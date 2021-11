La guerra del streaming no da tregua. Y con eso no nos referimos a la competencia que existe entre las decenas de plataformas disponibles en el mercado, sino a las y los usuarios. La primera razón es que es imposible consumir todos los contenidos; y en segundo lugar, porque –por más que quisiéramos– no podemos costearnos todas las plataformas.

En ese sentido, Netflix aumentará el costo de dos de sus tres planes de contratación de servicio. Sabemos que lo primero que viene a sus mentes es, “Hace un año hubo un aumento y ahora habrá otro, ¿por?“. Sí, y acá abajo les explicamos bien qué onda con este incremento en el precio.

Netflix aumenta sus precios en México

En junio de 2020, tu recibo de Netflix llegó más caro, pero ello no significa que la plataforma haya aumentado de precio, pues como recordaremos, el el Congreso había aprobado el impuesto para las plataformas digitales. El resultado fue que nosotros como consumidores, tuvimos que pagar el IVA del 16 por ciento en nuestros recibos mensuales.

Ahora, el aumento no tiene nada que ver con un IVA ni ningún otro impuesto. Sino por un plan de Netflix para mejorar al experiencia del consumidor(a) y aumentar las apuestas por los contenidos originales. “Actualizaremos los precios de los planes Estándar y Premium, para continuar invirtiendo en nuevas series y películas, así como en nuestra plataforma“, dijo un vocero de la plataforma.

“El precio del plan Básico no cambiará, ya que queremos seguir ofreciendo distintas opciones de planes que van desde 139 pesos por mes, para que la gente pueda elegir el costo que mejor se adapte a su presupuesto“. Con esto en mente, los precios quedan así:

Plan Básico – 139 pesos mexicanos

Plan Estándar – 219 pesos mexicanos

Plan Premium – 299 mexicanos

¿A partir de cuándo se aplica la nueva tarifa ?

El cambio de precio aplicará para miembros que ya tienen una cuenta, o bien, los nuevos suscriptores, sin excepción alguna en ambos casos. Si aún no tienes una cuenta de Netflix y decides contratar el Plan Estándar o Premium, entonces ya se te aplicará el nuevo costo de 219 y 299 pesos, respectivamente.

Pero si ya tenías cuenta y contabas con alguno de estos dos planes, entonces debes esperar a ver el aumento, el cual entra en vigor el lunes 1 de noviembre de 2021. Se te notificará del aumento de precio por correo electrónico (el que tengas registrado a tu cuenta), o bien, cuando ingreses a Netflix. No te preocupes, te avisarán del aumento un mes antes de que se efectúe primer pago con el incremento del precio.

¿Por qué Netflix ajusta sus precios?