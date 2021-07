Este miércoles 14 de julio llegó el episodio final de Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston como el dios de las mentiras (y uno de los mejores personajes del MCU). Después de seis semanas de tenernos al límite con las variantes de Loki, los eventos nexus, y las infinitas posibilidades que de ahí venían, es que esta tercera serie de Marvel ha llegado a su fin… O no.

Como sabemos, WandaVision (AQUÍ pueden ver nuestra entrevista con el elenco) y The Falcon and the Winter Soldier, funcionaron como series limitadas de una entrega sólo para crear las conexiones a lo que sería la Fase 4 del MCU.

Todos pensábamos que con Loki sería lo mismo, pero estábamos muy equivocados. Sí, Marvel lo volvió a hacer. Habrá segunda temporada de Loki.

Segunda temporada de Loki

¡[email protected]! No les vamos a revelar el final de Loki. Pero lo que sí les podemos adelantar, si es que no han visto el episodio final, es que hay un espacio poscréditos. Ahora bien. Han de saber que no hay ningún cameo, ni aparecen personajes del MCU, simplemente se puede leer: “Loki will return in season 2” o “Loki volverá en la segunda temporada“.

No hay más detalles sobre esta producción a partir de que resultó en toda una sorpresa para los espectadores. Y como sabemos las formas en las que Marvel Studios va revelando sus secretos, parece que tendremos que esperar un rato para saber si ya arrancó la producción, quiénes estarán involucrados, y cuándo llegaría esta segunda temporada.

Sí, queremos más series de Marvel

WandaVision se estrenó en enero de 2021 con un total de nueve episodios. Aquí, por primera vez, es que Wanda recibió el nombre de la Bruja Escarlata, mostrando la capacidad de sus poderes y la conexión que tendría con la próxima entrega de Doctor Strange.

Esta serie recibió un total de 23 nominaciones a los premios Emmy 2021, destacando en Mejor Serie Limitada, Actor en una Serie Limitada para Paul Bettany por su personaje de Vision y Actriz en Serie Limitada para Elizabeth Olsen por su personaje de Wanda.

Un par de meses después, se estrenó The Falcon and the Winter Soldier con Anthony Mackie y Sebastian Stan, respectivamente. Aquí se cede el nombre de Capitán América a Sam Wilson, siendo un puente para lo que podría y debería ser la próxima entrega de Captain America después de la despedida de Steve (Chris Evans) en Endgame. Esta serie recibió cinco nominaciones a los Emmy.

ACÁ la lista completa de nominados a los premios Emmy 2021.

En tercer lugar, pero no el menos importante, llegó Loki a Disney+ y se convirtió en la serie más vista de la plataforma, pues superó las vistas de WandaVision y The Mandalorian dentro del universo de Star Wars. Podríamos estar casi [email protected] que la decisión de una segunda temporada surge con el enorme éxito de la serie.