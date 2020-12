Joyas ocultas: 10 de las mejores series para maratonear en Netflix

Arrancamos con este listado de Netflix, pero han de irse publicando recomendaciones de otras plataformas disponibles en México.

Oficialmente ya entramos al periodo de vacaciones, y eso significa una sola cosa: maratones interminables de series. Pero eso también significa otra cosa: horas para encontrar un título que se merecedor de nuestro tiempo, que no nos decepcione y que nos haga recomendarla a todos nuestros conocidos.

Para hacerte fácil esas dos tareas, en sopitas.com nos dimos a la tarea de ver cientos de producciones en distintas plataformas de streaming como Netflix, para encontrar aquellas que sean dignas de ustedes, queridos lectores.

Por lo que para arrancar, nos armamos este listado de 10 series en Netflix (disponibles, desde luego, en el catálogo de Latinoamérica) que puedes ver durante este periodo de vacaciones. Hay de todo: series de crimen, thrillers, espionaje, dramas, comedias, ciencia ficción y hasta documentales.

Seleccionamos series habladas en ruso, ambientadas en los 90, grabadas en Israel y Japón, con mucho humor británico y alguna que nos va a motivar a practicar algún deporte... o tal vez no. Así que acá se las dejamos con un listado final, al cierre de la nota, de las que por siempre serán imperdibles (y debemos aprovechar ahora que están en Netflix y antes de que se vayan como Friends):

Top Boy: Summerhouse / Top Boy

En 2011 y 2013 se estrenó en Channel 4 una serie titulada Top Boy que liberó dos temporadas de apenas cuatro episodios cada una. Algo muy similar con Black Mirror, la cual tuvo dos temporadas de tres episodios y una entrega especial. Y mencionamos esta serie porque tuvo una suerte similar a Top Boy…

Después de años de ausencia, Black Mirror regresó a través de Netflix con tres nuevas temporadas. Con Top Boy es igual. Tras seis años de ausencia, Netflix la tomó para entregarle una temporada que fue tan aclamada, o más, que en sus primeras entregas. ¿Lo más curioso? Todo fue gracias a Drake, un fan de la serie que habló con los directivos de Netflix y se ofreció para producir una nueva entrega.

Ahora bien. Con Top Boy también sucedió algo muy similar que Narcos y Narcos: México, forman parte de la misma historia pero son dos producciones distintas. Por lo que primero deberán buscar Top Boy: Summerhouse, la cual tiene dos temporadas de cuatro episodios cada uno. Luego, buscan Top Boy y tendrán una temporada de 10 episodios.

En cada uno de estos se encontrarán con mucha intensidad, violencia, personajes llenos de conflictos, situaciones de drogas, crimen y mucho drama londinense. Top Boy tiene como protagonistas a Dushane y Sully, dos traficantes droga en una región ficticia de Londres llamada Summerhouse.

Lo único que quieren ambos personajes es escalar en el mundo criminal hasta convertirse en los únicos narcotraficantes de la zona. Sin embargo, hay muchos otros que quieren lo mismo y esto desata una ola de violencia en la zona donde más personas se verán involucradas.

Al mismo tiempo conocemos a Ra’Nell, un niño de 13 años, más o menos, que un año antes de lo que vemos en la serie, apuñaló a su papá. Esto hace que gane fama en la zona y sea convocado por Dushane y Sully para unirse a su pandilla. Sin embargo, Ra’Nell no quiere involucrarse en eso, y está al pendiente de su madre, la cual sufre de trastornos mentales.

El éxito de Top Boy en sus primeras dos temporadas, fue enorme. Channel 4 había anunciado que haría una tercera temporada, pero en 2014 la canceló sin decir agua va, dejando a los creadores, elenco y audiencia, con un final que nunca tuvo cierre. Eso cambió con la llegada de la nueva temporada en Netflix en 2019.

Black Earth Rising (2018)

Este 2020 hubo un nombre rondando en la lista de mejores series: I May Destroy You protagonizada, escrita y codirigida por Michaela Cole. Esta mujer lleva unos años en la industria, pero fue hasta este año que repuntó con este drama sobre la violencia sexual y discriminación en contra de las mujeres.

Tiene otro títulos grandiosos como Chewing Gum (donde también se lleva créditos como creadora) y una serie limitada en Netflix que es una sorpresa. Se trata de Black Earth Rising, la cual se liberó en 2018 y la queremos recomendar porque siempre es grato (muy) ver una historia que se desarrolla más allá de Occidente y sus restricciones históricas (que al mismo tiempo, influyen en su ficción).

Black Earth Rising está escrita por Hugo Blick –responsable de otra maravillosa serie titulada The Honourable Woman– y protagonizada por Cole como Kate Ashby, una sobreviviente del genocidio de Ruanda de la década de los 90 que trabaja como investigadora para Michael Ennis, un abogado especializado en derecho internacional que se centra, además, en casos de crímenes de guerra.

Pero esta no es la conexión entre Kate y Michael. Sino que es su madre adoptiva, Eve, una de las abogadas más populares que después de tomar un caso para procesar a un líder militar tutsi (tribu que vio morir a casi 1 millón de personas), es asesinada. Este hecho violento, es la puerta para que Kate comience a investigar todo lo que realmente hubo detrás del genocidio, la muerte de sus familia y su terrible infancia.

Esta serie arranca de manera espectacular. Eve dando una conferencia sobre su prestigiosa carrera. Acepta una última pregunta de uno de los estudiantes, un joven afrodescendiente que la cuestiona sobre la responsabilidad de las potencias mundiales en los primeros conflictos. ¿Realmente África enfrentaría todos los problemas de ahora si Reino Unido, Francia y demás potencias se hubieran establecido para ejercer un control económico, ambiental y político?

Black Earth Rising juega con elementos que pueden ir del suspenso/misterio al thriller, el drama y desde luego, la narrativa policiaca. Pero lo hace muy bien, y a través de sus ocho episodios, se revela uno de los conflictos internacionales más trágicos que ha quedado bajo la mirada de una sociedad que sigue viendo al continente africano como el centro de sus propios problemas.

Nota: John Goodman es uno de los mejores actores en la industria y esta serie es una prueba más de ello.

The Spy (2019)

Y ya que andamos en series que se enfocan en personajes y naciones fuera de Occidente, nuestra siguiente recomendación es The Spy de protagonizada por Sacha Baron Cohen, quien este 2020 regresó con su personaje más popular, Borat.

Sorpresivamente, les hemos de contar que The Spy no es una comedia, ni una sátira, sino un drama bastante interesante e inteligente que da cuenta que Baron Cohen no sólo es un gran comediante, sino un gran actor.

The Spy nos presenta a Eli Cohen, un egipcio judío que frente a las hostilidades de la década de los 40 contra la población judía de Egipto (negación de la ciudadanía, limitaciones bajo la ley para trabajar y arrestos), decide rescatar a su familia y a varios judíos para llevarlos a Israel. Aquí es donde conoce a Nadia, su esposa con la que tiene una vida tranquila.

Es a partir de unos ataques en Israel por parte de Siria, que la inteligencia israelí decide contactar a Eli para convertirlo en un espía llamado Kamel. The Spy nos presenta todo el proceso en el que Eli deja de ser Eli, para asumir su identidad como Kamel al grado de no recordar quién era, a su familia, ni nada de su pasado.

Los primeros minutos de The Spy son clave para asumir qué tono y narrativa tendrá la serie en sus seis episodios. Arranca con la toma de las manos sin uñas de un hombre que escriben una carta cuya firma no corresponde a quien realmente la escribió. La carta va dirigida a una esposa, pero la firma es la de un hombre de ficción.

Esta serie que forma parte de las originales de Netflix, es sensacional, divertida, con sus buenas dosis de misterio y acción. Pero sobre todo, nos muestra que una serie puede tener todos los elementos comerciales, sin dejar de ser de calidad y a la altura de las audiencias que están buscando algo más en sus catálogos.

¿Lo malo? Está hablada en inglés con falsos acentos árabes. Esto no significa que sea malo; sin embargo, nos gusta cuando el idioma representa a los personajes y el dónde se desarrolla la historia que vemos en pantalla.

Giri/Haji (2019)

Hablando de esto último, de la importancia de los idiomas y los subtítulos, es que les queremos recomendar otra producción de las originales de Netflix –es de la BBC Two– que lleva por nombre Giri/Haji, que en español es Deber/Deshonor. Con seguridad, les podemos decir que no hay nada en la televisión como lo que se ve en Giri/Haji.

Esta serie de ocho episodios, hablados en inglés y japonés, nos presenta a un detective de Tokyo llamado Kenzo Mori (Takehiro Hira), quien debe viajar a Londres para buscar a su hermano Yuto. Aquí es donde empieza el caos: en Londres Yuto asesinó al sobrino de un líder yakuza. Sin embargo, todos creían que Yuto estaba muerto…

Kenzo deja en casa varios problemas para irse lejos a buscarse más en relación con su hermano. Aquí es donde conoce a Sarah (Kelly Macdonald), una policía que denunció a su novio por falsificar evidencias y Rodney Yamaguchi, un adicto de ascendencia japonesa que ayuda a Kenzo a conocer la ciudad en sus bajos mundos.

A estos tres personajes principales, se les suman otros que le dan una diversidad enorme a Giri/Haji, lo cual trae como resultado una mezcla nunca antes vista de melodrama familiar, drama adolescente, serie de crimen, una nueva historia de amor, una comedia, un thriller yakuza y hasta tintes de anime para retratar algunas situaciones.

Quizá algunos personajes den la sensación de que están fuera de la realidad, pero eso sólo le da dinamismo a una historia que se conserva con un ritmo acelerado y constante. Con el desarrollo de la historia, también nos permiten adentrarnos a un mundo que nos parece lejano y que mantiene, a la fecha, algunos preceptos tradicionales que resultan interesantes, y que al mismo tiempo se contraponen con la idea del policía y el crimen de Occidente.

Hemos de decirles también que esta producción destacada, además de todos estos elementos, por su increíble fotografía.

Derry Girls (2018-presente)

De Ruanda nos pasamos a Israel, luego a Japón, Londres y es momento de llegar a Irlanda del Norte con una serie que no es para todos, lo confesamos, pero que en general es tan divertida como devastadora. Hablamos de Derry Girls de Lisa McGee, una sitcom británica que está ambientada en la década de los 90 cuando Irlanda del Norte enfrentaba serios problemas políticos.

Derry Girls tiene como protagonistas a cuatro adolescentes llamadas Erin, Orla, Clare y Michelle que siempre están acompañadas de James, quien es británico y “sólo hace ruido” cuando habla. Nadie sabe nada de la vida, y como cualquier adolescente, todo parece convertirse (o lo convierten) en una verdadera tragedia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta serie y cualquier otra comedia o drama adolescente?

Es el contexto político y social. Las obsesiones de Erin, Orla, Clare y Michelle… y James, van de la mano con los conflictos étnicos que agraviaron a Irlanda del Norte desde décadas, pero que en los 90 y con la promesa de un nuevo siglo, se acentuaron. Sus madres parecen tener miedo de todo, y esa sensación la transmiten a sus hijas… y James.

Esto es lo que la hace tan interesante y divertida y realista. Casi todas las producciones nos presentan a un personaje juvenil que asume la responsabilidad de su sociedad. Aquí no. Ellas y James sólo quieren divertirse, regar chismes, ir a conciertos, tener una relación amorosa y sobrevivir a la peor edad.

Ahora bien. Cuando decimos que no es para todos, lo decimos muy en serio y por varias razones. Entre las más superficiales, es el acento y lo rápido que hablan, lo cual se traduce en que debes leer a velocidad luz los subtítulos (porque aunque sepas inglés, te prometemos que no vas a entender nada). Otro es el humor, el cual es complicado y abrumador.

Pero una vez que le agarras el ritmo, es demasiado divertido. Aquí es donde mencionamos a Saoirse-Monica Jackson, quien interpreta a Erin, una adolescente incomprendida incluso por ella misma que no deja de hacer caras y meterse en problemas porque esa es la edad en la que lo debes hacer…

Pero lo que más nos gusta de Derry Girls es el soundtrack. Una maravilla. House of Pain, The Cranberries, The Cure, The The, Supergrass, The Corrs, R.E.M., Salt-N-Pepa, Blur y más. Derry Girls tiene dos temporadas disponibles en Netflix.

Better Than Us

Para todos los amantes de la ciencia ficción, también les tenemos una serie bastante interesante: Better Than Us. Esta producción está ambientada en Rusia en un futuro donde los robots conviven y sirven a los seres humanos. Sí, la historia no es nada nueva y la hemos visto en repetidas ocasiones, pero en una serie de 16 episodios hablada en su totalidad en ruso, es aún más interesante.

Better Than Us nos presenta a Georgy Safronov, un médico de la morgue que trabaja junto a su robot Vassily. Su vida es un completo desastre: duerme en la morgue, está divorciado, ve de vez en cuando a su hija Sonya, nunca ve a su otro hijo adolescente y además, se acaba de enterar que su exesposa y sus hijos se van a mudar fuera de Rusia.

En medio de este drama familiar, hay una conversación interesante sobre la inmersión de la tecnología en la vida de los demás. Quizá lo que se presenta en esta serie es muy avanzado, pero los debates se pueden aplicar en nuestra realidad inmediata. Por ejemplo, el primer episodio arrancar con la idea:

Una mujer encuentra a su esposo teniendo sexo con un robot que fue creado para eso, satisfacer las necesidades sexuales de los seres humanos. Algunos apelan a que se trata de una infidelidad, pero otros (un gurú de la tecnología) dicen que no, que un robot es un electrodoméstico y funciona de la misma manera que cualquier otra cosa creada en función del humano.

“El humano necesita al humano“… ¿pero hasta qué punto depende del robot y la tecnología? Aquí es donde el título toma un sentido interesante. Aquí, los robots siguen las leyes de la robótica de Isaac Asimov que los imposibilita, a grandes rasgos, a lastimar a los humanos y al mismo tiempo evitar que se lastimen entre ellos.

Seguir estas reglas los convierte en objetos moralmente superiores a sus propios creadores. En otras palabras, los hacen mejor que nosotros en un aspecto moral, emocional y para rematar, físico: nunca mueren, no necesitan comer, no sufren ni sienten dolor. Son mejores que nosotros. ¿Ironía, absurdo, crueldad, tragedia?

explained (2018-presente)

Ahora es momento de ponernos científicos, filosóficos y de interesantes. Seguramente en YouTube han visto un canal titulado Vox, el cual forma parte de un medio popular en Estados Unidos que a través de videos cortos, explica distintos fenómenos o sucesos sociales, políticos, económicos, científicos y hasta artísticos.

¿Por qué el himno de Estados Unidos es tan difícil de cantar? Vox tiene la respuesta. ¿Por qué Napoleón no muestra una de sus manos en los cuadros? Vox. ¿Cómo funciona el slow motion?, ¿la invasión de Turquía a Siria?, ¿la primera fotografía que fue editada? Cualquier cosa, la resuelve Vox en sus interesantes videos.

Así que por qué menos no hacer una serie con episodios de máximo 20 minutos donde expliquemos un tema de interés general… Así es como nació explained, una de las originales de Netflix que en dos temporadas, ha abordado temas bastante fascinantes como el origen de la corrección política, el orgasmo femenino, la monogamia, la astrología, el racismo, la industria de los diamantes, el futuro de la carne, la creación de cultos y hasta quiénes y por qué hay multimillonarios en el mundo.

Como mencionamos, explained tienes dos temporadas (2018 y 2019), pero ha liberado una serie de títulos relacionados que se especializan en un tema específico. Por ejemplo, está The Mind explained, la cual explora cómo funciona la memoria, qué son los sueños, por qué nos da ansiedad y qué es la psicodelia. Los episodios están narrados por Emma Stone.

Otro título interesante es Sex explained donde Janelle Monáe aborda distintos temas como las fantasías sexuales, la atracción, la fertilidad, el parto y todo el espectro que lo compone e incluso, la forma en la que se controla la natalidad (y sí, cómo las mujeres siempre salen perdiendo).

A propósito de la pandemia, liberó también Coronavirus explained para conversar sobre la creación de la vacuna, la explicación de la pandemia como tal (origen, razón, tiempo) y las secuelas que puede dejar. Para 2020, también se estrenó en Netflix Whose Vote Counts explained a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Afterlife (2018-2019)

Aquí tenemos dos sugerencias. Si tienen Twitter, sigan a Rick Gervais porque diario sube una galería de su gatito que te puede hace el día, además de chistes cargados de un humor ácido y muy característico de su comedia. Nunca olviden que él fue el creador de The Office… Y ya que lo sigan en Twitter, váyanse a Netflix y vean After Life. Les prometemos que es un favor más que una recomendación.

After Life sigue a Tony, un hombre que acaba de perder a su esposa, la cual fue diagnosticada con cáncer. Ante la tragedia, Tony decide una cosa: o se quita la vida o intenta quitarle la dicha a los demás al decir y hacer lo que quiere aprovechándose, de alguna manera de dos cosas: la gente sabe que sus palabras y acciones vienen del dolor y no todos son capaces de responderle de la misma manera.

La serie tiene algunos detalles de humor con los que es fácil identificar a Rick Gervais: es un humor muy pesado que llega a ser grosero, difícil de digerir y asimilar, pero al mismo tiempo muy realista. Las dos temporadas de After Life, disponibles en Netflix, han recibido críticas mixtas por parte de los medios, pero un enorme recibimiento de la audiencia…

Los medios y algunos críticos aseguran que Gervais no es tan chistoso como en The Office y eso hace de After Life algo que no vale la pena ver. Sin embargo, intentar siquiera pretender que un personaje como el de David Brent (el Michael Scott) sea igual de irreverente como el de Tony, significa que no han entendido el punto de un chiste ni del otro.

Brent es un idiota, Tony pretende serlo y esta segunda tampoco pretende ser chistosa. Si nos reímos, es porque estamos acostumbrados a creer que algunas palabras o referencias vienen del humor y la burla, no porque en sí mismas sean graciosas. Consideramos injusto el intento de comparar una serie con otra cuando en realidad, After Life tiene un objetivo muy distinto y más dramático.

En lo que sí podemos coincidir es que una segunda temporada quizá fue innecesaria. La primera entrega es redonda y grandiosa, y cuenta una historia concreta. La segunda temporada, la mejor manera de describirlo, es una extensión que pudo no ser y no afectaría el impacto de la primera.

Por lo que la recomendación de este lado es que vean la primera entrega con la libertad de ver o no la segunda. Les aseguramos que no se altera nada si se echan los seis episodios de la segunda temporada que se estrenó este 2020.

The Playbook: A Coach’s Rules for Life

Las similitudes entre practicar un deporte y la vida son impresionantes. Muchas veces van en relación al compromiso que se asume de por vida con algo, otras tantas con los sacrificios que se hacen con tal de perseguir un sueño, la importancia de la familia y los amigos, y desde luego, lo necesario de conformar un equipo para salir adelante.

Es por eso que les queremos recomendar una serie documental de Netflix que lleva por título The Playbook: A Coach’s Rules for Life en la que en cinco episodios, nos presentan la filosofía de vida y trabajo de cinco de los entrenadores más destacados en distintas disciplinas del deporte internacional.

Se hace un repaso de la carrera de estos entrenadores y entrenadoras, sí, pero también sobre cómo sus derrotas y victorias, intervienen en sus vidas y les dan un panorama sumamente amplio sobre lo que es la vida. The Playbook arranca en su primer episodio con Glenn “Doc” Rivers, unexjugador de la NBA que se convirtió en uno de los entrenadores más respetados que lideró a Boston, los Clippers y Philadelphia.

Luego nos seguimos con Jill Ellis, entrenadora de la Selección de futbol femenil de Estados Unidos. Como anotación, se agradece que aparezcan mujeres en una serie como esta, enfocada en los deportes y en las cabezas de los equipos. Apenas le estamos dando la importancia que merecen las ligas femeniles no sólo de futbol, sino de cualquier deporte.

Por lo que escuchar al deporte desde la perspectiva de un par de mujeres, es interesante, necesario y alentador. También tenemos la oportunidad de ver y escuchar en un episodio a Dawn Staley, una exjugadora de baloncesto que era descrita como una de las más espectaculares del deporte. “Ve la cancha como entrenadora antes de serlo”, decían en los medios.

José Mourinho protagoniza el tercer episodio de The Playbook mientras el cuarto es para Patrick Mouratoglou, el comentarista francés mayormente conocido por ser el entrenador de Serena Williams.

The Alienist (2018-2020)

Este 2020 se estrenó la segunda temporada de The Alienist, una serie original de TNT después de dos años de espera tras la salida de su primera entrega, la cual recibió críticas mixtas, pero fue todo un éxito entre las audiencias. La segunda temporada repite la misma fórmula de la primera con algunos toques más oscuros.

The Alienist en su primera temporada pone al centro de su historia al doctor Lazlo Kreizler, un alienista (los primeros psicólogos) y director de un instituto para niños de la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX. Aquí mismo, han ocurrido una serie de asesinatos sumamente violentos en contra de niños migrantes y prostitutos de los barrios bajos.

Ante un aparente patrón de conducta en el asesino, Lazlo se involucra en la investigación junto a John Moore y Sara Howard- Juntos descubren quién es el asesino.

Como les comentamos, la serie no tuvo críticas muy positivas en su primera temporada, pero generó varias expectativas en la audiencia. Lo más destacado es su elenco: Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning como los protagonistas. Estos dan vida a personajes solitarios y tristes que le agregan un toque interesante a una historia violenta y sucia.

En su segunda temporada, Angel of Darkness, vuelven estos mismos personajes para resolver una serie de crímenes en contra de bebés. Como mencionamos, esta entrega es más interesante por la presencia de Fanning y el hecho de que la historia de centra en un personaje femenino.

Las dos temporadas de The Alienist están disponibles en Netflix como parte de sus originales.

Las series imperdibles y disponibles en Netflix

Sherlock (4 temporadas)

Russian Doll (1 temporada)

Peaky Blinders (5 temporadas)

Breaking Bad (5 temporadas)

Vikings (6 temporadas)

Modern Family (10 temporadas)

The Crown (4 temporadas)

Unbelievable (1 temporada)