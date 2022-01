¿Por qué ‘My Hero Academia’ es la serie perfecta para entrarle al mundo del anime?

Este 6 de enero llega a los cines mexicanos la nueva película de My Hero Academia, donde podremos ver Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki enfrentarse a una de las mayores crisis en el mundo de los héroes, ¡con solo dos horas para salvar a todos!

Previo al estreno de esta cinta, tuvimos la oportunidad de platicar con Sebastián Reggio (voz de Izuku Midoriya) y Miguel Ángel Leal (voz de Hawks) sobre sus personajes y porque My Hero Academia es la serie perfecta para entrarle al mundo del anime.

Una historia de héroes

My Hero Academia es una serie producida por el estudio BONES, basada en el manga del mismo nombre escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi. Acá seguimos la historia de Izuko Midoriya, un chico tímido y amable que vive en una sociedad donde es común nacer con un poder especial, él tiene el sueño de convertirse en un gran héroe que ayude a los demás con una sonrisa en el rostro pero enfrenta un gran problema, no nació con ningún don.

Su historia comienza cuando es rescatado por su héroe favorito All Might, quien descubre un gran valor y fuerza dentro del joven Midoriya aún siendo un humano normal. Por lo que toma una decisión que cambiará por completo la vida de ambos.

My Hero Academia, el mejor anime para iniciar

My Hero Academia es uno de los animes más populares actualmente, si vas a una convención de seguro te encontrarás a alguien haciendo cosplay de alguno de los protagonistas. La serie nos presenta a un conjunto de personajes, cada uno de los cuales posee su propio “Quirk” (lo que vendría siendo un superpoder) lo que ha permitido a los fans conectarse con sus personajes y sus historias.

“My Hero Academia es muy noble para todos, desde los más chiquitos que les pueden gustar los superhéroes, sus poderes y cómo se desarrollan. Sus historias son fáciles”, nos dijo Miguel Ángel Leal sobre por qué recomendaría ver My Hero Academia. “Por debajo de todo ese entretenimiento, de My Hero Academia, hay bastantes lecciones que uno puede aprender a través de lo que viven los personajes”, agregó Sebastián Reggio.

Un nuevo villano amenaza el mundo de los héroes

Si hay héroes, hay villanos; esta regla aplica en el mundo de My Hero Academia, donde hemos podido conocer a villanos terribles como Tomura Shigaraki y All For One. Esta nueva película nos presenta a uno igual de temible que los anteriores: Flect Turn, quien es el líder de un grupo llamado Humanrise, cuyo objetivo es eliminar por completo las habilidades especiales.

Nuestros héroes, junto a un nuevo personaje, tendrá la difícil tarea de vencer a Flect Turn y sus aliados para proteger no solo a sus amigos, sino también a todo el mundo.



Una película para todos

Si eres seguidor de la serie o del manga agradecerás los detalles que se incluyen, si bien no es parte de la linea canon de la obra, expande a la perfección la historia de nuestros personajes favoritos sin perder su esencia. Si no eres seguidor del anime pero quieres entrarle, no te preocupes, la historía está adaptada para que puedas verla sin problemas. ¡Es una buena oportunidad para adentrarte a este increíble anime!

El mundo del anime ha cautivado al público más allá de solo los fans del entretenimiento japonés. Es por eso que cada vez es más común tener estrenos de estas películas en las pantallas grandes de nuestro país (así como en servicios de streaming). ¡No te quedes con las ganas! Checa la película este 6 de enero en cines, el regalo perfecto de reyes que te puedes dar. ¡Plus Ultra!