Aquí te decimos cómo y dónde ver TODAS las películas nominadas a los Oscars 2021

La temporada de premios está a punto de concluir, pero lo hará de la mejor manera una vez que se lleven a cabo los Oscars 2021. La ceremonia más importante de la industria cinematográfica se llevará a cabo este 25 de abril para coronar definitivamente a las mejores películas del año.

Y sí, lo sabemos: cinéfilos y expertos en la material alrededor del mundo ya están haciendo sus predicciones rumbo a la entrega número 93 de los premios de la Academia, pero no está de más echarle un ojo a las cintas que compiten este año. Si aún no has visto alguno de los largometrajes nominados para esta edición de los Oscars, por acá te decimos dónde los podrás encontrar y cómo los puedes ver.

Las nominadas a Mejor Película y Mejor Director

Este año, Mank de David Fincher es la película que lidera las acciones con 10 nominaciones. Detrás de esta cinta, le siguen The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7 y Nomadland. Hay que recordar esta última mencionada se llevó la categoría en la entrega de los Golden Globes y eso no es todo: Chloe Zhao también se llevó el reconocimiento a Mejor Director. ¿Repetirá en esta ocasión?

Donde ver estas películas:

Mank – Netflix

The Trial of the Chicago 7 – Netflix

Sound Of Metal – Amazon Prime Video

Judas and the Black Messiah – Disponible en cines desde el 1 de abril y próximamente en HBO Max (POR ACÁ puedes ver la fecha de llegada de la plataforma a Latinoamérica)

Promising Young Woman – Ya en cartelera de cines selectos desde el 8 de abril

Nomadland – Estreno el próximo 15 de abril solo en cines

The Father – Ya en cartelera de cines desde el 1 de abril

Minari – Sin fecha de estreno confirmada para México

Another Round (nominada a Mejor Director) – Sin fecha de estreno en México

Las nominadas a Mejor actor y actriz (rol principal y de reparto) y Guión Adaptado

Las categorías de Mejor Actor, Mejor Actriz y las homólogas para las secciones de Reparto, también incluyen a algunas de las antes mencionadas a Mejor Película. A continuación, te decimos dónde ver algunas que están englobadas en esta categoría que no hemos mencionado en la lista anterior.

Dónde ver las películas nominadas en categorías a Mejor Actor, Actriz (rol principal y de reparto):

One Night In Miami – Amazon Prime Video

Ma Rainey’s Black Bottom – Netflix

Pieces of a Woman – Netflix

Borat Subsequent Moviefilm – Amazon Prime Video

Hillbilly Elegy – Netflix

The White Tiger (nominada solo a Mejor Guión Adaptado) – Netflix

United States vs Billie Holiday – Sin fecha de estreno para México

Mejor Película Animación

Este año, la gran favorita es sin duda Soul, que haciendo caso a los pronósticos se llevó los Golden Globes en su respectiva categoría. Sin embargo, no la tendrá nada fácil ya que Wolfwalkers también ha levantado buena expectativa de la crítica. ¿Logrará esta última arrebatarle la estatuilla a la cinta de Pixar?

Donde ver las nominadas a Mejor Película de Animación:

Soul – Disney+

Onward– Disney+

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon – Netflix

Over The Moon – Netflix

Wolfwalkers – Apple TV+

Mejor Cortometraje y Mejor Documental

Este año, grandes documentales se preparan para llevarse la estatuilla en su categoría. Lo mismo pasa en el apartado para Cortometraje. Sin duda, quienes se lleven este reconocimiento, habrán triunfado para elevar sus aspiraciones dentro de la industria. Si no los has visto, aún estás a tiempo de echarles un ojo a estos documentales y cortometrajes.

Dónde puedes ver a los nominados a Mejor Documental:

Crip Camp – Netflix

El Agente Topo – Netflix

My Octopus Teacher – Netflix

Time – Amazon Prime Video

Collective – No disponible en México

Dónde ver nominados a Mejor Cortometraje:

Feeling Through – Disponible en YouTube

The Letter Room – Disponible en Vimeo

The Present – Disponible en Vimeo (con pago por suscripción) y Netflix

Two Distant Strangers – Netflix

White Eye– No disponible en plataformas

Categorías técnicas y otras restantes

A continuación, te señalaremos dónde puedes ver algunas de las películas nominadas em categorías como Mejor Fotografía, Diseño de Vestuario, Mejor Score, entre otras que no hemos mencionado anteriormente. NOTA: entre paréntesis especificamos a que categoría pertenecen.

Da 5 Bloods (Mejor Banda Sonora) – Netflix

News of the World (Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido) – Netflix

La vita davanti a sé (Mejor Canción Original) – Netflix

Greyhound (Mejor Sonido) – Apple TV+

Tenet (Mejor Diseño de Producción) – Amazon Prime Video (con pago extra por alquiler), Warner Home

Emma (Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería) – Netflix

Mulan (Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales) – Disney+

Love And Monsters (Mejores Efectos Especiales) – Netflix

The Midnight Sky (Mejores Efectos Especiales) – Netflix

The One And The Only Ivan (Mejores Efectos Especiales) – Disney+