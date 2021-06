En cinco, cuatro, tres, dos: ¡Checa el primer tráiler de la nueva temporada de ‘iCarly’!

Paramount+ es uno de los nuevos servicios de streaming que en este 2021 busca abrirse paso en la preferencia del público. Su catálogo de contenidos incluye varias franquicias originales de Nickelodeon, de las cuales algunas están listas para regresar con nuevas historias y más. Una de ellas es iCarly.

Fue a finales de 2020 cuando la producción de la serie protagonizada por Miranda Cosgrove anunció su regreso para este año y sí, ya estamos a tan solo unos días de que se estrenen los primeros capítulos de la nueva temporada. Pero eso no es todo: el servicio de streaming acaba de liberar el primer avance de esta próxima entrega.

Comparten el primer tráiler del regreso de ‘iCarly’

Indudablemente, iCarly es una de las series más queridas de Nickelodeon. El programa cosechó un éxito sin precedentes a lo largo de las seis temporadas que se transmitieron entre 2007 y 2012, marcando a una generación que creció viendo el show en aquellos años.

Por eso, la noticia de que se planeaba una nueva tanda de capítulos para este 2021 no solo sorprendió, sino que emocionó a propios y extraños. Y no se hagan; aunque ya no tengan la misma edad que cuando veían la serie, varios seguro que le echarán un ojo a la temporada que se transmitirá en Paramount+.

Este martes y para calentar motores rumbo al estreno, dicho servicio de streaming liberó el primer avance de la nueva temporada de iCarly. ¡Oh, sí!… En este nuevo avance, Miranda Cosgrove reaparece junto Jerry Trainor (Spencer) y Nathan Kress (Freddie Benson) mientras los vemos desempolvar el antiguo set de grabación del icónico web show para echarlo a andar una vez más.

Por supuesto, se alcanza a ver algunos rostros conocidos como el del viejo enemigo de Carly Shay, Nevel Papperman, así como la histérica madre de Freddie. También vemos la aparición de Laci Mosley interpretando a Harper, la roomie y nueva mejor amiga de la protagonista, además de Millicent, personaje interpretado por Jaidyn Triplett que será (es real) la hijastra de Freddie obsesionada con las redes sociales.

Paramount+ estrenará los primeros tres episodios del revival el próximo 17 de junio en su servicio de streaming, mientras que la temporada completa tendrá 13 capítulos. Checa por acá el tráiler del nuevo iCarly.

Habrá algunas ausencias

Una de las cosas que se sabe sobre la nueva entrega de iCarly, es que Jennette McCurdy no se integrará al reparto. En los meses previos, la ahora ex actriz reveló que no regresaría al show pues se había retirado oficialmente de la actuación.

Tal como apunta Variety, posiblemente tampoco veamos a Noah Munck volver al elenco como Gibby, pues aunque en las últimas temporadas fue uno de los personajes principales de la serie, no aparece en el nuevo tráiler. Veremos qué sorpresas nos traerá el show tras estreno en unos días.