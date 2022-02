Chismecito del bueno: El hilo que explicó la intensa relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

No cabe duda de que nos encanta el chismecito, y más si se trata de dos figuras públicas importantes. Recientemente las redes sociales reavivaron una de las relaciones más curiosas que se dieron dentro del mundo del entretenimiento, ni más ni menos que la de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. ¿La razón? Bueno, pues apareció un hilo de Twitter en el que contaron la intensa relación que ambos tuvieron y que acabó en divorcio hace dos años.

Para ponerlos en contexto, Miley y Liam se conocieron en 2009, cuando ambos trabajaron en la película The Last Song. En aquel momento, la cantante lo presentó como su mejor amigo; sin embargo, la química entre los dos hizo que la actriz de Hannah Montana sintiera atracción por él porque de acuerdo con Cyrus, no sabían quién era, no conocía su trabajo y mucho menos tenía una idea preconcebida de ella. Ahí comenzó todo.

Un hilo de Twitter nos contó los altibajos de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

De acuerdo con el hilo publicado por la cuenta @milesholy, Miley Cyrus y Liam Hemsworth “confirmaron” su relación ese mismo año, cuando los captaron besándose en el aeropuerto de Nashville. Desde ese momento, el actor la acompañó en su gira por Reino Unido –aunque lo seguía llamando su amigo– y fue justo en esa época donde apareció una actitud que la chaviza de ahora diría que es una red flag, pues él le pidió que cerrara su cuenta de Twitter.

Miley eliminó la cuenta y sobre esto dijo que Liam quería que dejara la red social por “buenos motivos”, pues supuestamente perdía mucho tiempo tuiteando. La cantante se despidió con un rap y la situación se hizo tan viral con el #MileyComeBack que hasta Katy Perry pidió que regresara. A pesar de todo esto, parecía que su relación iba viento en popa hasta que en 2010, el representante de Hemsworth confirmó su primera separación debido a sus agendas.

Aunque como esa parejita que empezó a andar cuando iban en la prepa, Liam Hemsworth y Miley Cyrus regresaron a finales de ese año pero tan solo días después se tomaron un break. En noviembre de 2010, la exestrella de Disney festejó su cumpleaños número 18 donde se le vio besándose con el actor Avan Jogia –a quien recordarán por interpretar a Beck Oliver en Victorious–, con quien tuvo un breve romance.

La pareja confirmó su compromiso, pero aparecieron rumores de infidelidad

Para abril de 2011, estos tortolitos volvieron oficialmente y Miley regresó a Twitter, donde además de promocionar su gira Gypsy Heart Tour, también felicitó a Liam por su papel en Los Juegos del Hambre. Por aquella época comenzaron a surgir rumores de que este par se había comprometido, pero fue hasta junio de 2012 cuando confirmaron que se casarían y en varias entrevistas dejaron muy claro que esta no era una decisión impulsiva.

Todo parecía ser miel sobre hojuelas entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, pero ese mismo año, ella comenzó a trabajar con Pharrell Williams en su nuevo disco y presuntamente en varias canciones que quedaron descartadas, la cantante dejó muy claro que su relación con el actor era bastante complicada. Por si esto no fuera suficiente, también apareció el chisme de que él la engañaba con la actriz January Jones, luego de verlos salir juntos de la after party de los Oscar.

Eiza González entra a la historia entre Liam y Miley

Durante ese momento, Miley negó todos los rumores y dejó claro que su compromiso seguía en pie. Sin embargo, en septiembre de 2013 y luego de que ambos tuvieran actitudes bastante extrañas, se supo que oficialmente habían terminado… por segunda vez. Por si esto no fuera suficiente, tan solo un día después de que se confirmara la noticia, aparecieron imágenes de Liam besándose con Eiza González y pasando un buen rato juntos.

Hablando sobre Eiza, las cosas entre ella y Miley Cyrus se pusieron intensas. Para que se den una idea de lo que hablamos, la actriz mexicana se burló de la cantante al encontrarse con un maniquí que llevaba el outfit que usó en los MTV Video Music Awards de 2013. Aunque contra todo pronóstico, Miley le respondió al subir una foto posando con un maniquí que tenía cara de burro... así como lo leen, la situación se salió de control.

Al final se casaron, pero su matrimonio duró ocho meses

A pesar de que Liam Hemsworth estaba saliendo con Eiza González, en 2015 y aunque nadie lo podía creer, regresó con Miley pero con un perfil mucho más bajo. Los dos continuaron aunque como en toda su relación, cada quien tenía una visión distinta de lo que querían y eso quedó claro en la rola “Slide Away”, que presuntamente en una versión que no vio la luz, Cyrus habla sobre su abuso de sustancias y cómo Liam quería que ella fuese la típica esposa y tuvieran hijos.

Así siguieron hasta que en 2018 oficialmente se casaron sin avisarle prácticamente a nadie, en la ceremonia solo estuvieron presentes sus familias y amigos más cercanos. Sin embargo, luego de perder su casa en Malibú y tras ocho meses de matrimonio, Liam y Miley se separaron definitivamente, cerrando por completo una de las historias más intensas y llenas de regresos dentro del mundo del entretenimiento.