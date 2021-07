Noches en corto: ‘Ian’ de Abel Goldfarb y Juan José Campanella

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Ian quiere jugar, quiere correr y quiere saltar justo como lo hacen los demás niños del parque. Él se imagina pasando el día junto a ellos pasándola bien. Sin embargo, cuando el sueño termina, la realidad lo arrastra hasta su silla de ruedas.

Este pequeño padece una discapacidad neurológica-motriz y cada día, con ilusión y tristeza, observa a los demás en el parque riendo, viéndolo raro observando como se aleja en su silla con la cara triste… pero eso está a punto de cambiar.

La historia de este cortometraje, de hecho, está inspirada en un un niño del mismo nombre. Son los cineastas argentinos Abel Goldfarb y Juan José Campanella quienes a través de una animación innovadora y un argumento conmovedor, nos estregan Ian, nuestra entrega de hoy para Noches en corto.

‘Ian’

Ian mira a través de una barda hecha de reja cómo los demás niños de su edad juegan en un praquesillo y el quiere unírseles. En su fantasía, lo hace por un momento y repentinamente, regresa a su silla de ruedas. Los demás pequeños lo ven con extrañeza, algunos más se ríen, pero cada vez que lo ven pasar se siguen preguntando qué le pasa.

A pesar de su condición, un Ian se decide a jugar como ellos. Da la vuelta con su silla, se acerca y lo intenta sin lograr mucho. Pero sus intentos, su fuerza y sus ganas de superar la adversidad conmueven a los pequeños, quienes ahora lo intentan ayudar y no solo eso; ahora entienden qué sucede con él. Así, lo aceptan y lo abrazan como un amigo.

