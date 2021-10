¡Noooooo! Murió James Michael Tyler, el querido Gunther en ‘Friends’

Muy malas noticias para todos los amantes de una de las mejores sitcoms de toda la historia: Friends. Este sábado 24 de octubre murió el actor James Michael Tyler, mejor conocido por todos los fans de la serie como el queridísimo Gunther.

Kevin Bright, director y productor de Friends, fue quien dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales. James Michael Tyler tenía 59 años de edad y es recordado por dar vida al entrañable personaje que tantas veces acompañó a los amigos en ese café donde solían pasar gran parte de su tiempo.

Nuestro querido Gunther luchaba contra el cáncer de prostata desde el 2018, aunque dio a conocer la noticia hasta este 2021. Tristemente la enfermedad se extendió a todo su cuerpo y perdió la vida este fin de semana. El portal TMZ confirmó la muerte del actor y sí, un enorme vacío se siente en estos momentos para todos quienes disfrutamos su actuación en la serie.

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever.

— Kevin Bright (@kbrightELA) October 24, 2021