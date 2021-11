La verdadera historia de Patrizia Reggiani, la protagonista de ‘House Of Gucci’

Llega House Of Gucci a los cines para cerrar con broche el último tramo del 2021 como uno de los estrenos más esperados de la industria cinematográfica. El complicado caso de la poderosa familia italiana con Patrizia Reggiani, es el tema central de esta entrega dirigida por Ridley Scott, con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Salma Hayek en el elenco.

Y aunque la trama de la cinta nos muestra a detalle la relación Reggiani (Gaga) con su esposo Maurizio (Driver), el fallecimiento de este, por ahí seguro surge la duda: ¿y qué ha pasado con ella desde que él falleció? Acá repasaremos un poco de ello.

House of Gucci

En términos generales, podríamos resumir House Of Gucci como el relato sobre el acercamiento de Patrizia Reggiani a Maurizio Gucci, cómo se enamoraron y la manera en que ella finalmente planeó el asesinato del que eventualmente sería su esposo. Pero hay mucha más sustancia en esto.

De entrada, con los tráilers, podemos ver la manera en que Reggiani intentaba persuadir a Maurizio para buscar el lugar más grande en la administración de la empresa y la dinastía familiar. Y en el contexto, también se aprecian ciertas tendencias que para la época estaban normalizadas, como el hecho de que para uno de los grandes del clan Gucci, este tipo de negocios de alto rango no podían ser manejados por mujeres.

Cómo sea, toda la cinta es un cúmulo importante de la polémica historia de Reggiani como la famosa “Viuda Negra” responsable intelectual del asesinato de Maurizio, pero también un vistazo de una industria y una sociedad sumamente elitista. Y bueno, ¿qué pasó con ella ?

El arresto de Reggiani

¿Un asunto de venganza? Puede ser, o al menos eso es lo que una buena mayoría de la prensa y el mundo piensa sobre el caso Reggiani-Gucci. Patrizia había crecido en la pobreza, pero su vida cambió sustancialmente cuando su madre se caso con un rico empresario que la adoptó y le dio su apellido. Para 1970, conoció a Maurizio, el nieto del poderoso fundador de la marca Gucci, y en 1972 se casó con él.

Con todo y que la familia no aprobaba del todo su matrimonio, ella estuvo casada un buen rato con Maurizio, convirtiéndose en una importante socialité… hasta que a mediados de los 80, por iniciativa de este último, ‘pusieron tierra de por medio’. Él ya no deseaba estar con ella y en definitiva, no planeaba regresar a su lado.

El divorcio terminó llegando en 1994 al tiempo que Maurizio comenzaba a salir con Paola Franchi. Sin embargo, el hombre de la familia Gucci se ofreció a pagar una pensión de más de 1.40 millones de dólares al año (aunque de plano ella ya tenía prohibido utilizar el apellido de la dinastía italiana). Para 1995, vendría la tragedia: el 25 de marzo, Maurizio había sido asesinado por un sicario.

Durante dos años se investigó quién habría sido la mente tras el asesinato y las pesquisas finalmente arrojaron a Patrizia Reggiani como autora intelectual del asesinato de su exmarido, esto con la colaboración de su amiga y psíquica Pinna (interpretada por Salma Hayek en la cinta de este año). Esta última fue la intermediaria para contratar a Benedetto Ceraulo, el hombre que le quitó la vida a Maurizio.

De 1997 a 1998, se dictó la sentencia para Reggiani. Con 50 años de edad, la exsocialité pasaría los siguientes 29 en prisión. La condena se redujo a 26 en el 2000, año en el que presuntamente intentó suicidarse en su celda, de acuerdo con lo que en su momento relató CNN. Y así, solo quedaba cumplir el tiempo estipulado de encierro.

La salida de la cárcel: ¿Qué ha sido de Patrizia Reggiani?

Los años pasaron y por ahí de 2011, las autoridades le dieron a Patrizia Reggiani la oportunidad de salir de la cárcel como parte de un programa de libertad condicional laboral, el cuál se negó a tomar pues la sola idea de trabajar le causaba conflicto: “Nunca he trabajado en mi vida y no tengo la intención de empezar ahora”, dijo ella de acuerdo con declaraciones recogidas por The Guardian.

Sin embargo, se le presentó la misma oportunidad en 2014 y no dudó en tomarla. Debido a su buen comportamiento, en 2016 terminó su libertad condicional y fue puesta en plena libertad. Para ese momento, era consultora de diseño de la marca de bisutería Bozart.

Por ahora, se sabe que ella sigue viviendo en Milán a sus 72 años. Incluso en marzo de este 2021, ella declaró a la agencia de noticias italiana Ansa que estaba “bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga esté interpretándome en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad de venir a conocerme“.

Las fuentes dicen que la producción de la película no quería que Lady Gaga se acercara a Reggiani para tener algún tipo de referencia sobre su interpretación. Esta decisión, dicen, se tomó para “no apoyar o respaldar el crimen de Patrizia”.

Ahora en el marco del estreno de la cinta, People ha realizado algunos reportajes sobre Patrizia y ella ha dicho que su separación de Maurizio se debió a la mala influencia que recibió este de otros miembros de su familia y la compañía. “Si pudiera ver a Maurizio ahora, le diría que me perdone por lo que pasó”, agrega al medio citado.

Las hijas de Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani

Alessandra y Allegra Gucci, de acuerdo con Newsweek, viven actualmente en Suiza con sus respectivas familias bajo la idea de mantener sus vidas fuera del ojo público. Sin embargo, en 2017 intentaron dejar de pagarle a Patrizia la pensión que Maurizio había estipulado para ella en los 90 tras el divorcio.

La Suprema Corte de Italia tomó la determinación y falló a favor de Patrizia, por lo que actualmente sigue recibiendo más de 1.40 millones de dólares de por vida.