El cuarto capítulo de Luis Miguel ha tocado una fibra muy sensible en nosotros al hablar sobre el estado de salud de Hugo López, el querido manager del cantante que se ha ganado nuestros corazones porque desde la primera temporada hemos visto cómo se ha dedicado a cuidar a Micky tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

Como recordarán, Hugo López llegó a la vida de Luis Miguel cuando él quería comenzar a independizarse de su padre, el odiado Luisito Rey. Aunque al principio el autor del ‘Coño, Micky’ hizo hasta lo imposible para que Hugo no trabajara con su hijo, finalmente Hugo López se convirtió en el representante y consejero de ‘El sol de México’.

Al parecer Hugo López le dirá a Luis Miguel que su cáncer ha avanzado mucho

Es quizá por esa razón que en este nuevo capítulo –si no lo han visto salgan de aquí o se van a spoilear– nos preocupamos mucho al ver que la salud del buen Huguito se ve muy deteriorada. Algo de lo que el propio Luis Miguel se da cuenta, pues al final del episodio le pregunta a su manager cómo se encuentra y por qué se ve tan desmejorado.

Muchos ya podemos intuir que Hugo López dejará de aparecer en la serie para los próximos capítulos, pues en la vida real el manager de Micky falleció en el año de 1993 a causa de un cáncer de colon que padecía. Y es a raíz de la serie que nos viene la siguiente pregunta: ¿cómo fue que Micky se enteró de lo que sucedía con su mano derecha?

Y en la vida real fue incluso más doloroso de lo que nos imaginamos

De acuerdo con el relato que Lucía Miranda, viuda de Hugo López, dio durante una entrevista para el portal Teleshow de Infobae, Luis Miguel se enteró de la enfermedad 14 días antes de que Hugo falleciera. Y es que el manager siempre fue muy discreto con su padecimiento, tanto que le pidió a ella no decir nada sobre lo que ocurría.

“Me lo cuenta él, y a su vez me prohíbe que lo cuente: no se lo podía decir ni a su mamá. Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no se lo contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”, mencionó Lucía Miranda, quien detalló cómo fue que Micky se enteró de la noticia.

Hugo le reveló su padecimiento a Luis Miguel días antes de morir

Lucía Miranda indicó que el día que Hugo habló con Luismi, su esposo se encontraba internado en el Centro Médico ABC, de la CDMX. El cantante lo fue a visitar y fue ahí cuando López le dio la noticia. A pesar de todo, el manager siempre se mostró fuerte e incluso habló con Micky de los planes a futuro que tenía para él.

“Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…’ Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole ‘Sí, Hugo, sí, sí…’“, afirmó.

Y el cantante rompió en llanto

Cuando Luis Miguel salió del cuarto donde Hugo López se encontraba, no pudo evitar romper en llanto y lamentarse por lo sucedido.

“No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡Put$%*, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”. ¿Será que la próxima semana podremos ver algo de esto? ¡No lo vamos a soportar! 😭