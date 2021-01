Ya queremos verla: ¡Checa las primeras imágenes de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder!

Apenas va empezando el año, pero de a poquito comenzamos a conocer detalles sobre los grandes lanzamientos cinematográficos que se vienen en los próximos meses. En ese sentido, los fanáticos del cine de terror y sobre todo de los zombies deben estar bastante emocionados con el estreno de Army of the Dead.

La nueva cinta de Zack Snyder llegará a Netflix en este 2021 para volvernos a emocionar y a ponernos tensos con una historia sobre los ‘no-muertos’. Y bueno, si quieres una probadita de lo que presenciaremos pronto, la plataforma de streaming ya compartió las primeras imágenes de la filmación… Chécalas a continuación porque lucen espectaculares.

‘Army of the Dead’, la nueva cinta de Zack Snyder

Aunque no se ha alejado del todo de la industria, Zack Snyder sí se ha mantenido un buen rato apartado de la dirección cinematográfica. De hecho, la última cinta en la que trabajó como director fue Justice League (2017), pero debido a una tragedia familiar debió abandonar su puesto en plena post-producción del proyecto, mismo que terminó en las manos de Joss Whedon.

Desde entonces, el nombre de Snyder solo ha aparecido en los créditos como productor… pero esa racha está por terminar con Army of the Dead. El afamado cineasta ya está dándole con todo a este nuevo largometraje y, de entrada, ya conocemos a algunos miembros del reparto.

Seguramente veremos mucha acción en esta película pues la persona que encabeza el reparto es nada más y nada menos que Dave Bautista (el ex luchador de la WWE que conocemos también como el poderoso Drax en Guardians of the Galaxy). Junto al actor, también vemos nombres como el de la querida Ana De La Reguera, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada y más talento importante.

La sinopsis oficial de la película dice que “tras un brote zombie en Las Vegas, un grupo de mercenarios se arriesga al máximo aventurándose en la zona de cuarentena para llevar a cabo el mayor robo jamás intentado“. ¿Te imaginas perpetuar el robo del siglo mientras un ejército de monstruos de persigue? ¡De locos!

Las imágenes de la cinta

En declaraciones para EW, Zack Snyder comentó que ya tenía tiempo planeando esta película e incluso se la había ofrecido a Warner Bros. Sin embargo, dicha casa productora no estaba muy convencida de realizarla… algo que indudablemente le vendría bien a Netflix.

“[WB] No querían gastar esa cantidad de dinero en una película de zombies, o simplemente no se lo tomaban tan en serio… Estábamos en una reunión en Netflix y estaba hablando de algunos de estos guiones en los que estaba trabajando. Le mencioné la idea [al director de películas originales de Netflix, Scott Stuber] y me dijo: ‘¡ Esa es la película! Ve a escribir esa película y hagámosla'”, mencionó Snyder. Sin más preámbulo, te compartimos las primeras imágenes de Army of the Dead.