¿Adiós Neo? Keanu Reeves dice que no habrá una secuela de ‘The Matrix Resurrections’

Pensábamos que el cierre de año sería bastante tranquilito, pero la verdad nos equivocamos y por mucho. Para estos últimos días del 2021, algunas de las empresas más importantes de la industria cinematográfica se guardaron varios estrenos fuertes, películas que esperábamos y que sin duda nos emocionan mucho. Pero hablando específicamente de Warner Bros. Pictures, moríamos de ganas por ver en el cine una cinta espectacular: ni más ni menos que The Matrix Resurrections.

Desde que nos enteramos que venía una nueva producción del universo que las hermanas Wachowski crearon, las expectativas se fueron a las nubes. No solo por el hecho de que Lana volvería para dirigir este proyecto, también porque regresarían Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss para interpretar una vez más a Neo y Trinity en una nueva historia. Después de mucha espera, el pasado 22 de diciembre se estrenó esta película y hasta el momento ha recaudado una buena lana en taquilla.

Keanu Reeves rompe las ilusiones de ver una secuela de ‘The Matrix Resurrections’

Por supuesto que luego de ver The Matrix Resurrections, nos quedaron más preguntas que respuestas. Esto no es un spoiler, pero la trama deja abiertos algunos cabos que pensábamos que probablemente explorarían y se resolverían en una segunda cinta con las actuaciones del querido Keanu y compañía. Sin embargo, a pesar de que teníamos ganas de regresar a la matrix, el propio protagonista de esta historia acaba de cortar nuestras ilusiones… sí, así como lo leen.

Resulta que en una entrevista para el podcast de la revista Empire, Keanu Reeves comentó que no creía que la directora Lana Wachowski estuviera interesada en hacer otra película de Matrix: “Si tuviera que votar, diría que Lana no haría otra película”. Por otro lado, Carrie-Anne Moss declaró que pensaron lo mismo de Resurrections pero que en dado caso de que quieran hacer una secuela, ella está lista para darle vida a Trinity: “Si me invita de nuevo, me apunto”.

¿Será que volveremos a la matrix?

En una charla diferente para Collider, el productor de The Matrix Resurrections, James McTeigue confirmó lo que dijo Keanu, aunque fue más tajante: “De momento, es sólo la película que han visto. No tenemos ninguna precuela en mente, tampoco una secuela y mucho menos tenemos ninguna otra trilogía en camino”. Pero eso sí, dejó muy claro que la historia se quedó abierta para una nueva cinta, aunque no esta en sus manos tomar la decisión de volver a la matrix.

Ni modo, por ahora parece que Lana Wachowski dejará descansar este universo que tanto nos gusta y quién sabe, puede ser que en un futuro no tan lejano volvamos a entrar para continuar con esta épica historia. Pero mientras esperamos a que suelten más información al respecto, chequen a continuación la plática que tuvimos con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra y Jessica Henwick, quienes nos contaron los detalles de la más reciente cinta.