes y finalmente el tráiler oficial. Pero ahora, mostraron un clip exclusivo que nos deja todavía más claro cuál será la trama que seguirán la familia Roy en esta entrega.

En este breve avance de unos cuantos segundos, podemos ver a Kendall enfrentándose a la prensa y sobre todo, a las consecuencias de sus actos, luego de hacer unos comentarios bastante interesante sobre la empresa familiar. Sin embargo, parece que no está muy consciente de todo lo que acaba de hacer y a lo largo de la nueva tanda de episodios seguiremos esta trama y cómo se pondrán las cosas entre él, su padre y sus hermanos.

‘And Just Like That’

¿Alguien por acá extraña a Sex and The City? A inicios de este año, HBO Max anunció que estaban trabajando en And Just Like That, un reboot de la popular serie que la verdad emocionó a muchos porque en él veremos de nuevo a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon para interpretar a Carrie, Charlotte y Miranda –aunque sorprendió que Kim Cattrall no regresará como Samantha Jones y ACÁ les explicamos por qué–.

Es muy poca la información que tenemos sobre esta producción, pero el servicio de streaming estrenó un video detrás de cámaras donde aparecen un par de imágenes completamente nuevas y en las que aparecen nuestras tres protagonistas. Pero lo más importante es que con este breve vistazo anunciaron que la serie llegará al catálogo en diciembre de este 2021. Así que váyanse preparando porque seguramente dará de qué hablar.

‘Peacemaker’

Por último pero no menos importante, tenemos un adelanto de Peacemaker. Desde que prácticamente se estrenó The Suicide Squad de James Gunn en cines y HBO Max, se supo que estaban trabajando en una serie spin-off sobre el personaje interpretado por John Cena. Dentro de lo poco que sabemos está que en esta producción conoceremos los orígenes de Christopher Smith y cómo fue que terminó uniéndose al Escuadrón Suicida de Amanda Waller.

Seguramente en la DC FanDome soltarán el tráiler completito, porque Cena está confirmado como uno de los talentos que aparecerán en el evento (AQUÍ pueden checar la lista completa de invitados especiales). Pero en lo que llega esta convención y para calmar nuestras ansias, lanzaron una escena exclusiva donde los trabajadores de Waller se burlan del personaje del exluchador pero lo más importante, anunciaron que la serie se estrenará en enero de 2022.