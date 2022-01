¡Wow! Aquí el misterioso primer tráiler de ‘Moon Knight’ con Oscar Isaac

Para este 2022 Disney y Marvel Studios tienen preparadas siete producciones entre el cine y la televisión. Esto, para expandir el universo cinematográfico de Marvel entre nuevas fases con personajes ya conocidos y la presentación de alguno. De entre todos estos proyectos, el más misterioso y uno de los más emocionantes, sin duda, es Moon Knight con Oscar Isaac.

Hasta ahora, sólo teníamos un teaser donde se revelaron las primeras imágenes de Moon Knight donde pudimos ver por primera vez a Isaac como este extraño vigilante. Este clip salió durante el Disney Plus Day de noviembre de 2021, ACÁ se los dejamos. Pero ahora, ya entrados en 2022 y con el MCU en el cuello (en el buen sentido de la palabra), es que ha salido el primer tráiler oficial. ¿Y qué les podemos adelantar? Que es una locura.

Moon Knight

Moon Knight tiene como protagonista a Marc Spector, un exmarine que tiene Trastorno de identidad disociativo, lo que hace que tenga muchas personalidades que incluyen desde un taxista hasta un exitoso hombre de negocios. Pero su personalidad más fuerte, es la de Moon Knight, la cual se revela con los poderes de un dios egipcio conocido como Khonshu.

Así es como conocemos a un vigilante que se encarga de proteger a quien lo necesite. Sin embargo, a veces es un héroe, pero se puede convertir en un terrible asesino con tintes de villano (de hecho, así fue presentado en la década de los 70 en Werewolf By Night). Entre sus poderes está la súperfuerza, la cual varia de acuerdo a las fases de la Luna. Cuando hay luna llena, es que se vuelve más poderoso.

En este primer tráiler de Moon Knight, vemos a un perturbado Marc que no logra notar la diferencia entre lo que sueña y su realidad. La cosa es tan grave, que se debe amarrar a su cama para no perder la noción, pues sin darse cuenta, está haciendo cosas extrañas. Sus problemas de sueño lo afectan en el trabajo, pero es esto mismo lo que lo lleva a construir a Moon Knight.

Como les platicamos, Oscar Isaac toma el protagónico como Marc Spector/Moon Knight, y lo hace junto a May Calamawy y Ethan Hawke, este último como el villano de la historia. La serie tendrá seis episodios (el mismo formato que The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye) y formará parte de la Fase 4 del MCU junto a otras series como Ms Marvel, She-Hulk y Secret Invasion. Aquí les dejamos este primer avance oficial de Moon Knight con Oscar Isaac: