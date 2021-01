Netflix libera el tráiler de ‘Malcolm and Marie’, la cinta de Zendaya y John David Washington

Apenas está iniciando el 2021 y ya tenemos noticias de varias series y películas que se ven espectaculares. Parece que así como lo hicieron el año pasado, las plataformas de streaming seguirán presentándonos producciones interesantes en los próximos meses, y hablando específicamente de Netflix, en esta ocasión traen una cinta que desde que supimos que se estaba filmando llamó por completo nuestra atención: Malcolm and Marie.

Como recordarán, a inicios de julio en un de los momentos más complicados de la pandemia por coronavirus, nos enteramos de que Zendaya, quien se convirtió en la actriz más joven en llevarse el Emmy a Mejor Actriz en Serie de Drama por Euphoria y John David Washington, que recientemente protagonizó la última película de Christopher Nolan, Tenet, andan trabajando en un proyecto con todo y sana distancia. Algo completamente innovador.

‘Malcolm and Marie’ llega a Netflix

El resultado de toda esta grabación bajo la dirección de Sam Levinson fue Malcolm and Marie, que se estrenó en la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Toronto. A pesar de eso, existía incertidumbre sobre cuándo la podríamos ver los simples mortales, pero afortunadamente Netflix salió al quite y en septiembre se confirmó que habían obtenido los derechos de distribución para lanzarla en su plataforma.

Después de pasar por todos estos obstáculos, nos revelaron unos cuantos detalles sobre la película, como la fecha oficial de estreno. Pero ahora, el gigante del streaming lanzó el tráiler, y aunque la filmaron en secreto y en medio de una pandemia, podemos decirles que se ve espectacular, porque acá nos presentan una historia que se desarrolla alrededor de la vida intensamente dramática y romántica de una pareja.

Zendaya y John David Washington nos muestran actuaciones espectaculares

Malcolm and Marie nos presenta a un cineasta (Washington) y su novia (Zendaya), quienes regresan a casa después de celebrar el estreno de su película, por la que espera un inminente éxito de la crítica y sobre todo en taquilla. De repente, la noche da un giro cuando salen a la luz algunos detalles de su historia, y la solidez de su amor queda contra la espada y la pared dejando ver las dos caras de la moneda, lo bueno y lo malo en una relación.

Por lo que vemos en este avance, esta cinta no se trata de una trama romántica, sino de mostrar que entre dos personas siempre existen altibajos y no por eso dejan de sentir lo mismo el uno por el otro. Malcolm and Marie, la nueva película con Zendaya y John David Washington se estrenará en Netflix el próximo 5 de febrero.

Pero mientras esperemos a que llegue ese día, a continuación les dejamos el increíble tráiler oficial: