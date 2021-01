¡Ethan Hawke podría unirse al elenco de ‘Moon Knight’ en Disney+!

Los fanáticos de Marvel deben estar muy contentos, pues aunque los planes para las próximas películas no están muy claras, el futuro con las series suena prometedor. Aún más si recordamos que hace algunas semanas, Disney anunció un montón de producciones televisivas inspiradas en varios personajes de la casa de cómics que llegarán a su servicio de streaming, pero una de las que está causando muchas expectativas es Moon Knight.

Al igual que muchos otros títulos como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, She-Hulk y Loki, en la D23 de 2019 la casa de Mickey Mouse anunció que estaba trabajando en este proyecto. La historia gira alrededor de Marc Spector, un soldado de élite y mercenario que decide luchar contra el crimen después de convertirse en el representante humano de Khonshu, el dios egipcio de la luna.

Ethan Hawke le hará la vida de cuadritos a Moon Knight

Pocos son los detalles que Disney ha confirmado sobre Moon Knight. Lo único que sabemos hasta el momento es que Oscar Isaac (el mismísimo Poe Dameron de la última trilogía de Star Wars) será el protagonista de la serie. Pero ahora, parece que se le unirá un actorazo nominado cuatro veces al Oscar que llegará a esta trama para hacerle la vida de cuadritos a nuestro protagonista, nada más ni menos que Ethan Hawke.

De acuerdo con Variety, el actor de 50 años estaría listo para interpretar al villano principal. Aunque esto nos emociona y mucho, Marvel no ha hecho oficial esta noticia y aún no hay detalles sobre el nombre del personaje al que dará vida, pero esta misma fuente confirmó que se integrará junto a Isaac y la actriz May Calamawy a esta producción que hasta el momento aún no tiene una fecha específica de estreno en Disney+.

A Ethan Hawke lo hemos visto recientemente en otras cintas como The Magnificent Seven de 2016, Valerian and the City of a Thousand Planets Tesla. También lo vimos en la serie The Good Lord Bird interpretando a John Brown, que fue el primer su primer papel protagonista de en la televisión, pero aún así nos entusiasma saber que estaría muy cerca de entra al enorme universo de Marvel en la serie de Moon Knight ¿A ustedes no?