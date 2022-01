La crisis de la vida adulta: 5 razones para entrarle a ‘Playlist’ (y dónde ver gratis la película)

Esa transición de la segunda mitad de los ‘veintes’ al llamado ‘tercer piso’ (los 30 años, pues) no es fácil. En todo caso y como una extensa mayoría sabrá, el tema de independizarse, de cubrir las cuentas, de mantener una estabilidad tanto emocional como profesional, la relaciones amorosas y buscar nuestro lugar en el mundo a través de lo que amamos hacer, es un camino lleno de golpes que en un momento determinado parece incierto; bastante poco satisfactorio… y Playlist es la película perfecta para no sentirse solo en ese terreno.

La cinta de la directora Nine Antico es, en toda la extensión de la palabra, un retrato de esa crisis de la edad adulta. Podríamos decir que si tú andas pasando por este tipo de complicaciones, ve este el largometraje se sentirá como si alguien de verdad te entendiera. Es más, podrás reírte un poco y decir en ciertos instantes “jajaja, sí soy”.

Pues bien, esta película forma parte del catálogo de contenidos de My French Film Festival y acá, te damos algunas razones para no perdértela y de paso, te decimos dónde verla. Recomendación total.

‘Playlist’ de Nine Antico

Sophie tiene 28 años, trabaja como mesera, vive con una roomie un tanto apática más joven que ella, mantiene relaciones sexuales con un compañero del trabajo, disfruta la música, pero sobre todo le apasiona el arte y el dibujo. Siempre lleva un pequeño cuaderno donde dibuja prácticamente todo el tiempo y eso se convierte en su carta de presentación mientras busca su gran oportunidad como dibujante en alguna editorial de novelas gráficas.

Y lo consigue, aunque no como creativa, sino como secretaria (pago mínimo, además) con la esperanza de ascender y que en algún momento publiquen su trabajo. Lo que parece su gran oportunidad, pronto se convierte en un martirio con un jefe que tiene un carácter insoportable… por eso, nuestra protagonista sigue buscando cabida en otros lados para explotar su talento, pero hay un pequeño inconveniente: la rechazan por no tener una educación universitaria y a su edad, ya es casi imposible entrar a un escuela de arte.

A eso, hay que agregarle algunas complicaciones, tan grandes como pequeñas, como un embarazo, un aborto, un colchón lleno de chinches, un despido, el regreso a ser mesera… en fin, se acerca cada vez más a los 30 años, siente que su vida no va a ningún lado. Lo peor: por más que se aferra a su sueño como dibujante, las cosas no parecen ir por buen camino.

Playlist de Nine Antico tiene tintes un poco biográficos (ella también es ilustradora) y conectará de inmediato con todos esos veinteañeros y treintañeros que al igual que Sophie, están en ese dilema existencial propio de la edad. La película forma parte de las actividades de My French Film Festival 2022 y la puedes ver totalmente gratis en el sitio web del evento, así como en los servicios de Prime Video, Plataforma Cine, la web del Festival de Cine de Morelia, Cinépolis Klic, etc (POR ACÁ nuestra guía de MyFFF).

¿Y por qué no se la pueden perder? Bueno, a continuación les damos cinco razones para ver esta cinta.

El factor empatía

Una de las cosas que hace muy especial a Playlist, es que es una película con la que más de una persona conectará. Y si eres ese veinteañero que anda rozando ya los 30, sentirás mucha empatía con la protagonista Sophie (interpretada por Sara Forestier). Se trata de una chica de 28 años que como muchos a esa edad, buscan su lugar en el mundo a través de lo que realmente les apasiona, pero esa misión -lo sabrán varios- no siempre sale bien.

Buscar cómo pagar las cuentas, compartir departamento, los desamores, la esperanza y desesperanza de la vida laboral, el dilema de seguir tus sueños, ver que quizá no logramos mucho y sentir que nos hacemos viejos… todo eso es por lo que pasamos muchas personas en esta etapa de la vida y la directora Nine Antico lo entiende bien.

Como dijimos, la cineasta Antico, una guionista e ilustradora que debuta con este su primer filme, nos muestra un poco a su alter ego y se siente como que hay ciertas dosis biográficas en la película. Quizá, por ello se siente como una historia realista con la que uno se vincula fácilmente.

Música chida

Playlist se estrenó en 2021, pero bien podría ser una película de otra época. Y esto no lo decimos únicamente por la estética en blanco y negro al estilo Clerks (1994) de Kevin Smith con este toque vintage en pantalla; esencialmente lo mencionamos por la ambientación, el estilo de vestir de la propia Sophie y sobre todo, la música.

De entrada, la trama de la película gira en torno a la canción “True Love Will Find You In The End” de Daniel Johnston (sí, ese mero que muchos recuerdan por la famosa playera de Kurt Cobain), que suena cada vez que la protagonista se involucra con un potencial nuevo amor. Pero ahí no para la cosa.

De este lado del mundo, donde realmente la mayor cantidad de público no se involucra tanto con exponentes musicales de origen francés, esta es una buena oportunidad para conocer artistas icónicos de aquel país como Bruno Leys. También, es un buen chance para entrarle a bandas de corte más punk o indie-rock como Bitpart, Lispector o Catisfaction. POR ACÁ les dejamos una lista de reproducción con los temas de la cinta.

Buen humor para los momentos complicados

Sí, en cierto sentido y raíz del carácter empático que ya mencionamos, Playlist puede resultar un tanto trágica. Pero los momentos complicados que Sophie atraviesa, también tienen un lado lleno de sátira y humor. Y eso es algo curioso porque aunque no vemos a la protagonista reír mucho a lo largo de la película, es fácil encontrarle la gracia a las cosas que vemos en pantalla.

Hay una parte donde ella discute de manera intensa con un cliente al que atiende cuando trabaja de mesera. Pero este comensal y su pareja, son particularmente groseros con nuestra chica, quien evidentemente está muy atareada entre tantas mesas que debe atender. Mientras se levantan la voz, podemos ver su expresión de que está a punto de estallar contra el sujeto bastante prepotente que tiene enfrente.

Si has trabajado como mesero o en algún empleo de servicio al cliente, entenderás a Sophie, su enojo y frustración cuando hay que tratar con este tipo de personas estresantes. Ahí radica parte del humor: es fácil identificarse con ella y decir “jajaja, sí soy”. En ese sentido, es una cinta que invita a reírnos de nosotros mismos y nuestras desgracias.

Un golpe de realidad

Ya dependerá de cómo interprete cada quién la historia, pero hay un par de sensaciones que quedan bien claras cuando la terminar de digerir. Por un lado, viéndolo desde un punto de vista más realista y un poco ‘pesimista’ si quieren, la historia de Sophie nos hace comprender que no siempre tenemos lo que queremos. Desmitifica también esa idea, ese optimismo engañoso de que ‘los sueños se hacen realidad’ nomás porque sí.

Es real que para lograr destacar en un ámbito artístico, hay que tocar puertas… pero también hace falta una buena preparación y más ahora que estamos en la época de la profesionalización de cualquier trabajo. Lo triste, hay que decirlo, es que solo unas pocas personas tiene acceso a esos recursos, regularmente bastante caros para sostener sin un sueldazo o sin apoyo económico externo.

Y bueno, también un golpe de motivación

Por otro lado, también resulta motivador ver a Sophie persiguiendo su sueño. Hay una escena donde incluso discute con su mejor amiga respecto a ese tema y salen de pleito. Por supuesto, mantener esa obstinación puede ser contraproducente, pero siempre es bueno inspirarse en la convicción de alguien más.

Reiteramos: dependerá de cómo interprete cada quién la trama de Playlist, pero hay una lección (o varias) importante en lo que la directora Nine Antico nos presenta a través de su primer largometraje. Ahora, vaya a verla y ahí nos platican qué les pareció esta cinta.