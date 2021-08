Instagram se disculpa con Pedro Almodóvar por censurar el póster de ‘Madres Paralelas’

El tema de la censura en las redes sociales es un tanto complejo. Por un lado es bueno saber que las plataformas bloquean contenido inapropiado o sensible, pero también hay casos en los que de plano no entendemos por qué censuran una imagen, las cosas som muy ambiguas y subjetivas. No solo los simples mortales tenemos que lidiar con esto último, pues recientemente le pasó algo bastante peculiar al cineasta español, Pedro Almodóvar.

Como recordarán, este 2021 el director y ganador dos veces del premio de la Academia de Hollywood volverá tras dos años desde el estreno de su más reciente producción, Dolor y Gloria. En unas cuantas semanas, Almodóvar nos presentará la película en la que ha estado trabajando todo este tiempo: Madres Paralelas (ACÁ pueden ver el tráiler), donde vuelve a trabajar con Penélope Cruz. Todavía no se estrena esta cinta y ya está dando de qué hablar en el internet de las cosas.

Instagram censuró el póster de ‘Madres Paralelas’

Resulta que hace unos días, Pedro Almodóvar lanzó el póster oficial de su siguiente película, el cual llamó la atención de muchas personas por una simple razón: en él se puede ver una fotografía en primer plano del pezón de una mujer amamantando. Por supuesto que como era de esperarse y a pesar de que estamos en 2021, algunos se escandalizaron con tal imagen, entre ellos Instagram, pues casi de inmediato bloquearon el arte oficial de la cinta.

De acuerdo con The Asociated Press (AP), Facebook –compañía dueña de la aplicación de fotografía– censuró la imagen de la nueva producción de Almodóvar porque infringía sus propias normas contra los desnudos. Sin embargo, las cosas no pararon ahí porque el diseñador del cartel, Javier Jaén presentó una queja para reclamar que su creación volviera a esta en dicha red social y qué creen, que en cuestión de días tuvo una respuesta positiva.

La app ya se disculpó con Pedro Almdóvar

Según lo que contó Jaén, el póster de Madres Paralelas volvió a su cuenta de Instagram. AP menciona que la empresa de Mark Zuckerberg envió un comunicado de prensa donde decía que la imagen de la nueva cinta de Pedro Almodóvar sí había violado su política de desnudez, pero: “hacemos excepciones para permitir los desnudos en ciertas circunstancias, que incluyen cuando hay un claro contexto artístico”.

“Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el póster de la película de Almodóvar en Instagram, y sentimos mucho cualquier confusión causada”, concluyó la compañía. Javier Jaén declaró que el cineasta español le había dado el visto bueno al diseño a pesar de ser consciente de que podía causar problemas en las redes sociales pues ha hecho esta clase de pósteres antes y lo seguirá haciendo incluso cuando la app no exista.

Sobre lo sucedido con el póster de Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, Jaén comentó: “Esta es probablemente la primera imagen que vi cuando nací. Una empresa como Instagram me dice que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico. ¿A cuántas personas les dicen que su cuerpo es malo, que su cuerpo es peligroso? Dicen que su algoritmo no puede diferenciar el contexto. No me importa. Entonces, cambien su tecnología”.