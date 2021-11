¡Ya se armó! Revelan la fecha de estreno de’Ms. Marvel’ en Disney+

No sabemos qué nos emociona más. Si las series de Marvel que traen de regreso caras conocidas, o aquellas producciones que nos presentan un nuevo rostro. Si son del segundo grupo, entonces están en la nota correcta, porque acá hablaremos de los anuncios durante el Disney+ Day de una de las series que más esperamos: Ms. Marvel.

Después de tantos rumores, especulaciones, confirmaciones y adelantos, podríamos decir que ya se hizo oficial la llegada de Ms. Marvel. ¿Cómo? Durante las actividades del Disney+ Day, es que se dio a conocer la fecha estimada de llegada de esta serie, que será en el verano de 2022, y ese anuncio vino acompañado del título de la serie y nada más, ¡ja!

Aunque pa’los cuates será Ms. Marvel, su nombre real es Carol Danvers, quien llegó al universo Marvel en 1976. Después de varios años, en 2012, evolucionó a Capitana Marvel, quien fue interpretada por Brie Larson en 2019 en la primera producción del MCU protagonizada por una mujer.

Sin embargo, para esta nueva adaptación, la heroína llevará el nombre de Kamala Khan, una adolescente nacida en la ciudad de Jersey, y de familia paquistaní, quien tiene superpoderes gracias a una mutación en su ADN. Y tal como lo pensaron -o no-, Khan será la primera heroína musulmana. La actriz que le dará vida al nuevo integrante de la familia Marvel es Iman Vellani, una joven canadiense de 19 años, quien debutará en la pantalla con este papelón. Aquí les dejamos un primer vistazo a Ms. Marvel:

Como les adelantábamos, en el Disney+ Day se revelaron varias noticias respecto a los planes de Marvel, en donde encontramos a Ms. Marvel. También anunciaron que habrán nuevos episodios de X-Men para 2023.

We’ve missed you, too. See you in 2023 with all-new episodes. 🥲 #XMen97 #DisneyPlusDay pic.twitter.com/6NrXHDxBeD

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021