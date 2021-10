Un cierre espectacular: Entrevista con Cary Fukunaga, Billie Eilish y Finneas por ‘No Time To Die’

Llegó el momento de despedirnos de Daniel Craig como James Bond. No Time To Die llega a los cines y como es bien sabido, será la última aparición del actor británico como el icónico agente 007. ¿Quién adoptará el manto ahora? ¿Hacia dónde caminará la franquicia? Por ahora, esas cuestiones son difíciles de responder, pero no cabe la menor duda de que la saga comprendida desde 2006 a la fecha ha sido muy grata de ver.

Lo importante, por el momento, es disfrutar de la reciente entrega que promete ser lo más épica posible para cerrar el ciclo de Craig al frente del elenco. Así que por acá, nos sentamos a charlar con el director Cary Fukunaga sobre su trabajo en el largometraje y además, echamos la platicada con Billie Eilish y Finneas O’ Connell respecto a su incursión como compositores de la canción oficial.

Refrescando ‘No Time To Die’, la última película de la franquicia con Daniel Craig

Como mencionamos antes, de 2006 a la fecha se han entregado cinco películas de James Bond con Daniel Craig interpretando al famoso agente del Servicio Secreto Británico. De alguna manera, con el paso del tiempo, el personaje debe evolucionar, adaptarse al entorno del mundo, refrescarse.

Para la entrega de este año, el proceso no fue sencillo pues entre -ya saben- el tema de la pandemia frenó el avance de la producción entre otras cosas. Afortunadamente, el director Cary Fukunaga nos cuenta que con el apoyo de todos los involucrados, No Time To Die salió a flote como debía ser.

“Creo que refrescarnos fue un esfuerzo grupal y para todos. Realmente tuvimos a todos, desde los productores hasta los escritores, Daniel, revisando y tratando de averiguar cómo haríamos que esta historia no solo sea un capítulo final satisfactorio para su papel, también reflejar los tiempos, mostrar cómo Bond se ha movido o no con los tiempos, y crear conflictos de forma natural con los personajes, asegurarnos de que las emociones de los personajes y todo lo demás se dispararan y estuvieran preparadas para cruzar hasta el final”.

Haciendo la canción oficial para la nueva cinta de James Bond

Todo buen fan de la franquicia sabe que la música es muy importante al momento de realizar una cinta sobre James Bond. Y teniendo en cuenta el hito que sería la última película con Daniel Craig, lo ideal era traer a la tarima a una de las cantantes más icónicas de los últimos años: Billie Eilish.

Junto a su hermano y productor Finneas, la cantante recibió la misión de elaborar la canción oficial de la que es, además, de película número 25 de basada en el personaje de Ian Fleming. ¿Cómo se concretó su entrada al proyecto de No Time To Die? Ella misma nos cuenta un poco el momento:

“Siempre quisimos hacerle saber a nuestro equipo que si había una película de Bond o que surgiera cualquier oportunidad, realmente nos gustaría estar involucrados, porque es un gran objetivo y como un sueño. La franquicia de Bond es increíble, toda la música que ha estado involucrada ha sido increíble…. recibimos una llamada y fue como ‘oye, hay una oportunidad, tal vez harán el tema de Bond’. Y eso fue enorme para nosotros, así que hicimos la canción de inmediato y fue bastante natural”.

Por su parte, Finneas platica que el crecimiento del proyecto ha sido asombroso desde el momento en que rompieron internet con “Ocean Eyes” hasta este preciso momento. Por supuesto, y no es algo que no se sepa, él y su hermana han experimentado un ascenso meteórico desde hace unos años hasta convertirse en uno de los rostros más solicitados de la industria.

“Es una locura, creo que cada paso del camino fue emocionante a su manera, no creo que realmente esperáramos que fuera en las direcciones en las que fuimos y eso es parte de la emoción por ello. Sé que si hubiera sabido cada paso del camino o lo que vendría a continuación, habría manchado todo el viaje”.

