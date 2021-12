¡De México pa’l mundo! ‘Noche de fuego’ entra a la carrera por el Oscar a Película Internacional

¿Volverá México a la contienda por los Oscar en la entrega de 2022? Todavía no podemos afirmarlo del todo, pero les podemos ir adelantando que las posibilidades ahí están y en esta ocasión, es Noche de fuego la cinta mexicana que buscará una nominación.

Este lunes 6 de diciembre, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de películas elegibles para nominación para la categoría de Película Internacional. Es en este apartado donde la producción dirigida por Tatiana Huezo, buscará quedar entre las finalistas que contiendan por la estatuilla.

‘Noche de fuego’ busca la nominación a Película Internacional en los Oscar

El año pasado, los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc se llevaron un Oscar a Mejor Sonido por su trabajo en la película Sound Of Metal. Se unieron al selecto grupo de mexas que han brillado en la premiación más importante de la industria cinematográfica y por supuesto, no son los primeros ni los últimos.

Rumbo al 2022, hay más representación nacional que le entra a la carrera por la estatuilla. Por un lado, AQUÍ les informábamos que Una película de policías de Alonso Ruizpalacios está en la lista de candidatos para nominación a Mejor Documental… sin embargo, la escena del cine nacional tiene también a Noche de Fuego de Tatiana Huezo buscando un premio.

Este lunes 6 de diciembre, la Academia dio a conocer la lista de largometrajes que buscan la nominación al Oscar por Mejor Película Internacional. De acuerdo con un comunicado, un total de 93 países diferentes han presentado a sus películas para ser consideradas a la categoría mencionada.

México busca esta nominación con Noche de fuego, cinta que ganó una Mención Especial en la categoría Un Certain Regarde en el pasado Festival de Cannes. Otras cintas de renombre que aparecen en la lista internacional de los Oscar son Lamb de Islandia, Titane de Francia, Memoria de Colombia, The Hand Of God de Italia, Drive My Car de Japón, entre otras. ACÁ puedes checar la lista completa.

Cabe destacar que como tal, Noche de fuego no está nominada aún; solo está en una lista preliminar de películas que se han candidateado para buscar la nominación mencionada. La lista de 93 títulos se reducirá a 15 el próximo 21 de diciembre; luego los nominados finalistas se darán a conocer el 8 de febrero. La ceremonia del Oscar se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022.

Entrevista con Tatiano Huezo

Por acá, les dejamos la entrevista que tuvimos con Tatiana Huezo y el elenco de Noche de fuego. Aquí, nos cuentan todo lo que inspiró la historia, el contexto y más detalles sobre la realización de esta intensa película.