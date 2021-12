MakeTAS3: ¿Andrew Garfield volvería para una tercera película de su Spider-Man?

Con el estreno de Spider-Man: No Way Home y la posibilidad del multiverso arácnido que despertó, no cabe duda que los fans se han puesto nostálgicos sobre las sagas pasadas con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero sobre este último, hay una importante cuestión que recorre la mente de los seguidores de hueso colorado del superhéroe.

Tomado en cuenta que tanto Tom Holland como Maguire tienen cada uno su trilogía… ¿no merecería Garfield la suya? A raíz de ello, los usuarios en redes sociales han popularizado el hashtag #MakeTAS3 (hagan The Amazing Spider-Man 3) y vaya que las reacciones andan con todo.

La gente quiere de vuelta a Andrew Garfield

Desde que Tom Holland tomó el manto de Spider-Man, la comparaciones crecieron. ¿Quién era el mejor arácnido del cine? Tobey Maguire, el primero, despierta la nostalgia de las películas dosmileras de las batallas épicas que libró (la pelea del tren con el Doc Ock, ufff). Andrew Garfield, por su parte, entregó una versión bastante carismática del personaje y una de las muertes más dolorosas del cine de superhéroes con Gwen Stacy (Emma Stone). Y el propio Holland, hizo una adaptación más juvenil en su proceso de maduración como héroe.

Seguramente, el debate continuará con los años (nosotros creemos que cada uno tiene su encanto). Pero ahora que se estrenó Spider-Man: No Way Home, se abre una nueva brecha entre los fanáticos pues parece que algunos consideran injusto que Garfield sea el único que no tiene una trilogía. Y es justo decirlo: aún queda la espinita de conocer qué hubiera pasado con el Peter Parker de Andrew luego del trágico final The Amazing Spider-Man 2: The Rise of Electro de 2014.

Con todo eso a cuestas y con la esperanza latente de ver el Spider-Verse llegando con la más reciente entrega, la gente quiere de vuelta a Andrew Garfield para que haga una tercera cinta de su Spider-Man. Por ello es que desde hace unos días, en redes sociales se ha hecho tendencia el hashtag #MakeTASM3… pero no solo se trata de un fenómeno viral que se haya popularizado así nomás.

Por ahí, incluso circula una campaña con la que los usuarios invitan a los fans de todo el mundo para hacer trending topic el hashtag antes mencionado, esto el próximo 25 de diciembre en diferentes horarios. Y bueno, tomando en cuenta el revuelo actual, no dudamos ni tantito que logren hacerse tendencia.

Esto tiene tintes de cuando los fans de DC querían el Snyder-cut de Justice League…. y lo consiguieron. ¿Podría pasar algo similar con el tema de Andrew Garfield? Por ahí, hay un rumor que alimenta la esperanza.

Se rumora que ya hay acercamientos para la vuelta de Garfield

El hecho de que el #MakeTASM3 sea tendencia, se debe en gran parte a los rumores que dicen que Andrew Garfield estaría en pláticas para volverse a poner la máscara del arácnido. Como sabrán, el actor ha sido abordado en diferentes ocasiones sobre si aparece en Spider-Man: No Way Home y en más de una ocasión lo ha negado. Vaya, él solo se ha referido a que cuando el público descubrirá qué onda cuando vea la película.

Pero bueno, entre que ya la vieron o están por verla y ante el hecho de que la gente espera verlo en la cinta del MCU, los dichos sobre su regreso como el arácnido están con todo. Uno de los más sonados vienen de los portales Screen Geek y The Direct, los cuales mencionan que como fuente directa al insider Daniel Ritchman (conocido en Twitter como DanielRPK).

Ritchman, que en cuestión de información suele ser atinado al momento dar avances no oficiales, se enteró que Sony Pictures está interesado en darle el traje rojo-azul de nuevo Andrew Garfield para futuras entregas. Otro rumor importante es que el que hizo circular el usuario de TW @MyTimeToShineHello, que dice que el actor de origen británico reaparecería en varios proyectos ligados al MCU de la mano de Sony.

Por ahí, se lee que podría aparecer en una posible entrega de Secret Wars, pero esto es más especulación que otra cosa. En ese sentido, debemos aclarar que todo se trata de rumores y no hay confirmaciones oficiales como tal… pero habrá que estar atentos al futuro porque uno nunca sabe qué se puedan sacar de la manga los ejecutivos de estos estudios, y más cuando trabajan en conjunto.

I also hear Andrew might come back — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) December 19, 2021

La reacciones (sin spoilers) sobre el #MakeTAS3

Como mencionamos, las reacciones en redes sociales han estado con todo alrededor del #MakeTASM3 y si uno entra a la tendencia en Twitter, se sorprenderá por la gran cantidad de gente que desea el regreso de Andrew Garfield como Spider-Man.

Si es con un cameo en el universo cinematográfico de Marvel o con su tercera película individual, es complicado saberlo. Pero de lo que sí podemos tener certeza, es que la gente no solo quiere, sino exige que el actor vuelva al personaje. ¿Ustedes qué creen? ¿Merece el Spider de Andrew una nueva oportunidad? Acá las reacciones en redes (sin spoilers).